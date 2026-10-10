Le programme franco-allemand de char de combat du futur se poursuit, confirme le ministère des Armées

Le programme franco-allemand du char de combat du futur reste d’actualité

Le programme franco-allemand du char de combat du futur est-il réellement maintenu, ou Paris et Berlin repoussent-ils simplement une décision difficile ? Après des propos laissant entendre que l’Allemagne pourrait se retirer, le ministère des Armées a confirmé que le projet MGCS se poursuit. Cette clarification compte : au-delà d’un nouveau véhicule blindé, le programme doit associer plusieurs plateformes et développer un système de combat coordonné. Je vois dans cette annonce un signal politique utile, mais pas encore la preuve que les désaccords industriels sont réglés.

Lancé en 2017, le MGCS, pour « Main Ground Combat System », vise une capacité opérationnelle à l’horizon 2040. Le calendrier est serré : la France doit préparer la succession de ses chars Leclerc, dont le retrait doit commencer en 2038. Pour comprendre l’enjeu, il faut donc distinguer la poursuite officielle du projet de sa capacité à produire, dans les délais, un matériel commun aux deux armées.

Repère Ce qu’il indique 2017 Lancement du programme franco-allemand 2038 Début prévu du retrait des chars Leclerc 2040 Horizon initial annoncé pour le système de combat Octobre Déclarations contradictoires, puis confirmation de la poursuite du projet

Une confirmation politique, pas encore un accord industriel

La séquence a alimenté la confusion. Lors d’une audition parlementaire le 8 octobre, le chef d’état-major français a estimé que les Allemands avaient décidé de quitter le projet. Les responsables politiques français et allemands ont ensuite affirmé que le MGCS restait d’actualité. La distinction est importante : une coopération peut être maintenue dans son principe alors que ses partenaires discutent encore de son architecture, de sa gouvernance et du partage des tâches.

À mes yeux, cette cacophonie révèle surtout une difficulté de pilotage. Un programme militaire de cette ampleur ne se résume pas à une déclaration : il faut des décisions concrètes, des responsabilités définies et des industriels capables de travailler selon une feuille de route commune. Sans cela, la confirmation ministérielle rassure à court terme, mais ne dissipe pas les inquiétudes sur la suite.

Le MGCS doit dépasser le seul char

Le projet initial ne porte pas uniquement sur un blindé appelé à remplacer le Leclerc et le Leopard 2. Il prévoit un ensemble de plateformes, avec ou sans équipage, reliées dans un « cloud de combat ». L’objectif est de faire circuler les informations entre les véhicules et les autres moyens engagés, afin d’améliorer la coordination sur le terrain.

Cette approche répond à l’évolution des conflits, où chars, drones, capteurs et systèmes de communication doivent fonctionner ensemble. Les retours d’expérience sur la guerre en Ukraine nourrissent justement les débats sur la place des blindés et les nouvelles tactiques, comme le montre cette analyse de l’évolution de la doctrine militaire allemande. Le MGCS ne sera crédible que si cette ambition opérationnelle se traduit en choix techniques et industriels cohérents.

Les échéances qui mettent le programme sous pression

Les repères chronologiques expliquent pourquoi le dossier est sensible. Le projet a été lancé en 2017, tandis que l’horizon de 2040 laisse peu de marge pour concevoir, tester et mettre en service un système complet. Côté français, le début programmé du retrait des Leclerc en 2038 rend la modernisation militaire particulièrement pressante.

Ces dates sont des jalons, pas des garanties. Elles montrent néanmoins le risque d’un décalage entre le besoin des forces et la disponibilité du matériel. Dans mes analyses, je garde une règle simple : un calendrier affiché n’a de valeur que s’il s’accompagne d’étapes vérifiables, de financements et de décisions industrielles. Pour l’instant, les annonces publiques ne suffisent pas à établir que tous ces éléments sont stabilisés.

La coopération franco-allemande face à ses points de friction

La coopération franco-allemande se heurte à des intérêts qui ne coïncident pas toujours : exigences militaires, choix de conception, influence des industriels et répartition des retombées économiques. L’arrivée de nouveaux acteurs dans le dispositif a également complexifié les équilibres. Ces désaccords ne condamnent pas forcément le MGCS, mais ils peuvent ralentir les décisions et fragiliser la confiance entre partenaires.

Je pense notamment au parallèle avec l’avion de combat européen : les difficultés du SCAF ont montré qu’un projet emblématique peut rester politiquement soutenu tout en traversant de fortes tensions. Le dossier du futur avion de combat européen rappelle qu’une coopération de défense exige davantage qu’un objectif partagé : elle suppose des compromis industriels durables.

Ce que le maintien du MGCS change pour la défense

Pour les armées, poursuivre le programme préserve la possibilité de concevoir un système pensé dès l’origine pour opérer avec des équipements connectés. Pour l’industrie de défense, l’enjeu est aussi de conserver une capacité européenne à développer des technologies majeures, au lieu de dépendre entièrement de solutions étrangères. Mais ce bénéfice potentiel n’existera que si les partenaires s’accordent sur le partage des responsabilités et sur les besoins des utilisateurs.

Je trouve utile de distinguer trois niveaux, souvent confondus dans le débat public :

La volonté politique : les gouvernements disent vouloir maintenir le projet.

: les gouvernements disent vouloir maintenir le projet. La coopération industrielle : les entreprises doivent s’entendre sur les responsabilités et les choix de conception.

: les entreprises doivent s’entendre sur les responsabilités et les choix de conception. La capacité militaire : les forces attendent un système opérationnel, disponible et adapté aux menaces.

Un programme peut avancer sur le premier point tout en restant bloqué sur les deux autres. C’est pourquoi la confirmation du ministère des Armées doit être lue comme une décision de poursuivre les discussions, plutôt que comme l’annonce d’un char déjà défini.

Deux exemples pour mesurer l’écart entre annonce et réalité

Je me représente le cas d’une unité qui doit remplacer ses blindés : elle ne peut pas planifier sa préparation sur la seule base d’une déclaration ministérielle. Il lui faut connaître le calendrier des essais, les équipements réellement prévus et les solutions disponibles si le programme prend du retard. C’est dans ces détails que se mesure la valeur d’une promesse de modernisation.

Autre point souvent négligé : un char performant ne suffit pas si ses communications, ses véhicules de soutien ou ses moyens de détection ne sont pas compatibles. À mes yeux, le MGCS sera un succès européen seulement s’il forme un ensemble fiable, et non une juxtaposition de matériels nationaux baptisée « système de combat ».

Les prochaines décisions à surveiller

La suite se jouera dans les annonces concrètes : répartition des travaux, définition des besoins militaires, gouvernance du programme et calendrier des étapes de développement. Les ministères devront aussi expliquer comment le projet répondra aux contraintes opérationnelles sans s’enfermer dans une ambition technologique trop vaste ou trop coûteuse.

Je suivrai surtout la capacité des deux pays à transformer leur engagement politique en décisions communes. Le programme franco-allemand, le char de combat du futur, le ministère des Armées et la coopération franco-allemande restent liés à une question simple : la défense européenne peut-elle construire un véhicule blindé et un système de combat communs, au service d’une modernisation militaire crédible et d’une industrie de défense capable de maîtriser son armement ?

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