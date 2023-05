Les Gardiens de la Galaxie rencontrent un succès impressionnant outre-Atlantique. Thanos a donc été embauché pour d’autres films.

Thanos des Gardiens de la Galaxie reviendra

Les Gardiens de la Galaxie ne se dévoileront pas dans les salles obscures françaises avant mercredi prochain. Toutefois, le succès pourrait être similaire à celui observé aux États-Unis, car les amateurs de l’univers Marvel ont été comblés. Il faut noter que la présence de Thanos était largement attendue et ce mutant immortel qui apprécie grandement la Mort ne fera pas qu’une seule apparition. En effet, le film Les Gardiens de la Galaxie ne sera pas le dernier puisque le personnage sera présent dans d’autres productions Marvel.

Les fans des studios Marvel ont déjà pu apercevoir Thanos puisqu’il a fait une apparition à la fin d’Avengers qui a rencontré un succès incroyable lors de sa sortie dans les salles. Incarné par Josh Brolin dans les Gardiens de la Galaxie, Thanos sera présent et c’est l’acteur lui-même qui a fait cette déclaration. Il ne possède pas encore tous les détails, mais il sait d’ores et déjà qu’il y aura « une ou deux autres » apparitions et il sera visible une troisième fois dans un des films Marvel à venir. Dans tous les cas, les fans ne devraient pas découvrir cet être immortel dans le second volet d’Avengers puisque Kevin Feige qui est aux commandes de la production l’avait affirmé.

Thanos dans Thor 3 ou Les Gardiens de la Galaxie 2

Au vu du succès des Gardiens de la Galaxie, une suite est sans doute imaginée et ce ne sera pas la seule. En effet, Captain America, Iron Man, Thor et d’autres superhéros se dévoileront encore dans les salles de cinéma. De plus, un second épisode des Gardiens de la Galaxie pourrait être prévu et Thanos serait susceptible de faire une nouvelle apparition. Toutes les possibilités sont donc envisagées puisque cet être immortel a certains liens avec Loki, il pourrait donc être présent dans Thor 3.