Aujourd’hui, on trouve des calendriers de l’avent dans tous les domaines : beauté, jouets, alimentation, bijoux. Le plaisir de trouver chaque jour une petite surprise a conquis les petits et les grands. Cette tradition à l’origine religieuse a su s’imposer comme étant le rendez-vous du 1er décembre. Tous les ans, on l’attend avec impatience. Les marques font beaucoup d’efforts pour présenter des calendriers de l’avent pour tous les goûts, pour tous les budgets.

Le calendrier de l’avent permet de combler tout le monde avant Noël

Le calendrier de l’avent date de 1858, il renfermait à l’époque de modestes cartes pieuses. Au fil des années, le concept est resté le même, mais les cadeaux ont évolué. Il existe même des calendriers de l’avent coquins. Il commence 25 jours avant Noël, version standard ou de luxe, les calendriers de l’avent ont énormément de succès. Certaines personnes le font mettre de côté avant qu’il n’arrive en magasin. Les animaux ont même leur propre calendrier de l’avent. Au Canada où le cannabis est légal, on en retrouve derrière chaque petite fenêtre. Avec le calendrier de l’avent, quel que soit le modèle choisi, dans tous les cas, le compte à rebours pour Noël a commencé.

Le fameux calendrier de l’avent peut revêtir différentes formes

Le classique, derrière chacune des petites cases, on retrouve un petit cadeau, des chocolats, des gourmandises de toutes sortes, de petits jouets, un bijou. Avec les calendriers digitaux, on peut aussi découvrir en ligne tous les jours une petite surprise. Chaque année en France, il se vend plus de 900 000 calendriers de l’avent. De quelques euros à plus d’une centaine d’euros pour les modèles de luxe, chaque membre de la famille pourra se faire plaisir avec son calendrier de l’avent.

Année après année, le calendrier de l’avent est devenu un véritable rituel de Noël pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Ce matin, des millions de personnes ont dû ouvrir la première fenêtre du calendrier de 2022. Cet objet de convoitise est devenu incontournable. Difficile de patienter avant Noël, heureusement, il y a les calendriers de l’avent.