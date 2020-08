Les avantages de la location d’équipement de construction

Ah, l’attrait de cette toute nouvelle chargeuse-pelleteuse! Mais avant de payer comptant pour avoir le privilège d’être son fier propriétaire, il vaut peut-être la peine de penser à louer plutôt qu’à acheter. L’argent est toujours un facteur clé, tout comme les risques et les opportunités. La décision de louer ou d’acheter a un impact sur les trois. Le marché de la location de matériel de construction s’est développé ces dernières années. La liste des avantages ci-dessous explique pourquoi.

Les avantages notables de la location d’équipement de construction

Arrêtez de payer votre équipement lorsque vous ne l’utilisez plus

Si votre projet de construction nécessite un équipement spécifique pour une courte durée seulement, cet équipement est susceptible de rester inactif par la suite si vous l’achetez. Laissez la société de location se soucier de trouver d’autres utilisateurs.

Bénéficiez d’une technologie à jour

Le marché de la location est compétitif et incite les sociétés de location à proposer des machines de dernière génération permettant de réaliser les travaux plus rapidement et plus efficacement. Un équipement à jour signifie généralement également le respect des réglementations sur les émissions.

Évitez les coûts de maintenance

De nombreux contrats de location prévoient l’entretien (y compris la tenue de registres), les réparations et les pièces de rechange. Vérifiez le contrat avant de signer pour voir ce qui est inclus. N’oubliez pas que vous pouvez également réaliser des économies supplémentaires en n’ayant pas à embaucher ou à former vos propres spécialistes en interne.

Arrêter les coûts de stockage

L’équipement de construction ne peut prendre que tant de temps d’inactivité à l’extérieur. Les installations de stockage permettant de ranger les plus gros équipements lorsqu’ils ne sont pas utilisés peuvent représenter une dépense d’investissement majeure en soi. Mais c’est un autre souci que vous pouvez simplement confier à la société de location.

Tronquer les coûts de transport

Si votre équipement se trouve dans l’Est de la France, mais que votre projet est sur la côte Ouest, vos coûts de déplacement de vos machines pourraient avoir un impact considérable sur votre rentabilité . Il peut être plus judicieux de louer l’équipement de construction dont vous avez besoin auprès d’une société de location locale sur le site de votre projet et de dire adieu aux frais de transport.

Rechercher de nouvelles opportunités

Certains projets nécessitent un équipement spécialisé pour être exécutés correctement et efficacement. L’achat de l’équipement peut ne pas être économiquement viable. D’autre part, la location peut vous permettre d’élargir vos horizons de projet tout en restant rentable.

Réduisez les coûts d’opportunité

Si vous achetez au lieu de louer, vous immobilisez un capital qui n’est alors plus disponible pour d’autres projets. Cela peut vous coûter des opportunités que vous auriez aimé exploiter. Vous pouvez garder vos options ouvertes en louant au lieu d’acheter.

Faire des déductions fiscales directes

Les frais de location sont souvent immédiatement déductibles en tant que frais professionnels. Les achats de matériel de construction, par contre, doivent souvent être amortis sur la durée de vie de l’équipement.

Améliorez votre bilan

Ceci est un autre pour faire plaisir aux compteurs de haricots! Votre service financier appréciera le fait que les frais de location ne sont pas considérés comme un passif du bilan. Entre autres, vous préservez davantage le pouvoir d’emprunt de votre entreprise.

Louer pour essayer avant d’acheter

La location de matériel de construction vous permet également d’essayer avant de l’acheter. Vous évitez le risque d’investissements importants si l’équipement s’avère inadapté. Sous certaines conditions, comme une option de location / achat, les frais de location peuvent être déduits du prix d’achat si vous décidez que l’achat est la voie à suivre.

Quand il est logique d’acheter au lieu de louer

Avec tous les avantages ci-dessus, vous vous demandez peut-être si l’achat est la bonne décision. Si vous êtes sûr que vous utiliserez l’équipement tous les jours ouvrables de l’année, l’achat peut toujours être la meilleure option. En règle générale, la zone de croisement entre la location et l’achat est l’utilisation de l’équipement 60 à 70 pour cent du temps.

Vous pouvez lancer votre feuille de calcul PC ou, mieux encore, utiliser un logiciel de gestion de construction spécialement conçu pour calculer et déterminer si l’achat ou la location d’équipement de construction ou encore la location de remorques vous convient le mieux. Différentes décisions de location ou d’achat fonctionnent pour différentes entreprises. Quelle est la zone de croisement entre l’achat ou la location de matériel de construction pour votre entreprise?