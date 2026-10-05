Le saké japonais n’est pas ce que vous croyez : tout savoir sur la boisson emblématique du Japon

Saké japonais : ce que l’on vous a mal expliqué sur le nihonshu

Vrai ou faux : le saké, un alcool fort servi en fin de repas ?

Vous êtes déjà reparti d’un restaurant avec un petit verre de « saké » brûlant et un goût d’alcool à brûler dans la gorge ? Vous vous demandez si le saké japonais est un vin, une bière ou un spiritueux ? Vous n’êtes pas seul. En France, cette boisson reste entourée de malentendus. Après avoir fréquenté un saké sommelier et exploré les tables du Toulouse Sake Club, je peux le dire : le saké du Japon, que les Japonais appellent plutôt nihonshu, n’a presque rien à voir avec ce que l’on nous sert souvent. Voici ce qu’il faut savoir pour parler de cette boisson sans se tromper.

Saké ou nihonshu : une question de vocabulaire

Au Japon, le mot « saké » désigne n’importe quelle boisson alcoolisée. Quand un Japonais lance « allons boire du saké », il propose simplement de prendre un verre, qu’il s’agisse de bière, de whisky ou de vin. Pour parler précisément de l’alcool de riz, on emploie le terme nihonshu, qui signifie littéralement « alcool du Japon ».

Cette distinction explique une bonne partie de la confusion chez nous. Le breuvage rosé et très fort servi dans certains restaurants asiatiques est en réalité un distillat de riz ou de sorgho aromatisé à la rose, qui peut atteindre 50 % d’alcool. Le vrai nihonshu, lui, titre en général entre 13 et 17 %.

Ni vin, ni bière : une boisson à part

On l’appelle souvent « vin de riz ». C’est une erreur courante. Le raisin contient déjà du sucre, donc le vin n’a besoin que d’une fermentation. Le riz ne contient que de l’amidon, qu’il faut d’abord transformer en sucre. C’est le rôle du kōji, un champignon microscopique proche de celui de certains fromages. Ensuite seulement, les levures transforment ce sucre en alcool.

Sur le papier, le saké se rapproche donc davantage de la bière, puisqu’il s’agit d’une céréale fermentée. Mais sans malt, et sans bulles. Une particularité remarquable : la transformation de l’amidon en sucre et celle du sucre en alcool se déroulent en même temps dans la même cuve.

Les quatre ingrédients de base

Le riz : une variété spécifique, aux grains plus gros et plus riches en amidon que le riz de table.

: une variété spécifique, aux grains plus gros et plus riches en amidon que le riz de table. L’eau : de source, abondante, elle influence directement le style du saké.

: de source, abondante, elle influence directement le style du saké. Le kōji : le champignon qui libère les sucres du riz.

: le champignon qui libère les sucres du riz. Les levures : elles produisent l’alcool et une grande partie des arômes.

Un classement pour s’y retrouver

Les étiquettes japonaises intimident, mais une logique simple les organise : le degré de polissage du riz. Plus on retire de l’enveloppe du grain, plus le saké est en général délicat et parfumé.

Catégorie Polissage du grain (part conservée) Ce qu’il faut retenir Junmai Variable Riz, eau, kōji et levures uniquement, sans alcool ajouté Honjozō 70 % ou moins Une petite quantité d’alcool distillé est ajoutée, style léger et sec Ginjō 60 % ou moins Arômes fruités et floraux, texture fine Daiginjō 50 % ou moins Le sommet de la délicatesse, souvent le plus cher

Un conseil pratique : une étiquette « junmai ginjō » combine les deux logiques, sans alcool ajouté et avec un riz bien poli. C’est souvent une excellente porte d’entrée.

Un peu d’histoire pour comprendre son statut

Le saké n’a probablement pas été inventé au Japon. Il serait arrivé de Chine avec la riziculture, vers le IIIe siècle. Mais c’est bien dans l’archipel qu’il est devenu une boisson identitaire. Réservé d’abord aux divinités shintoïstes et à la cour impériale, il s’est ensuite démocratisé. À l’époque ancienne, certains rites impliquaient même de mâcher le riz avant de le laisser fermenter. Les méthodes proches des techniques actuelles se sont installées à partir du XIe siècle.

