L’univers des jeux en ligne connaît depuis quelques années une croissance fulgurante. C’est bien ce dont témoigne la multiplication des casinos en ligne et les milliards d’euros générés par ce secteur chaque année. La période de la COVID-19 a accentué davantage l’essor des jeux virtuels au moment où les casinos traditionnels étaient fermés. Est-ce que les casinos en ligne sont devenus des concurrents des casinos terrestres ? Ou représentent-ils des alliés ? Zoom sur le sujet.

Le casino en ligne : un modèle qui fait ombre aux casinos traditionnels

Le casino en ligne a révolutionné l’univers des jeux virtuels. Il a atteint sa popularité record entre 2019 et 2021, c’est-à-dire en pleine crise sanitaire du COVID-19. En effet, pendant que les casinos terrestres étaient fermés et les paris sportifs bloqués, le casino en ligne a pris de l’ascendant. Le confinement a amené de nombreuses personnes à devenir joueurs de casino. Dans les familles, les jeux en ligne ont brisé la routine instaurée par l’inactivité professionnelle.

En France, malgré la réglementation très stricte et la lutte de l’Agence Nationale du Jeu, les casinos en ligne prospèrent. Entre 2019 et 2021, ils ont connu une croissance dépassant les 100 %, bien que plus de 300 sites illégaux aient été fermés. Même après le confinement, les casinos ont continué leur ascension avec plus de 130 % de croissance. Le secteur a généré près de 13 milliards d’euros de chiffre d’affaires pendant l’année 2022. Cette ascension du casino en ligne est le résultat des multiples innovations technologiques qui en facilitent l’accès.

Les stratégies marketing mises en place par les enseignes de jeux sont agressives et promettent des gains colossaux. Mieux, il est possible de vivre une expérience réaliste comme dans un casino terrestre à travers les jeux en live. Les casinos comme Betify casino proposent jusqu’à 3000 jeux différents aux joueurs. Une telle ludothèque supplante déjà celle du casino en ligne. La possibilité de jouer dans certains casinos en ligne avec les cryptomonnaies a aussi participé à cette révolution ces dernières années.

Les casinos en ligne font la promotion des casinos terrestres

Les innovations technologiques et la révolution du numérique ont fait la popularité des casinos en ligne. La plupart des plateformes de jeu proposent également une expérience utilisateur remarquable, ce qui captive davantage de joueurs et les détourne des casinos traditionnels. Pourtant, les casinos en ligne ne s’opposent pas au succès des modèles terrestres, bien au contraire. Les jeux en live proposés par les plateformes virtuelles se déroulent directement dans les casinos traditionnels.

Presque tous les casinos en ligne crédibles disposent d’un cadre physique pour jouer. Mieux, sur la plupart des plateformes de jeux en ligne, des promotions de casinos terrestres passent en boucle. Ces offres promotionnelles visent souvent à offrir une expérience de jeu époustouflante. Celles-ci combinent souvent les jeux aux services attractifs inhérents et au confort. Ainsi, vous verrez des casinos terrestres qui proposent des enceintes de massage, des jacuzzis, des piscines intérieures, etc. Tout est mis en œuvre pour offrir un cadre de jeu encore plus agréable que celui de la maison.