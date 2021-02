Les box cadeau pour faire plaisir à tous les coups

Qui n’a jamais couru les magasins ou écumé les grands sites de commerce en ligne afin de trouver une idée de cadeau pour un(e) proche ? Si vous voulez faire plaisir à tous les coups, pourquoi ne pas opter pour une box cadeau ? Smartbox propose un très large choix d’expériences, activités et séjours qui sauront combler toutes les envies et conviendront à toutes les occasions. Voici une sélection d’expériences pour vous aiguiller dans votre choix.

Pour les amateurs d’adrénaline

Offrir une box cadeau, c’est l’occasion de faire découvrir de nouvelles sensations à vos proches, ou de leur donner l’occasion de vivre des aventures inoubliables.

Parmi les activités proposées, on retrouve des stages de pilotages qui raviront les fous du volant. Que ce soient des voitures de sport de grande marque (Ferrari, Porsche), quads, buggy ou motocross, vous pouvez foncer les yeux fermés sur la sélection : sensations garanties !

Si la conduite n’est pas le domaine de prédilection de votre destinataire, la sélection saura vous proposer de nombreuses activités à sensations telles que des vols en montgolfière, ULM, des activités paintball ou encore initiation aux arts martiaux.

Pour les adeptes de détente

Si votre destinataire préfère l’ambiance d’un spa à celle d’une piste de F1, là aussi les box cadeau sauront se montrer à la hauteur. Soin en institut, séjour en spa, pose de vernis ou maquillage, les box proposent des expériences bien-être et beauté pour une véritable parenthèse de détente. Certaines prestations sont même proposées en duo, ce qui en font un cadeau idéal pour votre partenaire, afin d’en profiter à deux.

Avec des soins dans des milliers d’instituts partout en France, votre destinataire trouvera forcément ce qui lui fera plaisir.

Pour les fins gourmets

Les gourmets (et gourmands) ne seront pas en reste. Les box offrent une large gamme d’expériences et activités qui éveilleront les papilles. Profitez de repas gastronomiques dans les meilleurs restaurants, afin de (re)découvrir les cuisines du monde entier. Certains coffrets proposent même des séjours pour offrir une escapade gourmande.

En dehors des restaurants, les expériences proposées sont nombreuses : dégustations de vins, visites de chocolateries, brasseries, domaines viticoles… Les box seront un excellent choix de cadeau pour tous les bons vivants.

Pour les baroudeurs

Les box cadeau sont également un moyen de facilement organiser des séjours et escapades partout en France, et parfois même en Europe ! Avec des options pour une, deux ou trois nuits, vous pourrez facilement organiser un weekend entre amis, en famille ou en couple.

Des châteaux et hôtels grand luxe aux logements insolites, gîtes et chambres d’hôtes, il y en aura pour tous les goûts et surtout tous les budgets. Vous trouverez donc forcément le cadeau idéal.

Certaines box proposent même des séjours à thème qui comprennent non seulement l’hébergement mais aussi des activités et expériences, pour une escapade vraiment inoubliable.

Vous l’aurez compris, les box cadeaux regorgent de surprises et belles promesses qui sauront combler toutes les envies et faire plaisir à toutes les occasions. Vous savez maintenant quoi faire pour le prochain anniversaire !

