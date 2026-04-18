Fin du PASS/LAS : l’arrivée d’une licence santé innovante dès 2027 !

Vous vous posez probablement les mêmes questions que moi, à 70 ans et journaliste aguerri: que va réellement changer la fin du PASS et du LAS pour nos étudiants en santé ? Comment se dessine une nouvelle voie, appelée licence santé, qui promet d’ouvrir des parcours plus lisibles et plus équitables dans l’enseignement supérieur santé à partir de 2027 ? Quels sont les défis à relever pour que cette réforme devienne une réalité tangible sur les campus, dans les hôpitaux et dans les carrières médicales de demain ? Ces interrogations ne sont pas que techniques: elles touchent à l’accès, à l’égalité des chances, à la qualité de la formation et au paysage professionnel de la santé en France. Dans ce texte, je vous propose une lecture structurée et argumentée, nourrie par des observations de terrain et des chiffres officiels récurrents, afin de comprendre les enjeux, les marges d’action et les risques éventuels liés à l’arrivée de la licence santé innovante dès 2027. Enfin, je partage deux anecdotes personnelles qui illustrent, chacune à leur manière, les tensions et les espoirs qui entourent cette réforme majeure du système éducatif et sanitaire.

Aspect Description Impact attendu Pass/LAS Ancien dispositif d’entrée aux études en santé avec examens et sky-rockets de tension entre filières Transition vers une licence unique avec parcours santé plus lisible Licence santé Nouveau cadre pédagogique visant à unir les voies d’accès et à fluidifier les parcours Réduction des chocs entre filières et meilleure équité entre étudiants Parcours santé Réorganisation des semestres, des stages, et des évaluations Formation plus intégrée et plus adaptée aux métiers de la santé Enseignement supérieur santé Réforme globale des cursus et du pilotage des formations Adaptation des ressources et des outils pédagogiques, meilleure coordination entre universités et hôpitaux

Contexte et enjeux de la réforme des études de santé

Quand on regarde le paysage éducatif et sanitaire de près, la fin du PASS et du LAS apparaît comme une étape déterminante. Depuis des années, ces mécanismes ont servi de filtre et de passerelle pour accéder aux carrières médicales, dentaires et paramédicales. Le problème n’est pas seulement administratif: il tient aussi à l’inégalité des chances, à la surcharge des concours et à l’éclatement des parcours qui obligeaient les étudiants à enchaîner les choix risqués avec peu d’outils pour s’ajuster au fil du temps. Dans les grandes villes comme dans les zones rurales, cette diversité de trajectoires a généré des écarts de réussite et des taux d’échec parfois difficiles à justifier, sans parler du stress psychologique auquel étaient soumis les jeunes en amont et en aval des épreuves. C’est contre ce contexte que s’inscrit l’idée d’une « licence santé ». Dans ce cadre, l’objectif est clair: offrir une formation de base plus solide, qui articule les connaissances fondamentales et les compétences pratiques, tout en préservant la liberté des étudiants d’orienter leur parcours selon leurs appétences et leurs contraintes personnelles.

Pour moi, qui ai couvert ces questions depuis des décennies, la vraie question est moins technique que sociologique: comment passer d’un système qui pousse parfois à l’abattement à un système qui promeut l’anticipation, l’adaptation et la réussite durable ? Cette réflexion m’amène à rappeler une anecdote personnelle: lors d’un reportage dans une faculté de province, un étudiant m’a confié qu’il avait « appris à naviguer entre les filières comme on navigue en mer, avec des cartes et des repères qui ne sont pas toujours clairs ». Son témoignage illustre doublement le risque de fragmentation et le besoin d’un cadre plus lisible. L’autre épisode qui m’a marqué concerne un professeur de première année, qui expliquait que la pédagogie actuelle, trop compartimentée, pouvait manquer d’un fil conducteur commun. La licence santé promet justement ce fil rouge: un socle d’éléments transversaux, une compréhension plus systémique des soins et une meilleure articulation entre théorie et pratique.

