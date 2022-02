Pour le soin et l’entretien de leurs corps, de nombreux consommateurs français se sont toujours procuré des cosmétiques locaux. Depuis quelques années, leurs besoins se tournent désormais vers les produits coréens. Ces soins déferlent le marché français à une vitesse grandissante. Ils ont carrément envahi les rayons beauté. À quoi peut bien être dû le succès de ces produits ? Zoom sur les raisons.

Une conception basée sur la naturalité

Si les cosmétiques coréens sont aujourd’hui entrain de prendre d’assaut le marché français, c’est en partie à cause du concept de naturalité sur lequel ils reposent. Comprenez que ces soins sont majoritairement composés d’ingrédients naturels d’origine animale comme la bave d’escargot, le venin d’abeille et la peau de verre.

Certains de ces produits comme ceux de la marque dr jart sont conçus avec des ingrédients naturels d’origine végétale. Miel, aloé vera, thé vert, ginseng et extraits de fruits sont dans ce cas les constituants les plus courants.

Lorsque nous savons que les Français sont davantage réticents aux produits chimiques, nous pouvons bien comprendre pourquoi ils ont de plus en plus les yeux tournés vers ces cosmétiques issus de Corée.

Des emballages craquants

Les marques coréennes ont compris que pour séduire un marché, il faut non seulement que les produits soient de qualité mais aussi que leur emballage soit attractif. Elles font de ce fait en sorte que les packagings de leurs cosmétiques ne passent pas inaperçus.

Ceux-ci sont généralement très colorés puis possèdent des formes qui font penser aux emojis ou aux animaux. C’est ce qui séduit le public français. Il faut ajouter que certains de ces cosmétiques ont un contenu plutôt ludique. C’est notamment le cas des masques en tissus.

Des cosmétiques innovants et à portée de prix

Pendant que les cosmétiques locaux font plus d’un an avant d’arriver sur le marché, il faut en moyenne 6 mois aux marques coréennes pour concevoir leurs soins. Ces enseignes sont donc innovantes et cela ne peut que séduire les Français, car ils ont soif de nouveauté.

De plus, ils sont comme tous les consommateurs à la recherche de cosmétiques pas chers. Les marques de beauté coréennes ont pu répondre à ce besoin. Mieux, elles ont su faire comprendre que efficacité ne rime pas toujours avec prix excessif.

Retenez tout simplement que les prix attractifs auxquels sont proposés les produits cosmétiques coréens ne retranchent rien à leur qualité.