La France est un pays faisant partie des meilleurs au monde, et cela grâce à leur performance économique depuis de nombreuses années. La preuve en est qu’elle est la 6ème puissance économique malgré la pandémie actuelle. Cependant tout comme la majorité des nations, l’Hexagone n’a pas été épargné par cette crise sanitaire. Cette dernière lui a fait perdre un peu de son rayonnement au niveau international qu’elle tente de récupérer. Avant cette situation sanitaire, qu’il s’agisse de biens ou de services, la France excellait/performait dans de nombreux domaines qui ne sont aujourd’hui peut être plus tout à fait florissants. Dans la suite, nous allons vous présenter ces domaines d’excellence.

Le Domaine Des Casinos

Même si Las Vegas reste le paradis (ou l’enfer) du pari, il est clair que la France regroupe elle aussi de nombreuses salles prestigieuses. La Côte d’Azur ou encore Monaco sont des endroits où les visiteurs peuvent trouver de prestigieux établissements dédiés à toutes sortes d’activités de jeux. Les casinos les plus huppés offrent également tout une gamme de services comme des spas, des centre récréatifs et des restaurants de haut niveau. Il ne faut bien entendu pas négliger les hippodromes et les bookmakers qui sont populaires depuis de nombreuses années. En somme, la culture du pari est bien ancrée dans le pays.

D’un autre côté, les Français sont plusieurs à parier sur les casinos virtuels. Même si les établissements de paris restent interdits en France, plus de 500 000 individus se divertissent sur ces sites en ligne selon l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ). Il existe en effet une foison de plateformes accrédités dans d’autres juridictions et qui proposent des services qualitatifs. Heureusement, il est facile de trouver des guides qui orientent vers les meilleurs casinos du genre. Dans ce genre de guide vous trouverez toutes les informations possibles, comme les bonus et promotions octroyés, les jeux disponibles, les concepteurs de logiciel, les moyens de paiement, etc. À titre d’exemple, le site francophone, Casinoonlinefrancais.fr a passé en revue Wild Sultan Casino afin de vous informer sur les services proposés par ce dernier. Si vous souhaitez vous divertir sur cette plateforme, sachez que vous aurez droit à un excellent accueil constitué d’un pack bonus de 500 € plus de 20 Free Spins pour jouer à plus de 1000 jeux. Vos gains vous seront également payés en moins de 24 heures.

Le Nautique et les Voiliers

D’après les chiffres du ministère de la mer en Hexagone, le domaine nautique entre 2018-2019, a rapporté 5,08 milliards d’euros. En 2020, le chiffre d’affaires a un peu régressé à cause de la pandémie, mais a quand même rapporté 4,7 milliards d’euros selon la fédération des industries nautiques (FIN). En effet en 2020, parmi les bateaux construits, il y avait 3 538 voiliers et 9 745 bateaux à moteur avec un taux d’exportation des bateaux neufs de 76 %. Entre 2019 et 2020, il y a eu vente de 10 913 bateaux neufs toujours et également vente de 79 677 bateaux d’occasion.

Selon les données du ministère de la mer en France, dans la filière de la plaisance et des loisirs nautiques, la France est la première fabricante de bateaux de plaisance en Europe et la deuxième au plan mondial. Particulièrement pour la fabrication de voiliers, l’Hexagone se classe premier au monde grâce au groupe Bénéteau-Jeanneau. De plus, 72,4 % de la construction des voiliers en France est destinée à l’exportation notamment vers des pays comme l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et les USA

L’enseignement supérieur et la recherche en France

Depuis plusieurs années maintenant la France excelle dans l’enseignement supérieur et la recherche au niveau international. Cette excellence se justifie par les premières places occupées par le pays ou ses universités lors de divers classements mondiaux.

Classement Shanghai

En 2021, la France est 3e au classement de Shanghai. Encore appelé classement de l’Academic Ranking of World Universities, il existe depuis 2003 et est très reconnu dans le monde universitaire. Il permet de comparer 1000 établissements d’enseignement supérieur en se basant sur le nombre de médailles Fields, de prix Nobel reçus et d’articles publiés dans Nature et Science. Avec cette troisième place, la France se positionne derrière les USA et le Royaume-Uni en nombre d’établissements d’enseignement supérieur se trouvant dans le top 50.

Classement de l’employabilité des diplômés

Il s’agit du classement mondial des établissements d’enseignement supérieur les plus recherchés par les managers ou recruteurs du monde entier. Ce top prend en compte 250 universités implantées dans 44 pays à travers le monde. Dans le classement, la France se retrouve à la deuxième place mondiale juste derrière les U.S.A., mais devant l’Angleterre grâce à ses 9 universités dans le top 100 parmi les 17 classées. La position des écoles françaises dans ce top a été publiée par le Times Higher Education (THE) en 2021 après des enquêtes réalisées par le cabinet de conseil en ressources humaines pour l’enseignement supérieur Emerging.

