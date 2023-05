Depuis 1976, « les pères de Noël verts » se joignent à la générosité du père Noël traditionnel du 24 décembre pour venir en aide à toutes les familles les plus démunies, ils offrent des cadeaux et un repas de fête à leurs enfants. Malgré toutes les difficultés que rencontrent de nombreuses personnes en France, ces pères Noël redonnent un peu de sourire et de joie ne serait-ce qu’un instant.

Le secours populaire compte plus de 80.000 bénévoles et ils accompagnent tout au long de l’année plus de 2,7 millions de personnes aux revenus précaires, la crise qui frappe la France depuis quelques années n’a pas arrangé la situation, elle s’est plutôt dégradée. L’association doit redoubler d’efforts pour collecter des dons afin que les Français nécessiteux puissent se rentrent dans les libres services pour venir chercher des produits gratuits afin de fêter Noël dignement.

La nouvelle campagne des pères Noël verts pour aider autrui

Lundi 7 décembre, le secours populaire a lancé sa campagne d’opération caritative appelée « les pères Noël verts ». Tout au long du mois, les bénévoles vont multiplier les initiatives afin que personne ne soit oublié. Il existe de nombreuse façon d’aider le secours populaire, des tirelires sont souvent disposées chez certains commerçants et chacun peut y déposer une petite pièce, les paquets de Noël peuvent être fait par les bénévoles à la sortie des magasins dans des stands prévus à cet effet et l’on peut peut ainsi récompenser leurs efforts par un don et l’on peut également apporter des produits alimentaires festifs dans tous les centres.

Les pères Noël verts ont déjà aidé près de 156 000 enfants

Il en existe forcément un près de chez vous. En 2012, les « pères Noël verts » avaient offert un Noël à plus de 156.000 enfants, 180.000 familles et plus de 18.000 personnes âgées. Noël, c’est aussi se préoccuper des autres.