Deux paragraphes de chiffres pour mesurer le phénomène

Côté consommation, la tendance japonaise est à la baisse. Selon les données fiscales nationales, la consommation intérieure est passée de 614 000 kilolitres en 2011 à 372 000 kilolitres en 2022, soit un recul d’environ 39 %. Le nombre de brasseries a lui aussi fondu : on en comptait environ 30 000 à la fin du XIXe siècle, contre un peu plus de 1 100 aujourd’hui. L’image d’une boisson pour personnes âgées, face à la bière et au vin, n’y est pas étrangère.

À l’étranger, le mouvement inverse se produit. En 2025, selon les statistiques commerciales japonaises, les exportations ont atteint 45,9 milliards de yens, soit environ 33 500 kilolitres, avec une hausse de 8 % en volume. Le saké est désormais envoyé vers un nombre record de 81 pays et régions. La Chine arrive en tête en valeur (13,3 milliards de yens), devant les États-Unis (11 milliards). Les ventes vers la France ont été multipliées par 3,7 en dix ans, signe que les restaurants et les cavistes s’y intéressent de plus en plus.

Comment le déguster sans se tromper

On imagine volontiers le saké servi brûlant. En réalité, la température change complètement le profil de la boisson, de quelques degrés à plus de 50. Voici ce que je retiens.

Les ginjō et daiginjō : bien frais, dans un verre à pied, pour préserver leurs arômes.

: bien frais, dans un verre à pied, pour préserver leurs arômes. Les junmai plus rustiques : à température ambiante ou tièdes, ils gagnent en rondeur.

: à température ambiante ou tièdes, ils gagnent en rondeur. Les sakés d’hiver : un léger chauffage peut les mettre en valeur, sans jamais les faire bouillir.

: un léger chauffage peut les mettre en valeur, sans jamais les faire bouillir. La conservation : une bouteille ouverte se garde au frais et se boit assez vite, comme un vin blanc délicat.

Ma première vraie dégustation

Mon premier saké, je l’ai bu chaud, dans un petit restaurant, en grimaçant poliment. Je croyais détester ça. Des années plus tard, un ami m’a servi un junmai ginjō frais dans un verre à vin. Un goût de poire, une finale douce. J’ai compris que je n’avais jamais goûté du saké, seulement une mauvaise version servie à la mauvaise température.

Pourquoi je recommande de passer par un professionnel

J’ai longtemps acheté mes bouteilles au hasard, séduit par de jolies étiquettes. Résultat : deux déceptions coûteuses. Depuis que je me renseigne auprès d’un saké sommelier, je choisis mieux et je dépense moins. Un professionnel pose trois questions simples (sec ou fruité, frais ou tiède, à table ou à l’apéritif) et oriente en cinq minutes. C’est le conseil que je donne à tous les débutants.

Voir la fabrication de ses propres yeux

Pour comprendre le travail du maître-brasseur, rien ne vaut une visite de brasserie en images. Cette vidéo montre la fabrication du saké dans une brasserie de la préfecture de Gifu. https://www.youtube.com/embed/RbRLPhXLkmE

Foire aux questions

Le saké est-il un vin ou un alcool fort ?

Ni l’un ni l’autre. Il s’agit d’une boisson fermentée à base de riz, titrant généralement entre 13 et 17 %, plus proche de la bière par son principe de fabrication.

Le saké est-il chinois ou japonais ?

Le procédé est probablement venu de Chine avec la riziculture, mais le nihonshu tel qu’on le connaît s’est développé au Japon et y est pratiqué depuis plus de mille ans.

Faut-il toujours boire le saké chaud ?

Non. Les sakés fins se dégustent plutôt frais. Le chauffage convient surtout à certains styles plus corsés, en hiver.

Combien de temps se conserve une bouteille ?

Non ouverte, quelques années à l’abri de la lumière et de la chaleur. Une fois ouverte, mieux vaut la finir en quelques jours, au réfrigérateur.

Où apprendre à déguster ?

Les caves spécialisées, les restaurants japonais attentifs à leur carte et les associations de passionnés comme le Toulouse Sake Club proposent des initiations accessibles.

Et maintenant, à vous de goûter

Le saké japonais mérite mieux que ses clichés. Alcool de riz fermenté, souvent appelé nihonshu au Japon, il se découvre par la curiosité plutôt que par la tradition imposée. Demandez conseil à un saké sommelier, essayez un junmai ginjō frais, puis explorez les styles à votre rythme. Les chiffres le montrent : le monde entier se met au saké, et la France ne devrait pas rester à l’écart.

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