Les voix off dans les doublages de jeux vidéo

Incarnée au cinéma par des doublures aussi célèbres que Richard Darbois ou encore Damien Witecka, la voix off a fait son entrée depuis quelques années dans le monde des jeux vidéo. L’objectif principal visé par les concepteurs étant alors de mettre les gamers au cœur de l’action. Dans ce contexte, les voix off dans les jeux vidéo sont confiées à des comédiens professionnels. Toutefois, qu’est-ce qu’une voix off ? Comment devient-on doubleur voix ?

La voix off, de quoi s’agit-il ?

La voix off a fait sa première apparition au cinéma. Et tous les cinéphiles seront certainement d’accord pour dire que Le Roman d’un tricheur de Sacha Guitry en est la première illustration. Ainsi, depuis 1936, date de la réalisation de ce film, le procédé de voix off s’est beaucoup perfectionné. Aujourd’hui, ce terme a même son pendant français. On parle alors de voix hors champ.

La voix hors champ désigne le fait d’utiliser la voix d’un personnage pour réaliser des séquences d’un film, d’un documentaire ou d’un dessin animé sans que celui-ci ne soit dans le plan. Le personnage est le plus souvent un comédien qui prête sa voix aux personnages.

Depuis quelques années, le procédé est également employé dans l’univers des jeux vidéo. L’un des plus grands doubleurs voix français est sans nul doute le comédien et musicien Pierre-Alain de Garrigues. On le retrouvera en tant que doubleur notamment dans Hearthstone et World of Warcraft.

Voix off jeux vidéo, comment faire carrière dans ce métier ?

Être un doubleur voix est un véritable métier de nos jours. Et si avoir un bon timbre vocal est la condition sine qua non, il faut doubler ce don d’un bon talent de comédien. Il en faudra d’ailleurs bien plus pour un doubleur voix off jeux vidéos qui demandent davantage de performances.

En effet, le doubleur voix off jeux vidéos doit en plus de son timbre vocal et de son talent de comédien maitriser l’univers des jeux vidéo. L’objectif des concepteurs est alors de mettre le gamer dans un cadre de jeu réaliste. Ceci ne pouvant réussir qu’avec une voix humaine et originale.

Aujourd’hui, il plait à beaucoup de personnes de faire carrière en tant que doubleur voix off. Et si le travail personnel et acharné est la clé pour atteindre son rêve, certaines formations seront particulièrement propices pour accélérer les choses. Ainsi, vous pourriez vous orienter vers une école d’art dramatique ou suivre des cours de théâtre.