Le top cinq des friperies en ligne en 2020

En faisant du shopping vintage, nous contribuons à la récupération et au recyclage de vêtements qui, autrement, pourraient se retrouver dans des décharges. Vous savez ce qu’on dit : les déchets des uns sont les trésors des autres, et dans ce cas, vous pourriez trouver un placard plein de joyaux rien que pour vous à un prix super-relax !

Nous avons compilé ici certaines friperies en ligne pour acheter des vêtements rétro et vintages de super qualité. Alors si vous aimez la mode des années 80, des seventies ou pourquoi pas le fluo des années 90, consultez notre guide sur les 5 meilleures friperies en ligne.

Vous pourrez aussi y vendre certains de vos vêtements préférés.

1. Vesticheap

On va commencer notre top cinq des meilleures boutiques de vêtements de seconde main en vous présentant Vesticheap. Le spécialiste numéro 1 des vêtements vintages qui ont réussi à passer avec brio l’érosion du temps.

Toutes les pièces que vous allez pouvoir retrouver sur cette boutique friperie en ligne vintage sont dans un excellent état de fraîcheur. Mais là vous allez pouvoir trouver votre véritable bonheur, c’est dans le choix hallucinant de vêtements qui ont été fabriqués maintenant il y a plusieurs décennies. Creeks, Quicksilver, Kanabeach, Chevignon, Oxbow, Benetton, Yves Saint-Laurent …Vesticheap vous propose les plus belles étiquettes de la mode vintage. C’est notre coup de cœur 2020 !

2. E-Bay

E-Bay, le pionnier des marchés en ligne, est un immense grenier de vêtements vintage. En tant que l’une des rares plates-formes peer-to-peer, eBay a défini des politiques qui maintiennent l’acheteur et la sécurité au premier plan des transactions.

Et avec des milliers de vendeurs, la gamme est difficile à battre : vous y trouverez de tout, du blazer pour femme des années 1940 aux baskets Converses vintage. Certains articles remontent même au XIXe siècle. Parfait pour donner une nouvelle vie à une vieille pièce.

3. Vinted

Cette friperie en ligne propose une vaste gamme d’articles d’occasion, allant des vêtements aux produits de beauté.

Chez Vinted, vous payez avec le système de la protection acheteurs, qui représentent 3 à 8 % du prix de l’article. Cela vous permet de sécuriser la transaction. En outre, vous serez remboursé si l’article a été endommagé pendant le transport ou s’il ne correspond pas à la description qui en a été faite.

Chez Vinted, vous pouvez vendre, acheter et échanger des articles de seconde main.

• Si vous vendez :

Vinted fournit une étiquette d’expédition prépayée.

Vous devez emballer l’article avant de l’envoyer. Une fois arrivé, vous recevrez l’argent pour votre vente.

• Si vous achetez :

Une fois que vous avez trouvé l’objet que vous voulez, vous devez le commander. Vous pourrez suivre le colis tout au long du trajet. Une fois que le vendeur aura expédié les vêtements, vous en serez automatiquement informé.

4. Vide Dressing

On ne présente plus ce géant de la friperie en ligne. Plus de 8000 références y sont disponibles à tout moment sur internet. Et les prix valent vraiment le petit détour virtuel !

Les tendances vont des modes d’autrefois jusqu’aux vêtements design qui ont parfois moins d’un an ! Comme la plupart des boutiques de vêtements de seconde main, les utilisateurs peuvent faire leur shopping ou encore profiter de la plate-forme pour vider leur garde-robe. En effet, vos anciennes fringues sont achetées directement en cash et un simulateur en ligne vous permet d’avoir une petite idée de la somme que vous allez pouvoir gagner.

5. Patatam

Patatam a débarqué en Angleterre en 2018 après cinq ans passés en France et vend des vêtements d’occasion pour femmes et enfants.

Vous pouvez y trouver des vestes, des robes, des vêtements de sport et des hauts. La plupart des articles sont généralement de grandes marques à bas prix, comme Primark et Matalan, Gap, Zara, Monsoon et M&S.

Contrairement à d’autres sites, où la qualité des clichés dépendra de la capacité photographique du vendeur, avec Patatam, tous les objets sont clairement photographiés et exposés sur des mannequins.

Lorsque vous trouvez ce que vous voulez, mettez-le dans votre sac et le paiement se fait par carte ou PayPal. La livraison est gratuite si vous dépensez plus de 60 € et pour tout premier achat !

Voilà pour notre top cinq des friperies de vêtements de seconde main à connaître à tout prix en 2020. Pour madame, pour monsieur, pour les enfants, pour les jeunes et pour tout le monde, les friperies en ligne sélectionnent pour vous des vêtements de qualité… Nous on adore.