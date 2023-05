Tout le monde apprécie une bonne petite bouchée avant un repas et c’est la raison pour laquelle les amuse-bouches sont si populaires. Lors d’une soirée, ils offrent à vos invités la possibilité de prendre une petite pause et de bavarder en attendant le repas. Si vous cherchez à faire bonne impression, il est important que vos amuse-bouches soient originaux et savoureux.

Des idées pour un apéritif d’anniversaire d’entreprise

Voici quelques idées pour un aperitif anniversaire d’entreprise :

accueillez vos invités avec un cocktail de bienvenue qui met en valeur l’anniversaire de l’entreprise. Vous pouvez également personnaliser les verres avec le logo de l’entreprise ou des messages de célébration ;

proposez un buffet varié avec des mets salés et sucrés. Vous pouvez opter pour des plats chauds ou froids, des mini-burgers, des verrines, des bouchées apéritives, des mini-pizzas, des brochettes de fruits frais, des petits fours, des cupcakes, des macarons et bien plus encore ;

installez un bar à cocktails avec un barman professionnel pour proposer une variété de boissons alcoolisées et non alcoolisées. Vous pouvez également créer des cocktails spéciaux pour l'occasion en utilisant des ingrédients qui évoquent l'anniversaire de l'entreprise ;

ajoutez une ambiance festive à votre événement avec une animation musicale en direct ou une playlist spéciale sélectionnée pour l'occasion. Assurez-vous de vérifier les licences nécessaires pour la musique en direct ;

profitez de l'occasion pour faire un discours sur les réussites de l'entreprise au cours de l'année écoulée et les projets à venir. Vous pouvez également inviter des clients, des partenaires commerciaux et des collaborateurs clés à prendre la parole ;

installez un photobooth pour que les invités puissent prendre des photos amusantes et mémorables de l'événement. Vous pouvez personnaliser les accessoires pour qu'ils reflètent l'anniversaire de l'entreprise ;

offrez à vos invités des cadeaux d'entreprise en souvenir de l'anniversaire de l'entreprise. Vous pouvez opter pour des goodies personnalisés, des bons de réduction ou des cadeaux de luxe en fonction de votre budget.

Ces idées peuvent être adaptées en fonction du thème de l’anniversaire, du nombre d’invités et du budget disponible. Assurez-vous de planifier l’événement en avance pour qu’il soit un succès et n’hésitez pas à contacter un traiteur sur mesure : https://www.6em-sens.fr/celebrez-votre-anniversaire-dentreprise-autrement/

Les amuse-bouches salés

des mini-burgers avec différents types de garnitures comme des champignons, du fromage, des légumes grillés, du guacamole ou du saumon fumé ;

les verrines sont parfaites pour servir des petites portions de différents ingrédients. Vous pouvez faire des verrines de mousse de foie gras, de salade de crabe, de guacamole, de houmous ou de légumes grillés ;

faites des toasts originaux en utilisant des ingrédients insolites. Par exemple, vous pouvez faire des toasts de pain grillé avec du fromage de chèvre, du miel et des noix ou des toasts de pain grillé avec du saumon fumé, de l'avocat et du citron vert ;

les brochettes sont parfaites pour présenter des ingrédients sous forme de petites portions. Vous pouvez faire des brochettes de légumes grillés, de poulet mariné, de crevettes grillées ou de boulettes de viande ;

les feuilletés sont faciles à faire et peuvent être garnis de divers ingrédients. Vous pouvez faire des feuilletés aux champignons, au fromage, à la tomate ou au jambon ;

les tartelettes salées sont un autre choix facile et polyvalent pour les amuse-bouches. Vous pouvez faire des tartelettes à la tomate, aux poireaux, aux champignons ou aux épinards ;

les pains surprise sont des petits pains coupés en cubes et garnis d'ingrédients savoureux. Vous pouvez faire des pains surprise au fromage, aux olives, au jambon ou au saumon fumé.