Pour étayer ces constats, voici quelques chiffres et repères officiels qui éclairent la période de transition et les attentes des acteurs du secteur. Selon les autorités, la réforme vise à réduire les incompréhensions entre filières, àaligner les contenus sur les besoins des métiers et à renforcer l’employabilité des diplômés. Les indicateurs d’admission et de réussite dans les années qui viennent seront surveillés de près pour évaluer si le passage du système PASS/LAS à la licence santé permet réellement de diminuer les taux d’échec et d’améliorer les performances globales du parcours santé. Ensuite, au cours de l’année 2026, les universités ont commencé à tester des modules transversaux qui mêlent des sciences fondamentales, des sciences humaines et des compétences cliniques précoces, afin de préparer les futurs étudiants à une transition sans rupture vers 2027. Cette dynamique s’accompagne également d’un renforcement des liens entre les services universitaires et les hôpitaux, afin d’offrir des stages plus cohérents et plus utiles pour les étudiants en formation santé. Dans ce contexte, la question centrale demeure: la licence santé peut-elle vraiment offrir une voie plus équitable et plus efficace que les anciennes procédures ?

Pour compléter ce panorama, je vous invite à explorer des ressources qui détaillent les évolutions récentes et les arguments pour et contre. Par exemple, la réforme des études de médecine et le retour sur le redoublement ont été largement discutés dans les médias spécialisés, et les responsables gouvernementaux ont tenté d’expliquer les choix et les contraintes qui sous-tendent ces décisions. La mise en place d’un cadre unique, plus lisible, apparaît comme une réponse directe à ces questionnements; mais elle ne se fera pas sans une période d’ajustement, des ressources pédagogiques accrues et une communication claire auprès des étudiants, des enseignants et des familles. Pour les enseignants et les gestionnaires, cela signifie aussi de repenser l’évaluation, l’encadrement et le soutien psychologique des étudiants, afin d’éviter les pièges classiques de la motivation fluctuante et du décrochage.

Anecdote personnelle 1: lors d’un entretien en milieu hospitalier, j’ai entendu un médecin-chef rappeler que les étudiants doivent être formés non seulement à diagnostiquer mais aussi à communiquer, écouter et collaborer. Le passage vers une licence santé ne peut pas être qu’un changement de nom sur les diplômes; il faut une véritable culture pédagogique où l’interdisciplinarité devient une norme. Anecdote personnelle 2: dans une autre faculté, un doyen m’a confié que l’un des grands défis serait d’éviter l’écart croissant entre les attentes des hôpitaux et les réalités du campus, notamment en matière de stages et d’expériences cliniques précoces. Cette tension montre que la réussite de la réforme dépendra aussi d’un investissement soutenu dans les infrastructures et les partenariats locaux.

Les enjeux humains et sociaux de la réforme

Au-delà des chiffres, la dimension humaine demeure centrale. Une formation santé de qualité doit s’adresser à des étudiants venus de milieux divers et qui portent chacun des contraintes et des projets particuliers. Le passage à la licence santé peut mieux prendre en compte la réalité des publics fragilisés, en proposant des soutiens spécifiques et des parcours adaptables. Cela suppose une refonte des dispositifs d’accompagnement, des ressources pédagogiques innovantes et une évaluation plus juste des compétences. Dans ce cadre, certains veulent aller plus loin en introduisant des mécanismes de tutorat, des plateformes d’entraide entre étudiants et des modules dédiés à la gestion du stress et à la résilience. En pratique, cela implique des investissements dans les ressources humaines et matérielles, mais aussi une culture institutionnelle tournée vers l’écoute et l’amélioration continue.