L’industrie De La Production De Vin et Spiritueux

En 2019, l’Hexagone a produit 4,2 milliards de litres de vin, ce qui en a fait le deuxième plus gros producteur au monde de vins cette année-là selon les chiffres du les chiffres clés de la filière du Vin en France publiés par le CNIV. La France est suivie de près par l’Italie en termes de volume de production et est la première exportatrice de vin et eaux de vie au monde avec 13 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019. En 2021, les exportations de vins et spiritueux battent des records et rapportent 15,5 milliards d’euros avec une hausse de 11 % par rapport à l’année 2019 et de 28 % par rapport à 2020. En France les vignes sont des biens d’une valeur inestimable et portent ce pays au niveau mondial.

Le Nucléaire

Depuis de nombreuses années, la France est le pays qui utilise le plus l’énergie nucléaire même si elle a commencé à réduire cela. Elle est même considérée comme la nation la plus nucléarisée au monde. Cela est dû au désir du général de Gaulle de rendre la France indépendante sur le plan énergétique après la 2ème guerre mondiale. Selon le bilan du réseau de transport électrique, en 2020, le taux de production du courant grâce au nucléaire était de 67,1 %. Le nucléaire est donc la première source en France permettant de produire l’électricité à l’aide des 56 réacteurs nucléaires provenant de 19 centrales. Toutefois, avec la tendance au vert et les mesures prises pour limiter le nucléaire, il faudra prendre des mesures, se doter de bons comparateur d’électricité pour faire des économies et réduire la consommation nationale.

Le Football

Le football français ces dernières années a connu une évolution fulgurante après une période un peu plate. En effet, récemment, en octobre 2021 l’équipe de football masculine française a remporté la ligue des Nations. En 2018, elle avait déjà remporté la coupe du monde en Russie et même avant cette année, leur équipe s’était hissée en finale de la coupe d’Europe 2016 qu’elle avait perdu. Aujourd’hui, la France est troisième du classement FIFA derrière la Belgique et le Brésil. Le point qu’il faut surtout souligner est que le pays est aujourd’hui un véritable réservoir de talents. En effet, plusieurs jeunes extrêmement doués sont détectés chaque an, sans parler de tous ceux qui confirment déjà au haut niveau. La France est ainsi en tête sur le plan mondial des pays exportateurs de joueurs de foot professionnels dans les grands championnats d’Europe. D’après l’Observatoire de football du Centre international d’étude du sport de Neuchâtel, le pays a établi un record en étant la nation la plus représentée au sein des quatre championnats majeurs européens que sont l’Espagne, l’Angleterre, l’Italie ou l’Allemagne. Plus de 113 footballeurs qui ont grandi dans l’Hexagone jouent maintenant dans ces grands championnats selon cet Observateur.

Les Marques De Luxe

La France est un vivier de marques de prestige, et ce marché s’est encore plus accru ces dernières années. Selon un rapport du comité Colbert réunissant 85 maisons de France, 130 marques de luxe sont françaises parmi les 270 existantes dans le monde. Les sociétés de luxe françaises constituent donc plus de la moitié de celles qui existent au niveau mondial. En France, les marques telles que LVMH, Kering, l’Oréal, Chanel et Hermès dominent ce marché et font partie des 11 meilleures maisons de prestige au monde. L’entreprise LVMH est même le leader en 2021 du domaine des marques de luxe selon le top 10 de Deloitte au niveau mondial, suivie de Kering historique second, de l’Oréal luxe (5ème) et d’Hermès (9ème). En 2020, le chiffre d’affaires des sociétés françaises de luxe était de 94,8 milliards sur les 158,5 milliards de dollars des entreprises du top 10 mondial. En juillet 2021, LVMH annonce une augmentation de 11 % de ses ventes au cours du premier semestre (7,6 milliards d’euros) de cette année en comparaison à l’année 2019 durant la même période, un record historique.

En 2020, le résultat opérationnel de LVMH était de 45 milliards d’euros (50,9 milliards de dollars) dont 29,94 milliards d’euros réalisés par leur branche de biens de luxe. En 2020 selon les données de Deloitte, le chiffre d’affaires de Kering, l’Oréal, Chanel et Hermès était respectivement de 14,9 milliards, de 11,6 milliards, de 10,1 milliards et de 7,2 milliards de dollars. Au cours de l’année 2020, la capitalisation de 4 des 5 marques françaises avait même atteint les 600 milliards d’euros, ce sont des signes qui montrent que la France excelle dans le domaine des marques de luxe. La France en 2021 est aux premières places du top des entreprises majeures du luxe dans le monde.