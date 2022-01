Surfer sur internet n’est pas sans danger et le principal risque réside dans le vol de ses données qui peut même aller jusqu’à l’usurpation d’identité ou l’utilisation des données bancaires. Le hacker (celui qui va pirater votre ordinateur pour pénétrer dans le contenu du disque dur) va en effet avoir accès à votre adresse IP et donc votre identité. Fort heureusement il existe une solution technique pour éviter de tels désagréments : l’utilisation d’un VPN (Virtual Private Network) c’est-à-dire en français un réseau privé virtuel. Il en existe plusieurs disponibles sur le marché et il n’est donc pas évident de faire son choix. Voici un petit guide des meilleurs fournisseurs.

Les critères à prendre en compte

Contrairement à ce que l’on peut penser tous les services de VPN ne se ressemblent pas même si leur finalité est commune et consiste à masquer votre adresse IP en connectant votre ordinateur à un réseau anonyme.

Pour bien choisir un VPN il convient en premier lieu de regarder la sécurité offerte avec éventuellement s’il est possible d’obtenir un cryptage supplémentaire. La sécurité est assurée s’il n’y a pas de logging. On entend par là l’absence d’enregistrement des connexions entrantes et sortantes de l’utilisateur. Ce sont surtout les fournisseurs domiciliés en Europe qui sont tenus d’enregistrer les connexions de leurs clients et ainsi de pouvoir connaître la véritable identité de l’utilisateur final. L’idéal est donc de trouver un opérateur de VPN n’ayant pas recours au logging comme c’est le cas de NordVpn situé au Panama.

Vous pouvez d’ailleurs trouver toutes les points positifs et critiques de ce fournisseur dans les avis sur NordVpn et d’autres avis sur différents opérateurs à travers des sites comparateurs.

L’autre critère doit être celui de la vitesse de navigation offerte. Car le but est de pouvoir continuer à surfer sur internet avec la même rapidité sans être freiné dans son travail ou ses activités de loisir.

Enfin le nombre de serveurs disponibles et dans quels pays doit aussi être pris en compte tout comme le nombre d’appareils pouvant être connectés sous un même VPN.

Les VPN les plus connus

Bien que l’offre du marché soit assez large, on remarque que ce sont souvent les mêmes noms qui reviennent dans les sites comparateurs et les offres qui sont visibles sur le net. Parmi les leaders du secteur on trouve Cyberghost avec 7appareils connectables, compatible avec les plus gros fournisseurs de streaming et qui présente de hauts standards de sécurité.

NordVpn revient également souvent parmi les 10 leaders du marché avec une offre de 30 jours gratuits qui permet vraiment de tester le produit. C’est actuellement le seul opérateur à proposer un tel essai.

Surfshake revendique une sécurité renforcée par un chiffrement de pointe et une grande facilité d’utilisation.

Il faut aussi savoir que de nombreux VPN sont dotés d’une interface par application téléchargeable sur mobile qui permet de contrôler ses heures de connexion, la validité de la sécurité et vous prévient lorsque le service est activé. L’utilisateur peut d’ailleurs souvent choisir entre connexion automatique ou manuelle à la demande.