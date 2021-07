Le portage salarial est vraiment révolutionnaire pour tous les travailleurs !

Si vous cherchez une solution pour garder votre indépendance tout en ayant les avantages du CDI sans les inconvénients, sachez que le portage salarial devrait clairement vous combler. Plusieurs sites vous proposent de signer un contrat dans les plus brefs délais et vous aurez enfin un encadrement précis et sécurisé, ce qui n’est pas le cas avec l’auto-entreprise par exemple.

Comment se déroule au quotidien le portage salarial ?

Vous avez un statut de travailleur indépendant et vous ne souhaitez pas vous retrouver dans une entreprise du jour au lendemain alors que vous appréciez votre indépendance. Vous voulez travailler comme le voulez sans avoir les contraintes d’un employeur. Vous pensez sans doute que cela est impossible, mais la réalité est clairement différente.

Avec le portage salarial, vous êtes toujours à votre compte, mais vous signez un CDI avec l’entreprise .

. Vous aurez tous les avantages comme la mutuelle d’entreprise, des aides si vous avez des difficultés avec des clients, la visite médicale et les notes de frais.

Vous avez une période d’essai de trois mois que vous pouvez renouveler ou annuler si vous adoptez rapidement ce statut.

Lorsque vous facturez vos clients, les paiements sont envoyés à la société de portage salarial qui aura la lourde tâche de calculer votre salaire.

Vous devez prévoir une réduction de 50 % entre le montant facturé et celui versé puisqu’il faut payer toutes les charges, la société de portage salarial qui prend en compte vos notes de frais et vos congés payés. Ces derniers sont obtenus grâce à une cagnotte financière, vous pourrez alors l’obtenir dès que vous le souhaitez.

Un CDI porté est tellement agréable

Les personnes qui ont opté pour l’auto-entreprise pendant de nombreuses années ont pu constater les limites de ce statut notamment par rapport à la mutuelle d’entreprise, la période de chômage, les aides… Avec un vrai CDI proposé par une entreprise de portage salarial, vous avez réellement tous les avantages d’un tel contrat, sans les inconvénients puisque vous êtes maître de votre bateau.

Les femmes qui envisagent d’avoir un enfant pourront aussi être épaulées pendant leurs congés maternité avec les indemnités. Vous bénéficierez alors du même cadre avec un congé de 16 semaines par exemple si vous n’avez pas d’enfant à votre charge. N’hésitez pas à vous renseigner pour le portage salarial, car il est vraiment très efficace et vous pourrez enfin vous focaliser sur votre activité, et non les démarches administratives.