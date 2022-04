La tendance actuelle est de vendre des bijoux en or au comptant, ce que beaucoup de gens font. De nombreuses boutiques de rachat d’or ont ouvert à cette fin, car certains propriétaires de bijouteries ne sont pas toujours intéressés à acheter de l’or. La raison de la popularité croissante de la vente d’or est la baisse de popularité des bijoux en or lourds par rapport au passé.

De nos jours, les gens n’aiment pas trop les bijoux en or et préfèrent généralement porter des articles minimaux. Récemment, la valeur de l’or a également grimpé, ce qui donne aux gens une raison supplémentaire de vendre l’or qu’ils ont à portée de main. Si vous avez de vieux bijoux en or, des pièces d’or ou des lingots qui traînent, les boutiques de rachat de bijoux seront susceptibles de vous les racheter.

Rachat de bijoux par une bijouterie

C’est une bonne option car les bijouteries vous rachèteront probablement vos bijoux et votre or et vous feront faire également une bonne affaire. Elles paient plus que la plupart des autres entreprises, mais elles ne paient pas toujours en espèces. De nombreuses bijouteries vous offriront un crédit dans leur magasin ou remplaceront votre ancien bijou par un nouveau. Elles peuvent même vous accorder des remises sur l’achat de bijoux chez elles.

Rachat de bijoux par des boutiques d’achat/vente d’or

Si vous êtes basé à Paris, l’une des meilleures options pour vendre vos bijoux en or est de vous rendre dans l’une des nombreuses boutiques de rachat de bijoux en or. La capitale est bien connue pour la grande quantité de boutiques de rachat de bijoux en or. La plupart sont spécialisées dans l’or, les diamants et de nombreux métaux précieux différents.

Leur procédure est simple et rapide, et elles vous versent rapidement de l’argent en échange de leur rachat de bijoux. Elles offrent les prix les plus intéressants du secteur. En fonction des carats et du poids de vos bijoux en or, vous obtiendrez les meilleures offres possibles. Le processus est simple. Vous devez d’abord estimer la valeur de votre or, qui varie en fonction de la qualité et de la quantité. Une fois l’estimation effectuée, vous pouvez vous rendre dans une boutique de rachat de bijoux en or pour obtenir un devis. Si un accord est trouvé entre les deux parties, elles effectueront un paiement bancaire dès que cela sera fait. Bien entendu, elles inspecteront minutieusement vos articles pour s’assurer de leur qualité et de leur authenticité avant leur rachat de bijoux.

Conseils pour qu’on vous rachète vos bijoux en or

Avant de vous lancer dans la vente de vos bijoux en or, suivez ces conseils pour vous assurer que l’argent que vous recevrez en retour vaudra la peine de vous séparer de bijoux qui représentent souvent des souvenirs précieux.

– N’agissez pas sur un coup de tête

Évaluez soigneusement chaque bijou avant un rachat de bijoux en or. La plupart des bijoux en or ont une certaine valeur émotionnelle. Assurez-vous que cette valeur émotionnelle ne soit pas supérieure au prix que vous recevrez de la part d’une boutique de rachat de bijoux en or. Les bijoux idéaux à prendre en considération sont les articles cassés, les boucles d’oreilles dont il manque une paire ou les articles périmés sans valeur émotionnelle.

– Faites évaluer vos bijoux avant qu’on vous les rachète

Faites évaluer vos bijoux anciens ou complexes avant de les vendre à une boutique de rachat de bijoux en or qui paie souvent au poids. Les bijoux design ou anciens peuvent avoir plus de valeur s’ils sont vendus en tant que pièces finies que pour leur métal doré.

– Sachez ce que vous avez

Les bijoux en or sont rarement fabriqués en or pur. La plupart des bijoux sont en or 10, 14 ou 18 carats, composé d’or et d’autres alliages. Lorsqu’on vous rachète votre bijou en or, vous ne serez payé que pour les parties qui sont en or pur.

– Trouvez un acheteur de bonne réputation

Vérifiez que la boutique de rachat de bijoux possède une licence pour racheter des bijoux en o. Pour vous assurer de la réputation d’une entreprise, demandez-lui si elle est membre d’une association professionnelle qui exige des normes éthiques élevées. Vérifiez aussi sur internet s’il y a des avis positifs ou négatifs concernant le rachat de bijoux en or.

– Faites le tour de plusieurs boutiques de rachat de bijoux

Demandez des offres à plusieurs entreprises avant de choisir un acheteur. Les offres que vous recevrez peuvent varier considérablement en fonction de l’endroit où vous les vendez.

– Protégez-vous

Avant de confier vos articles pour un rachat de bijoux ou de les expédier à un professionnel, documentez et photographiez les pièces. Vérifiez la politique de remboursement de l’entreprise en cas de perte. Si la valeur est importante, assurez-vous d’obtenir une évaluation au préalable !

– Connaître le prix de l’or

Suivez les cours de l’or. Le prix indiqué ne sera PAS le prix que vous obtiendrez lors du rachat de vos bijoux. Le prix indiqué sur des sites spécialisés vous donnera simplement un point de référence lorsque vous comparerez plusieurs offres.