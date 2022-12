Avant la pandémie, le télétravail semblait être un rêve du futur, de la science-fiction, une nouvelle façon de gagner sa vie qui résoudrait de nombreux problèmes du monde du travail. Lorsqu’elle arrivera, nos vies changeront, nous aurons beaucoup plus de temps libre, nous serons libérés des embouteillages et, pourquoi pas, nous ne serons plus obligés de supporter un collègue ennuyeux. En outre, il sera possible de vivre n’importe où, de laisser les grandes villes derrière soi et de mener une vie plus respectueuse de la nature. Pour la plupart des gens, cependant, c’était encore une perspective lointaine.

Un changement brutal pour les salariés

Peu après, le coronavirus a tout changé : des millions de personnes ont dû rentrer chez elles et commencer à travailler du jour au lendemain. Dans l’ensemble, le changement, même s’il ne s’est pas avéré être la panacée que nous avions imaginée, a semblé assez positif. Les télétravailleurs affirment que cette nouvelle façon de travailler évite les trajets quotidiens, facilite la gestion du temps de travail, permet de concilier vie professionnelle et vie privée et permet de mieux utiliser son temps.

Il est moins évident de savoir s’il s’agit d’une méthode de travail plus économique ou non, car le calcul est assez compliqué. De nombreux coûts sont difficiles à estimer, comme la consommation supplémentaire d’électricité, d’eau ou de nourriture. Un exemple de ce dernier point : imaginez un travailleur qui se rendrait chaque jour dans un bar situé à côté de son bureau pour y manger un menu du jour. Évidemment, lorsqu’il commencera à télétravailler, il est tout à fait possible qu’il économise cet argent s’il mange chez lui, ce qui devrait a priori être moins cher. Mais il est également possible qu’en passant plus de temps à la maison, il décide d’acheter des aliments ou des friandises de meilleure qualité qu’il n’avait pas l’habitude d’acheter auparavant, de sorte qu’il n’est plus aussi simple d’estimer s’il y a ou non une économie.

Mais au-delà des avantages pour le travailleur, maintenant que ce changement s’est imposé, certains experts tentent de savoir si, au-delà de ces supposés avantages personnels, il y a un impact positif ou négatif du point de vue de l’environnement. Le calcul est également beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît.

Et pour les entreprises ?

L’augmentation du télétravail implique une série de changements dans la vie et les activités quotidiennes des individus et entraîne des décisions au niveau de l’entreprise qui peuvent avoir une influence positive ou négative sur le niveau des émissions de gaz à effet de serre.

Parmi les facteurs qui peuvent le plus influencer le bilan final figurent la fréquence du télétravail (s’il est effectué un ou deux jours par semaine, ou plus souvent), la distance parcourue et la durée du trajet pour se rendre au travail, l’intensité des émissions du moyen de transport utilisé (une voiture diesel ou à essence n’est pas la même chose que les transports publics) et l’occupation de la voiture pendant le trajet (si le conducteur est seul ou s’il partage sa voiture).

Il est clair, par exemple, que ceux qui télétravaillent plus fréquemment génèrent moins d’émissions de gaz à effet de serre que ceux qui parcourent de longues distances seuls dans une voiture à essence.

Mais le télétravail lui-même a aussi un certain nombre d’effets négatifs sur l’environnement qui compensent ou dépassent parfois les effets positifs. Le plus évident est l’augmentation de la consommation d’énergie des ménages. Les télétravailleurs ont davantage besoin de chauffage, de climatisation, d’éclairage, d’Internet, d’équipements de cuisine ou de bureau. En outre, la possibilité de profiter du télétravail et d’éviter les déplacements quelques jours par semaine pourrait rendre les travailleurs plus disposés à accepter une distance de déplacement plus longue les jours où ils se rendent au bureau. Cela pourrait compenser les économies d’émissions qui auraient été réalisées grâce aux jours de télétravail.

Une question plus fondamentale est celle des limites au déploiement du télétravail. Après le boom initial, le nombre de télétravailleurs a diminué. En 2021, 17,6 % des actifs occupés âgés de 16 à 74 ans ont télétravaillé, selon une enquête sur l’équipement et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les ménages.

Le fait que seulement 17% des travailleurs (ou moins, si les entreprises continuent à leur demander de retourner au bureau) le font depuis leur domicile ne semble pas avoir beaucoup d’impact sur l’amélioration de l’environnement.