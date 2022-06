La cuisine marocaine est très variée, savoureuse et méditerranéenne avec des contrastes de saveurs surprenants. Il suffit de se promener dans les rues de n’importe quelle ville marocaine pour être exposé à une véritable explosion de stimuli pour les yeux et le nez. Et cela va de soi si vous êtes également assis à une table. A l’une de ces tables typiquement marocaines que l’on reconnaît des ingrédients aux ustensiles.

Les odeurs et les couleurs

Comme presque toutes les cuisines du monde, la cuisine marocaine possède également ces plats classiques que l’on retrouve presque partout et sur tous les menus, quel que soit le type de nourriture proposé comme dans le restaurant méditerranéen Saint Tropez . Certains plats sont tellement assimilés à notre culture que nous ne nous demandons même pas d’où ils viennent chaque fois que nous les mangeons.

Nous sommes habitués à manger de la nourriture d’autres pays et cultures, comme l’italienne, l’américaine ou la japonaise, presque tous les jours, mais il n’est pas si facile de trouver la possibilité de manger de la nourriture marocaine authentique au-delà de ces plats populaires que nous trouvons partout.

Une folie de saveurs

Nous pourrions aller jusqu’à dire que pour vivre une authentique expérience gastro marocaine, il faut aller au Maroc, et bien que nous aimerions nous téléporter aux commandes de nos estomacs, cela, en raison des exigences du scénario, arrive moins souvent que nous le souhaiterions.

L’autre option, plus rapide, plus facile et plus abordable, consiste à chercher un restaurant qui vous donne l’impression d’être dans le pays d’origine de ce que vous allez déguster. De la décoration à l’odeur et, bien sûr, aux ingrédients, il est possible de voyager au Maroc avec son estomac sans quitter la ville.

On pourrait dire que les épices sont à la gastronomie marocaine ce que l’huile d’olive est à la gastronomie italienne ou espagnole : l’une est inconcevable sans l’autre. Quel que soit le type d’aliment que l’on a devant soi, le rôle que jouent les épices pour lui donner la touche marocaine est fondamental.

Le mélange d’épices que nous appelons ras el hanut, curcuma, gingembre moulu, poivre, cumin, paprika et cannelle, est fondamental et il est ajouté à presque tous les plats même s’il existe d’autres ingrédients comme les légumes ou le bœuf, le poulet et l’agneau sans lesquels la gastronomie marocaine est inconcevable.

Quels sont les plats les plus prisés ?

Comme dans toute culture gastronomique, chaque région a ses propres plats typiques mais il y a aussi ces plats phares par lesquels on pourrait reconnaître le pays à son estomac partout dans le monde. Celui du Maroc ? Ils sont clairs. En général, les plats les plus classiques sont le couscous, le tajine et la pastelle.

Nous savons probablement tous ce qu’est le couscous, mais si nous n’avons jamais visité le Maroc et n’avons pas l’habitude de fréquenter les restaurants marocains, nous aurons probablement du mal à identifier les autres plats, même s’il s’agit des plus célèbres au monde.

Le tajine est l’un des plats marocains les plus populaires au monde, composé de légumes et de légumineuses, tandis que la pastilla est une pâte fourrée d’oignons, de poulet, de persil et d’amandes.

La harira est une soupe à base de tomates, de viande et de légumes, la bissara est une purée de haricots et le pain khubz est le pain arabe classique, plus grand que le pain pita et fabriqué sans levure.

Des trésors moins connus

Beaucoup de plats du Sahara ne sont pas habituellement préparés dans les restaurants comme des mets peu connus du reste du monde : le tajin à la viande de chameau, le gueddid, qui est une viande salée et séchée au soleil, de la morue salée séchée ou le smen, qui est un beurre fermenté à base de fromage de brebis.

Un plat exquis et inconnu en dehors des frontières du pays est la rfissa. Bien que ce plat soit peu connu en dehors du Maroc, il s’agit de l’un des plats les plus traditionnels des réunions familiales locales. La rfissa est un plat traditionnellement composé de lentilles, de graines de fenugrec, de msemmen, de meloui, de pain de la veille et assaisonné de ras el hanout.