Pour illustrer ce point, examinons une facette pratique: les semestres seront parfois structurés autour d’un socle commun, puis d’un choix progressif de spécialisation. Cette modularité doit permettre à chacun de progresser à son rythme tout en conservant une vue d’ensemble sur les métiers de la santé. Je vois déjà les étudiants échanger entre eux sur des ressources, partager des expériences en stage et se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. C’est ce mélange de rigueur, d’ouverture et d’entraide qui donne espoir que la licence santé puisse devenir une vraie réussite collective, et pas seulement une réforme administrative.

La licence santé : ce que cela change pour les étudiants et les établissements

La promesse principale de la licence santé est d’offrir une voie unifiée qui réduit les obstacles entre les disciplines et les filières. Cette architecture vise à clarifier les parcours, à faciliter les réorientations et à favoriser une insertion professionnelle plus cohérente. Pour les étudiants, cela signifie moins d’incertitude et plus de prévisibilité dans le déroulement des études. Pour les établissements, cela implique une meilleure coordination entre les départements, des ressources allouées de manière plus efficiente et une communication plus limpide avec les partenaires hospitaliers et les écoles professionnelles. Sur le fond, la réforme s’articule autour de quelques piliers simples, mais essentiels: une base commune solide, des modules flexibles et des évaluations qui mesurent l’acquisition de compétences transversales et cliniques à des niveaux appropriés.

Dans le détail, les modules de base couvrent les sciences fondamentales (biologie, chimie, sciences humaines et sociales), les sciences cliniques essentielles et les compétences pratiques précoces. Les étudiants pourront ensuite orienter leur parcours vers des domaines comme la médecine, la pharmacie, l’odontologie, les soins infirmiers, la kinésithérapie, ou d’autres métiers liés à la santé publique, tout en conservant la possibilité de changer de cap si leurs centres d’intérêt évoluent. Cette souplesse ne signifie pas l’absence de rigueur: au contraire, elle exige une supervision pédagogique renforcée, des évaluations continues et un accompagnement personnalisé pour que chaque étudiant puisse atteindre les objectifs d’apprentissage et s’assurer une insertion durable sur le marché du travail. L’objectif, c’est clair: accompagner chaque étudiant avec des structures de soutien adaptées et des outils pédagogiques modernes pour qu’il développe non seulement des connaissances mais aussi une réelle maîtrise des gestes professionnels et des valeurs éthiques qui caractérisent les métiers de la santé.

Pour illustrer ce changement d’échelle, prenons l’exemple d’un étudiant typique en parcours santé: au lieu d’arriver en fin de parcours avec une obtention du concours comme seul but final, il suit une trajectoire qui combine apprentissages théoriques et expériences cliniques précoces. Il peut ainsi acquérir, dès les premières années, des compétences telles que l’analyse critique des données, la communication avec les patients, et le travail d’équipe interdisciplinaire. Cette approche, en plus d’être plus motivante pour l’étudiant, répond mieux aux besoins des établissements et des patients, qui attendent une formation plus adaptée et plus opérationnelle.

Les chiffres officiels commencent à refléter ces tendances: les universités rapportent un accroissement des taux de satisfaction parmi les étudiants, ainsi qu’une meilleure adéquation entre les contenus enseignés et les compétences requises dans les stages cliniques. Toutefois, ces résultats restent dépendants du déploiement des nouveaux modules et de la qualité des partenariats entre les facultés et les hôpitaux. Les indicateurs d’efficience et de réussite resteront à surveiller sur les prochaines années pour vérifier si la licence santé remplit les promesses qui lui sont associées et si elle parvient à offrir un vrai chemin vers la réussite pour tous les étudiants, y compris ceux issus des zones moins favorisées.

Les éléments clés à surveiller dans la mise en œuvre de la licence santé comprennent:

La mise en place d’un socle commun robuste qui assure une base homogène pour tous les étudiants;

qui assure une base homogène pour tous les étudiants; Des parcours flexibles permettant une adaptation rapide en fonction des projets professionnels;

permettant une adaptation rapide en fonction des projets professionnels; Des dispositifs d’évaluation intégrés qui mesurent les compétences, et pas uniquement les connaissances théoriques;

qui mesurent les compétences, et pas uniquement les connaissances théoriques; Un maillage étroit entre universités et hôpitaux pour garantir des stages de qualité et des expériences cliniques pertinentes;

pour garantir des stages de qualité et des expériences cliniques pertinentes; Un accompagnement renforcé pour les étudiants en difficulté ou issus de milieux défavorisés.

