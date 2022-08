Il y a tellement de e-liquides disponibles sur le marché de la vape, mais l’envie de fabriquer le vôtre vous titille ? Avec la vape DIY, vous pourriez concocter le e-liquide qui fera rougir vos papilles. En effet, le e-liquide fait maison est un bon moyen d’obtenir un e-liquide qui convienne parfaitement à son utilisateur, lorsque celui-ci est expérimenté. À cet effet, il est nécessaire de bien s’équiper au préalable, puis de comprendre l’association des arômes et le procédé de fabrication afin de réussir à élaborer votre propre e-liquide fait maison.

Pourquoi opter pour la vape DIY plutôt que pour un e-liquide prêt à vaper ?

La vape DIY permet au vapoteur de découvrir de façon plus approfondie les produits qu’ils consomment et lui octroie la possibilité de personnaliser un e-liquide en fonction de ses attentes et de ses préférences. Il faut bien entendu de la pratique et de l’expérimentation avant de pouvoir aboutir à la création d’un e-liquide fait maison qui soit réussi et bon. Avec l’expérience, vous apprendrez à mieux déterminer les assemblages d’arômes DIY pour cigarette électronique et à gérer le temps de maturation nécessaire pour que le e-liquide dévoile sa richesse olfactive et gustative.

En optant pour la vape DIY, vous avez l’opportunité de devenir maître des dosages en arômes et base neutre de votre e-liquide, et vous avez le choix d’y ajouter ou non un booster de nicotine selon vos besoins et objectifs.

Il ne faut pas oublier de s'équiper de matériel de protection pour fabriquer votre e-liquide DIY.

Comment bien s’équiper pour fabriquer votre e-liquide DIY ?

Pour concevoir un e-liquide DIY, le vapoteur doit s’équiper avec du matériel de protection dont une paire de gants et des lunettes. Veillez en effet à toujours utiliser ce matériel de protection avant chaque préparation. Ensuite, afin de réaliser cet e-liquide, le vapoteur acquiert des fioles graduées et des bases neutres PG/VG. Les flacons vierges et seringues peuvent également être d’une grande utilité dans le cadre de l’assemblage des arômes, de la base et du booster s’il y en a.

Afin de créer un e-liquide, des calculateurs DIY sont disponibles sur le Web pour déterminer la quantité de base et d’arôme à mélanger pour aboutir à votre flacon de e-liquide DIY de 50 ml par exemple.

Ainsi, chaque e-liquide est constitué d’une base neutre PG et/ou VG, d’un ou plusieurs arômes et facultativement d’un booster de nicotine dont le taux diffère selon le profil du vapoteur.

Lorsque le mélange est terminé, laissez-le reposer.

La fabrication de liquide fait maison présente en effet deux difficultés : le dosage de chaque ingrédient qui s’il n’est pas maîtrisé n’aboutit pas à la création d’un e-liquide savoureux et le temps de maturation. Cette durée, aussi appelée steep, dépend du mélange réalisé. Cela peut prendre plusieurs semaines de maturation pour que les arômes se développent et révèlent leur plein potentiel.

C’est pourquoi le DIY s’adresse plutôt aux vapoteurs expérimentés. Cela dit, vous trouverez des guides DIY détaillés relativement facilement sur la toile.

Quels arômes sont disponibles et comment les associer ?

Quand vous concoctez votre e-liquide DIY, vous pouvez choisir les arômes qui correspondent le plus à vos préférences. L’arôme peut être classic, fruité, fruité frais, gourmand ou menthe.

Avec la pratique, vos connaissances en termes d’association d’arômes s’affinent jusqu’à pouvoir comprendre celles qui fonctionnent lorsqu’elles se mélangent.

Pour une future explosion de saveurs en bouche, il convient de laisser le e-liquide maturer suffisamment de temps pour que son univers gustatif dévoile son excellence.

Un e-liquide mono-arôme aura besoin de 2 à 7 jours de maturation pour renforcer son pouvoir aromatique et un e-liquide plus complexe nécessitera 2 à 3 semaines.

De plus, la maturation des e-liquides gourmands est plus longue que celle des familles de e-liquides fruités et des menthes.

La patience, l’expérimentation et l’apprentissage seront les clés de votre réussite en matière de vape DIY.