Les avantages d’écouter de la musique sont nombreux. Le cerveau libère de la dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir, non seulement lorsqu’une personne écoute une musique qu’elle trouve agréable, mais aussi lorsqu’elle joue d’un instrument. De plus, l’exposition à la musique contribue à réduire l’anxiété et améliore le rythme cardiaque et le moral, entre autres avantages. C’est pourquoi la musique est de plus en plus utilisée comme outil thérapeutique.

Mais si écouter de la musique a des effets positifs, jouer d’un instrument en a encore plus. Lorsqu’une personne joue d’un instrument, elle ne se contente pas d’écouter de la musique, mais met également son esprit et son corps en action, de sorte que cette pratique devient un entraînement aux multiples sens. En particulier, au niveau cérébral. Chaque fois qu’un musicien joue d’un instrument, un feu d’artifice se déclenche dans son cerveau.

Des feux d’artifice dans le cerveau

Lorsqu’une personne écoute de la musique, son cerveau sépare les éléments qui la composent (mélodie, rythme, harmonie, etc.), puis les rassemble pour produire une expérience musicale intégrée. Cela se produit, bien sûr, en de très courtes fractions de seconde. Mais lorsqu’une personne joue d’un instrument, comme l’un d’entre eux que vous pouvez trouver chez Music Privilège , les zones du cerveau impliquées sont beaucoup plus nombreuses et elles fonctionnent dans des séquences très complexes, interdépendantes et étonnamment rapides.

Avec la pratique musicale, les parties du cerveau qui travaillent le plus sont les cortex visuel, auditif et moteur. On observe une augmentation du volume et de l’activité du corps calleux, le faisceau de fibres nerveuses reliant les hémisphères droit et gauche, car la pratique d’un instrument favorise le développement et la santé des deux. Cela est encore plus perceptible lorsque les enfants jouent de la musique.

Une étude a révélé que les enfants âgés de quatre à six ans qui avaient suivi une année de cours de musique avaient un développement cérébral et une mémoire plus avancés que les autres enfants de leur âge qui n’avaient pas suivi de cours de musique. Le plus surprenant pour les auteurs est que ce développement accru n’a pas seulement profité aux enfants sur le plan musical, mais aussi dans des domaines tels que l’alphabétisation, la mémoire verbale, les mathématiques, le traitement visuospatial (la capacité à représenter, analyser et manipuler des objets mentalement) et le QI.

Jouer de la musique, des bénéfices à long terme pour le cerveau

La pratique d’un instrument de musique présente des avantages cumulatifs et à long terme. Selon les experts, jouer d’un instrument de musique réduit le risque de problèmes de mémoire et de déclin cognitif à un âge avancé.

En particulier, lors de tests effectués sur des personnes de plus de 60 ans, la mémoire non verbale, le rappel des noms et le développement des processus exécutifs du cerveau étaient bien meilleurs chez ceux qui avaient joué d’un instrument pendant au moins dix ans que chez les autres.

En effet, ils renforcent l’idée que des niveaux d’éducation élevés peuvent générer des réserves qui retarderaient l’apparition des symptômes d’Alzheimer ou du déclin cognitif. Dans le même ordre d’idées, ils suggèrent également que l’activité musicale peut faire partie de cet enrichissement cognitif et posent la question de son intégration (ou de la modification de son rôle) dans les systèmes éducatifs.

Autres avantages de la pratique d’un instrument de musique

Outre les avantages susmentionnés au niveau du cerveau, la pratique d’un instrument de musique a plusieurs autres effets positifs. Certains des plus importants d’entre eux sont énumérés ci-dessous.

– Stimule l’imagination et la créativité

Ceux qui jouent d’un instrument de musique et, en général, toute personne qui pratique une activité artistique, apprennent à penser de manière créative et à résoudre des problèmes en étant capables d’imaginer de nombreuses solutions possibles, en rejetant les hypothèses et les règles dépassées.

– Fait preuve de discipline, de patience et de persévérance.

Il n’y a pas de hasard dans la pratique de la musique : pour atteindre ses objectifs, il faut y consacrer du temps, être cohérent et ordonné, et pratiquer pendant de nombreuses heures avant que l’effort ne commence à porter ses fruits. Jouer d’un instrument est comme l’artisanat : ceux qui l’étudient, apprennent à combiner les détails de manière méticuleuse et à distinguer un travail médiocre d’un bon.

– Réduit le stress et l’anxiété

L’idée que s’engager dans une activité artistique ou créative réduit le stress et l’anxiété relève presque du bon sens. Il n’y a cependant pas beaucoup d’études scientifiques qui le corroborent. L’une des premières date de 2016 et corroborait une diminution du taux de cortisol (l’hormone que le corps produit dans les situations de stress) lorsque différentes personnes s’engageaient dans des démarches artistiques.

– Renforce l’estime de soi

La pratique de la musique, c’est-à-dire le fait de pouvoir jouer d’un instrument de musique grâce à la discipline, la patience, la persévérance et l’effort mentionnés ci-dessus, est sans aucun doute une source de satisfaction. Une satisfaction qui améliore le niveau d’estime de soi.