Pour ceux qui souhaitent approfondir les aspects concrets, j’invite à consulter le dossier consacré à la réforme et à la réussite des parcours santé, qui détaille les mécanismes et les enjeux à l’échelle nationale. Le lien suivant permet d’accéder à des analyses précises et à des débats récents sur la réforme des études de médecine et le redoublement, qui restent des points de référence pour évaluer l’efficacité de la transition: Réforme des études de médecine. Par ailleurs, les universities proposent des ressources dédiées pour accompagner les étudiants dans leur parcours, notamment des plateformes et des services dédiés. Vous pouvez découvrir ces outils et services pour les étudiants ici: outils et services pour les étudiants.

Parcours santé et enseignement supérieur santé : évolutions pratiques et organisationnelles

Le cœur de la réforme est l’organisation même des parcours et des infrastructures qui les portent. Le passage d’un modèle « filière exclusive » à un système « parcours intégré » nécessite une coordination fine entre les facultés, les instituts de formation et les hôpitaux partenaires. L’objectif est de créer des passerelles plus évidentes entre les années précliniques et cliniques, afin de fluidifier les transitions et d’éviter les ruptures qui encombraient l’ancien système. Dans les faits, cela se traduit par une révision des semestres, une harmonisation des crédits ECTS et une standardisation progressive des modules, tout en laissant une marge de manœuvre aux établissements pour ajuster les contenus en fonction de leurs ressources et de leurs spécificités régionales. Cette approche vise à réduire les disparités entre rectorats et campus et à offrir une expérience plus cohérente et plus durable pour les étudiants et les enseignants.

Une autre dimension déterminante est la place accordée à l’interdisciplinarité. En médecine, en pharmacie et dans les métiers paramédicaux, les professionnels de demain auront besoin d’un savoir-faire partagé et d’un sens aigu du travail en équipe. C’est pourquoi les nouveaux parcours intègrent des modules de communication, d’éthique et de travail interdisciplinaire dès les premières années, avec des mises en situation concrètes dans les stages précoces. Cette orientation est saluée par les enseignants qui estiment que cela améliore la qualité de la formation et augmente les chances de réussite des étudiants en situation réelle sur le terrain. Toutefois, elle exige davantage de coordination et une meilleure planification des ressources humaines et matérielles, afin que les étudiants puissent bénéficier d’expériences pratiques significatives sans alourdir inutilement le calendrier académique.

Sur le terrain, les établissements qui expérimentent ces modules intègrent des projets transversaux, des simulations cliniques et des partenariats renforcés avec les hôpitaux ; ces dispositifs permettent d’observer et d’évaluer les progrès des apprenants de manière plus holistique. Cela peut également améliorer l’employabilité, car les étudiants sortent non seulement avec des connaissances claires, mais aussi avec une expérience pratique et une posture professionnelle adaptée à des environnements pluridisciplinaires. Dans ce cadre, le rôle des enseignants évolue aussi: ils deviennent des accompagnants, des facilitateurs et des coéducateurs qui soutiennent l’autonomie des étudiants tout en garantissant le niveau de rigueur nécessaire dans les domaines de la santé.

Anecdote personnelle 2: lors d’un déplacement dans une université de la banlieue, j’ai vu une troupe d’étudiants travailler ensemble sur un cas clinique simulé. Leurs échanges, parfois animés, illustraient parfaitement ce que signifie l’interdisciplinarité dans la pratique: chacun apporte sa spécialité, mais c’est le travail d’équipe qui produit le savoir juste et utile pour le patient fictif. Ce type d’expérience est le vrai sujet de la licence santé: rendre les apprentissages concrets et préparer les futurs professionnels à des interventions réelles dans des environnements complexes. Par ailleurs, des chiffres officiels publiés récemment montrent une tendance encourageante: une hausse de la satisfaction des étudiants vis-à-vis des nouveaux modules et une meilleure adéquation entre les contenus et les exigences professionnelles.

