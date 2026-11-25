En Tunisie, la baisse du prix du mouton est-elle enfin une bonne nouvelle pour les familles, ou le signe que le marché du bétail traverse une période difficile ? À l’approche de l’Aïd el-Kébir, la réponse compte autant que le montant affiché : un animal plus accessible soulage le pouvoir d’achat, mais une baisse peut aussi révéler des difficultés dans l’élevage et l’économie rurale.

Les chiffres disponibles invitent à la prudence. Des prix compris entre 800 et 1 200 dinars ont été rapportés pour des animaux de tailles et de qualités différentes, avec un recul annoncé de 300 à 400 dinars depuis la fin du Ramadan. Un accord portant sur la saison 2025 avait, lui, fixé à 21,900 dinars le kilogramme de poids vif. Ces repères ne constituent pas un barème pour 2026 : ils éclairent une évolution, mais ne disent pas à eux seuls combien coûte aujourd’hui un mouton dans chaque région.

Je distingue donc deux questions souvent confondues : le prix est-il plus bas pour l’acheteur, et les éleveurs peuvent-ils encore produire dans des conditions viables ? Pour suivre les tendances régionales de l’Aïd el-Adha 2026 et des marchés du bétail, il faut regarder les tarifs, mais aussi le coût de l’alimentation animale, la disponibilité des bêtes et les écarts entre marchés.

Prix du mouton en Tunisie : que signifient les chiffres disponibles ?

Les montants rapportés ne décrivent pas tous la même chose. Le prix d’un animal dépend notamment de son poids, de son état et du lieu de vente ; le tarif au kilogramme vivant, lui, permet une comparaison plus structurée, à condition de connaître la période et les modalités de vente.

Les repères ci-dessous sont à lire comme des données liées aux annonces et à la saison mentionnées, et non comme des prix garantis pour 2026. Cette distinction est essentielle : une famille qui prépare son budget ne peut pas traiter un chiffre de l’année précédente comme une étiquette valable aujourd’hui.

Repère de prix Contexte Ce qu’il indique 800 à 1 200 dinars Fourchette rapportée selon la taille et la qualité de l’animal Un ordre de grandeur, pas un tarif uniforme 300 à 400 dinars de baisse Recul annoncé depuis la fin du Ramadan dans les informations disponibles Une évolution saisonnière à vérifier sur place 21,900 dinars par kilogramme vif Prix convenu pour la saison 2025 Un repère antérieur, qui ne fixe pas le marché de 2026

Pour comparer correctement, je conseille de demander le poids estimé, le prix total et les conditions de vente. Un tarif bas affiché peut perdre de son intérêt si l’animal est nettement plus petit ou si des frais supplémentaires s’ajoutent.

Une baisse des prix favorable aux familles, mais pas à tout le monde

Pour un foyer dont le budget est déjà serré, quelques centaines de dinars représentent une différence concrète. Je pense à une famille fictive de Sfax qui compare plusieurs animaux avant l’Aïd : elle peut consacrer l’économie réalisée aux dépenses alimentaires ou aux besoins des enfants. Cet exemple est imaginaire, mais l’arbitrage, lui, est bien réel pour de nombreux ménages.

La baisse n’est toutefois pas automatiquement synonyme de soulagement durable. Si elle découle d’une offre plus abondante ou d’une meilleure organisation des ventes, elle peut profiter aux acheteurs sans fragiliser la production. Si elle accompagne une chute des revenus des éleveurs, elle risque au contraire de décourager l’activité et de réduire l’offre lors des saisons suivantes.

Le pouvoir d’achat ne se mesure pas au seul prix affiché

Je ne m’arrêterais donc pas à l’étiquette. Il faut aussi considérer le revenu des familles, les coûts de transport et les dépenses liées à la préparation de la fête. Un mouton moins cher aide, mais il ne suffit pas à effacer la hausse générale des charges du ménage.

Une seconde scène, également illustrative, résume le dilemme : un petit éleveur accepte de vendre rapidement pour payer ses frais, tandis qu’un acheteur croit profiter d’une bonne affaire. À court terme, chacun semble y trouver son compte ; à long terme, si les coûts de production restent supérieurs au prix de vente, la filière s’affaiblit. C’est pourquoi une baisse mérite d’être comprise avant d’être célébrée.

Marché du bétail et élevage : les signaux à surveiller

Le marché du bétail réagit à plusieurs facteurs : quantité d’animaux disponibles, coût de l’alimentation, transport et calendrier des ventes. La sécheresse et les difficultés d’approvisionnement en aliments pour bétail peuvent peser sur les dépenses des exploitations ; lorsque ces charges augmentent, la baisse du prix de vente devient plus difficile à absorber.

Les chiffres disponibles donnent deux repères chiffrés, mais pas une série statistique complète. La fourchette de 800 à 1 200 dinars concerne des animaux de profils différents, tandis que le recul de 300 à 400 dinars compare des prix à deux moments de la saison. Le tarif convenu de 21,900 dinars le kilogramme vif, pour 2025, relève d’un autre indicateur : le rapprocher directement du prix d’un animal entier serait trompeur sans connaître son poids.

Je suivrais en priorité ces indicateurs avant de parler d’une amélioration durable :

Le prix au kilogramme vif , communiqué avec la date et le lieu de vente.

, communiqué avec la date et le lieu de vente. Le coût des aliments et du transport , qui détermine une partie des dépenses des éleveurs.

, qui détermine une partie des dépenses des éleveurs. Le nombre d’animaux proposés , car une baisse liée à une offre abondante n’a pas la même signification qu’une vente contrainte.

, car une baisse liée à une offre abondante n’a pas la même signification qu’une vente contrainte. Les écarts régionaux, qui peuvent rendre un prix moyen peu utile pour une famille éloignée des grands marchés.

Pour les acheteurs, la comparaison de plusieurs points de vente reste le réflexe le plus simple. Pour la filière, l’enjeu est plus large : rendre l’élevage viable, améliorer l’approvisionnement et éviter que les mesures restent limitées aux quelques semaines précédant la fête.

Comment acheter un mouton sans se fier à une simple annonce

Une baisse affichée attire l’attention, mais un achat sérieux repose sur des vérifications élémentaires. Je privilégierais une discussion directe avec le vendeur et une comparaison entre animaux de taille similaire plutôt qu’un prix isolé vu sur les réseaux sociaux.

Avant de décider, une famille peut procéder ainsi :

Demander le prix total et, si possible, une estimation du poids de l’animal. Comparer plusieurs vendeurs dans le même secteur et sur une période rapprochée. Vérifier l’état général de l’animal et demander les informations utiles sur son élevage. Prévoir les frais annexes, notamment le transport, dans le budget de l’Aïd el-Kébir.

Ces précautions ne garantissent pas le prix le plus bas, mais elles réduisent le risque de comparer des offres qui ne sont pas équivalentes. Pour replacer les tarifs tunisiens dans leur contexte régional, cette comparaison des marchés du bétail au Maghreb et au Machrek peut apporter un point de repère complémentaire.

En Tunisie, le mouton moins cher peut offrir un répit aux familles et soutenir leur pouvoir d’achat, mais la baisse des prix ne sera une bonne nouvelle durable que si le marché du bétail permet aussi à l’élevage de rester viable pour l’économie rurale.

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