Les amuse-bouches sucrés

les mini-cupcakes sont parfaits pour les amuse-bouches sucrés. Vous pouvez faire différentes saveurs comme la vanille, le chocolat, la fraise ou le citron. Décorez-les avec du glaçage coloré et des décorations comestibles pour ajouter de la couleur et de la saveur ;

les brochettes de fruits sont une option saine et savoureuse pour les amuse-bouches sucrés. Utilisez une variété de fruits comme des fraises, des kiwis, des mangues et des ananas. Vous pouvez également tremper les fruits dans du chocolat fondu ou du yaourt pour ajouter de la saveur ;

les macarons sont des petits gâteaux meringués fourrés de crème ou de ganache. Vous pouvez faire des macarons à la vanille, au chocolat, à la framboise ou à la noix de coco ;

les verrines sucrées sont une option élégante et pratique pour les amuse-bouches sucrés. Vous pouvez faire des verrines de crème pâtissière, de mousse au chocolat, de cheesecake ou de fruits frais ;

les tartelettes sucrées sont une autre option délicieuse pour les amuse-bouches sucrés. Vous pouvez faire des tartelettes aux fruits, à la crème pâtissière, au chocolat ou à la noix de coco ;

les mini-choux sont des petits choux fourrés de crème pâtissière ou de ganache. Vous pouvez faire des mini-choux à la vanille, au chocolat ou à la fraise ;

les cakes pops sont des boules de gâteau sur un bâton recouvertes de glaçage coloré. Vous pouvez en faire à la vanille, au chocolat, à la noix de coco ou à la fraise.

Les amuse-bouches originaux

les choux à la crème sont traditionnellement sucrés, mais vous pouvez également les faire en version salée. Utilisez une garniture de votre choix, comme une mousse de saumon fumé, du fromage de chèvre ou une crème de champignons ;

les pop-corn peuvent être transformés en amuse-bouches originaux en ajoutant des épices. Essayez d'ajouter du paprika, du chili, du curry ou du fromage râpé pour ajouter de la saveur ;

les shots de soupe : servez de la soupe chaude ou froide dans des petits verres pour des amuse-bouches originaux. Vous pouvez essayer den faire à la tomate, au poivron rouge, à la carotte ou au potiron ;

les cuillères apéritives : utilisez des cuillères à amuse-bouche pour présenter des ingrédients délicieux. Vous pouvez faire des cuillères de ceviche, de salade de crevettes, de tartare de saumon ou de guacamole ;

les sushis créatifs peuvent être transformés en amuse-bouches originaux en utilisant des ingrédients insolites. Vous pouvez essayer de faire des sushis avec des ingrédients comme le thon rouge, l'avocat, la mangue ou le foie gras ;

les chips de légumes peuvent être un choix savoureux et original pour les amuse-bouches. Essayez de faire des chips de patate douce, de betterave, de panais ou de chou kale ;

les dips créatifs peuvent être une option facile et polyvalente pour les amuse-bouches. Vous pouvez essayer d'en faire à base de légumes, de fruits ou de fromage. Essayez des dips de houmous, de pesto, de fromage de chèvre ou de tzatziki.

Conseils pour la présentation et la mise en place des amuse-bouches

utilisez des assiettes et des couverts colorés pour la mise en place de vos amuse-bouches et pour créer une atmosphère festive ;

ne surchargez pas les assiettes, car cela peut rendre difficile le partage des amuse-bouches ;

servir les amuse-bouches à des températures différentes pour ajouter du contraste aux plats ;

décorez vos assiettes avec de la verdure fraîche ou séchée pour donner plus de couleur et de texture ;

utilisez des bâtonnets, des pinces ou des cuillères pour servir les amuse-bouches afin d'éviter tout contact entre les aliments et les mains ;

créez un équilibre entre les saveurs en utilisant des ingrédients doux, salés et acidulés ;

utilisez des contenants variés pour servir les amuse-bouches, comme des assiettes, des verres à cocktail ou même des bols. Ceci peut être une bonne façon d'incorporer une touche créative à votre décoration.

Les amuse-bouches sont un excellent moyen de donner le ton à une fête et de surprendre les invités avec des recettes originales et savoureuses. En choisissant avec soin vos ingrédients, en les préparant de manière créative et en s’assurant que chaque assiette est présentée avec style, vous allez pouvoir offrir à vos invités une expérience gastronomique inoubliable.