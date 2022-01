L’expertise immobilière se trouve être un métier qui a le vent en poupe aujourd’hui, en dépit des aléas qui frappent le marché immobilier. C’est une profession qui doit être exercée par des spécialistes qui font preuve d’une grande rigueur. Cet article vous fait tout savoir sur le métier d’expert immobilier.

L’expertise immobilière : qu’est-ce que c’est ? Et comment le spécialiste fait-il son travail ?

L’immobilier, c’est un domaine dont le champ est très large. De façon explicite, l’expertise immobilière est un métier qui exige d’avoir des qualités spécifiques ainsi que la performance nécessaire pour faire des analyses très précises et avancées des biens immobiliers. C’est en prenant appui sur les analyses qu’il a faites et les informations qui ont été collectées que l’expert immobilier estime la valeur d’un bien.

L’expertise immobilière se trouve être un métier quelque peu complexe. Pour se frayer un chemin vers celui-ci, il est nécessaire d’avoir une performance pré-requise et un certain nombre d’aptitudes. Pour faire des estimations et des analyses sur le bien immobilier au niveau duquel son expertise est nécessaire, l’expert immobilier se penche sur une multitude d’éléments et de caractéristiques du bien en question. Il analyse la qualité du bien immobilier, la composition de ce dernier ainsi que le secteur dans lequel il se retrouve.

De même, le spécialiste analyse l’entretien du bien, son environnement, son degré de confort et, pour finir, son orientation. L’expert immobilier doit aussi analyser le marché.

Les formations et les études nécessaires pour devenir expert immobilier

L’expertise immobilière, c’est une profession qui n’est pas réglementée. Cela veut dire qu’il n’y a pas des dispositions réglementaires ou législatives qui limitent l’accès au métier. De ce fait, la profession peut être exercée de façon théorique sans qualification spécifique ni diplôme.

Cependant, en pratique, la compétitivité du métier et le niveau d’expertise nécessaire signifient qu’il ne va pas être possible d’obtenir un contrat sans une certaine expérience et une formation donnée.

De façon générale, L’Expert immobilier agréé est appelé à faire 5 années d’études supérieures. Il doit aussi avoir quelques années d’expérience au niveau du secteur immobilier.

Quel est le salaire d’un expert immobilier ?

Dans le métier de l’expertise immobilière, les honoraires sont libres. Il n’y a donc pas un salaire de référence. Cependant, les écoles qui se sont attelées à se spécialiser dans la formation d’experts immobiliers rapportent que la rémunération moyenne d’un expert immobilier en début de carrière varie entre 2500 et 3000 euros par mois. Un expert immobilier en fin de carrière peut espérer percevoir 5500 euros à peu près par mois.