Impact économique et social de la réforme

Au-delà des salles de cours et des blocs opératoires, la réforme a aussi des implications économiques et sociales importantes. Le coût de mise en œuvre, le financement des infrastructures pédagogiques, le développement des partenariats hospitalo-universitaires et l’investissement dans des outils numériques seront des facteurs déterminants de la réussite du passage à la licence santé. De leur côté, les étudiants et leurs familles évaluent le coût réel du cursus, les conditions d’accès et les chances réelles d’employabilité après l’obtention du diplôme. Dans ce contexte, les chiffres officiels et les sondages récents montrent que les coûts et les bénéfices perçus varient selon les régions et les types d’établissements, mais que l’égalité des chances reste au cœur des préoccupations publiques. Le calcul économique ne peut pas s’arrêter au prix d’achat des manuels ou à la location des locaux: il faut aussi prendre en compte les coûts indirects, tels que les déplacements, le temps d’études et les opportunités manquées pour les étudiants qui hésitent entre plusieurs filières.

En parallèle, l’impact sur l’emploi et la démographie des professions de la santé est scruté avec attention. Les projections indiquent une demande soutenue de professionnels de santé, mais l’offre doit s’ajuster pour éviter les goulets d’étranglement et les décalages régionaux. Certains observateurs soulignent que la réforme pourrait accentuer les inégalités si les ressources et les possibilités de soutien ne suivent pas le rythme des besoins, notamment dans les zones sous-dotées ou en reconversion professionnelle. Dans ce cadre, la collaboration entre les universités, les hôpitaux et les autorités publiques devient cruciale pour assurer une transition équilibrée et équitable vers la licence santé et, plus largement, vers l’ensemble des parcours santé. Pour ceux qui veulent approfondir les données économiques et sociales, voici deux ressources utiles: les chiffres publiés par les administrations et les analyses spécialisées qui décrivent les coûts et les retours sur investissement liés à la réforme.

Pour illustrer les enjeux économiques et stratégiques, je rappelle aussi que l’orientation vers une « formation santé 2027 » suppose d’importantes décisions d’investissement. D’un côté, il faut financer la formation, les infrastructures, les contenus et les ressources humaines; de l’autre, il faut maintenir l’accessibilité financière pour tous les étudiants. La réforme ne doit pas devenir un effet miroir qui privilégie les établissements les mieux dotés au détriment des plus modestes. À ce titre, une transparence renforcée sur les mécanismes de financement et sur les critères d’évaluation sera déterminante pour gagner la confiance des étudiants et des familles. Pour aller plus loin, l’expérience de par exemple l’offre d’apprentissage de gestion des dossiers santé et retraite montre que des dispositifs de formation continue et d’insertion professionnelle peuvent s’avérer bénéfiques, mais exigent des cadres clairs et des ressources adaptées.

Pour enrichir le débat, deux sources vous invitent à explorer les réactions et les analyses publiques concernant la réforme: un point de vue sur les transformations structurelles et les explications gouvernementales sur le redoublement et la réforme.

Défis, risques et mesures d’accompagnement

La transition vers la licence santé n’est pas sans défis. La coordination entre les acteurs (État, rectorats, universités, hôpitaux, organismes professionnels) doit être finement gérée pour éviter des retards, des incohérences et des coûts supplémentaires. Les risques incluent une inadéquation des contenus avec les besoins du terrain, des inégalités persistantes en matière d’accès et des difficultés administratives qui peuvent décourager les étudiants les plus motivés. Pour atténuer ces risques, plusieurs leviers peuvent être activés: un pilotage pédagogique fort, un financement stable et prévisible, des outils d’évaluation robustes, et un plan de communication clair qui explique les choix et les bénéfices attendus à l’ensemble des parties prenantes. En parallèle, il est crucial d’éviter de « surcharger » les étudiants avec des modules trop avancés trop tôt, ce qui risquerait d’augmenter les taux de décrochage et de réduire l’attractivité des filières.

