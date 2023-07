L’Aavancée éblouissante de l’Intelligence Artificielle : de la création vidéo à la rédaction SEO

L’intelligence artificielle (IA) continue d’occuper le devant de la scène technologique en révolutionnant divers aspects de notre quotidien. Sa présence omniprésente s’étend maintenant à des domaines tels que la recherche Web, la rédaction SEO, le développement de jeux, et bien plus encore. Dans cet article, nous allons explorer les développements récents de l’IA, notamment les outils, tels que Google SGE et GPT-4, qui rendent la technologie accessible à tous.

Google SGE : le futur de la recherche Web

Google a toujours été en première ligne pour façonner la manière dont nous interagissons avec le Web. Le dernier développement, Google SGE (Search Generative Experience), est un nouvel exemple de cette dynamique. Grâce à l’IA, il est désormais possible d’accéder à Google SGE et d’exploiter la richesse des données Web d’une manière complètement révolutionnaire. Pour en savoir plus sur le sujet, visitez le blog de Waxoo.

Coder avec GPT-4

Pour ceux qui pensaient que le codage était réservé aux professionnels, l’avènement de GPT-4 dément cette idée. GPT-4 est un outil d’IA qui permet le suivi de position sur Google sans aucune compétence en codage. Cela prouve encore une fois que l’IA démocratise l’accès à des technologies auparavant inaccessibles pour le grand public.

La Création Vidéo et L’IA

L’IA ne se limite pas à la recherche Web et au codage, elle révolutionne également le domaine de la création vidéo. Des outils comme Heygen offrent désormais la possibilité de créer des vidéos de manière efficace et professionnelle, exploitant la puissance de l’IA.

Créer un Jeu avec ChatGPT

Qui aurait cru qu’il serait possible de créer un jeu vidéo sans aucune connaissance en programmation ? Avec ChatGPT, c’est maintenant une réalité. Ce type d’avancée pourrait bien être le début d’une ère où tout le monde peut devenir un créateur de jeux.

L’IA et le Copywriting SEO

Le copywriting et la rédaction SEO sont des éléments essentiels du marketing en ligne. L’IA propose maintenant des outils puissants pour optimiser ces processus. En utilisant ces outils, vous pouvez obtenir des textes optimisés pour le SEO, accroître la visibilité de votre site et améliorer votre classement dans les résultats de recherche.

Les extensions chrome et ChatGPT

L’IA offre également des outils pour maximiser votre productivité. Les extensions Chrome de ChatGPT sont un exemple de la façon dont l’IA peut aider à améliorer l’efficacité dans diverses tâches quotidiennes.

L’IA évolue à une vitesse stupéfiante, débordant d’innovations et de nouvelles possibilités. Pour rester informé des dernières avancées en IA, consultez régulièrement Waxoo, votre source incontournable pour toutes les nouvelles et analyses liées à l’IA.