Pour contrebalancer ces risques, les mesures d’accompagnement doivent être renforcées et accessibles à tous les étudiants. Il peut s’agir de tutorats, de programmes de soutien académique, de conseils en orientation, de dispositifs de bourses et de mobilité, et d’un suivi personnalisé des progrès. Les universités qui ont commencé à déployer ces outils signalent des résultats positifs sur la motivation, l’engagement et l’assiduité des étudiants. Cela montre que la réforme peut réussir lorsque l’encadrement pédagogique et les structures de soutien sont à la hauteur des ambitions.

Pour nourrir le débat, il convient aussi d’examiner les opinions divergentes et les controverses. Certains spécialistes estiment que l’unification des filières pourrait diluer les spécificités professionnelles et ne pas répondre aux besoins spécifiques de certaines professions médicales. D’autres soutiennent que la centralisation des parcours et la standardisation des éléments fondamentaux permettront une meilleure qualité et une plus grande équité. Dans tous les cas, la réussite passe par une mise en œuvre progressive, une évaluation régulière et une capacité d’ajustement rapide en fonction des retours des acteurs de terrain. Une fois encore, l’idée-force reste: la formation santé doit être accessible, utile et adaptée à la réalité du système de soins et des patients que nous cherchons à servir.

Foire aux questions (FAQ)

Voici une synthèse des questions les plus fréquemment posées par les étudiants, les parents et les professionnels. N’hésitez pas à me signaler d’autres sujets qui mériteraient d’être clarifiés autour de la fin du PASS et de la LAS et de l’émergence de la licence santé.

Qu’est-ce qui change vraiment avec la fin du PASS et LAS ? La réforme vise à remplacer des filières séparées par une licence santé unifiée, avec un parcours plus flexible et des passerelles plus claires vers les métiers de la santé. Comment se préparer dès aujourd’hui ? Il est recommandé de se concentrer sur les bases en sciences, de développer des compétences transversales et de suivre les évolutions sur les plateformes universitaires et les sites officiels. Les étudiants les plus en difficulté seront-ils soutenus ? Oui, avec des dispositifs d’accompagnement, tutorats et ressources dédiées pour éviter les ruptures et favoriser l’insertion professionnelle. Quelles incidences sur l’emploi des diplômés ? L’objectif est une meilleure employabilité grâce à une formation plus pratique et adaptée aux besoins du système de santé, tout en renforçant la réflexion éthique et la collaboration interdisciplinaire. Où trouver des informations officielles et des analyses ? Consultez les ressources publiques et les articles spécialisés cités ci-contre et explorez les documents fournis par les universités et les ministères concernés.

Pour revenir sur les chiffres qui ponctuent cette réflexion, il est utile de rappeler que les données officielles et les sondages publics témoignent d’un besoin croissant de parcours Santé plus lisibles et de diplômes mieux adaptés au terrain. Dans ce cadre, les études menées en 2025 et 2026 montrent une tendance forte à la consolidation des filières et à une meilleure adéquation entre les compétences acquises et les besoins des employeurs du secteur. En parallèle, les nouvelles formes d’évaluation et d’accompagnement apparaissent comme des leviers essentiels pour renforcer l’équité et l’inclusion. Enfin, la communication autour de ces changements demeure un levier majeur: elle doit être précise, transparente et adaptée aux publics visés, afin de prévenir les malentendus et les inquiétudes qui accompagnent toute réforme d’envergure.

En somme, nous sommes à la croisée des chemins: la fin du PASS et du LAS marque le démarrage d’un nouveau chapitre, dans lequel la licence santé a vocation à devenir un véritable socle commun, tout en laissant aux établissements la liberté nécessaire pour ajuster les détails de l’apprentissage et des parcours. Le chemin reste long et semé d’embûches, mais les signaux positifs évoquent une transformation durable capable d’améliorer l’accès, la réussite et la qualité des soins pour nos patients et nos territoires.

Pour l’instant, l’émergence de la licence santé s’inscrit dans une logique d’innovation et de modernisation du système, avec des perspectives qui dépassent les simples chiffres et qui touchent au quotidien des futurs professionnels comme à la vie des patients. Cette dynamique est parfaitement compatible avec la notion de formation santé 2027, qui cherche à préparer une médecine et des sciences infirmières plus efficaces, plus humaines et plus connectées aux réalités de notre société. Et c’est bien ce que j’observe à travers les campus et les débats publics: une volonté collective de construire un parcours santé plus juste et plus pertinent pour les années à venir, en lien avec les enjeux majeurs de notre temps, et avec des perspectives qui restent ouvertes et à explorer.

Pour aller plus loin et nourrir votre réflexion, n’hésitez pas à consulter les ressources qui traitent des évolutions dans l’enseignement supérieur santé et qui analysent les chiffres et les sondages sur les parcours santé et les formations liées à la santé. Le sujet est complexe, mais les éléments qui le composent deviennent de plus en plus intelligibles lorsque l’on suit les évolutions de près et que l’on écoute les acteurs sur le terrain. Enfin, si vous souhaitez approfondir des aspects spécifiques, j’invite à consulter les liens et les ressources externes que j’ai mentionnés, afin d’éclairer les enjeux concrets et les décisions qui marqueront l’année 2027 et les années qui suivront.

Conclusion et regards vers l’avenir

Cette exploration montre que la fin du PASS et LAS ouvre une porte vers une « licence santé » qui peut devenir un socle solide pour les métiers de la santé. Le chemin est encore à écrire et les peurs légitimes existent, mais les premiers retours positifs et les ajustements en cours donnent confiance. L’avenir du parcours santé dépendra d’un équilibre entre ambition pédagogique, moyens réels, et écoute des étudiants et des professionnels. Mon regard de journaliste est celui d’un témoin des évolutions: la démocratie de l’éducation passe par des choix clairs, des outils efficaces et une communication honnête sur ce que change la réforme, pourquoi elle est nécessaire et comment elle sera évaluée. Le chapitre qui s’ouvre autour de la licence santé est donc à la fois technique et humain, et son succès dépendra de la capacité collective à transformer les intentions en résultats concrets pour les étudiants, les enseignants et les patients. Dans tous les cas, la question centrale demeure: la fin du PASS et du LAS peut-elle devenir, avec la licence santé, une opportunité durable pour l’enseignement supérieur santé et pour l’ensemble de notre système de soins ? La réponse passe par une construction patiente, des ajustements réguliers et une volonté claire de porter les parcours santé vers une plus grande cohérence et une meilleure accessibilité pour tous.

Pour suivre les actualités et les analyses sur ce sujet, vous pouvez consulter les ressources liées et les articles qui détaillent les évolutions et les chiffres officiels. La question de fin du PASS et fin du LAS s’inscrit dans une dynamique plus large d’innovation et de réforme de l’enseignement supérieur santé, qui se poursuit en 2027 et au-delà, avec des perspectives de changements importants et une attention soutenue sur l’enseignement supérieur santé et les parcours santé.

Texte rédigé pour informer, éclairer et débattre des implications de la réforme, avec une attention particulière portée à l’accessibilité et à l’impact sur les étudiants et les professionnels du secteur. Pour ceux qui veulent élargir leur compréhension et accéder à des ressources complémentaires, voici quelques liens utiles et pertinents sur les sujets abordés, et notamment la réforme et l’évolution des parcours en santé.

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