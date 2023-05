Le Livret A continue de descendre et la pente est très raide. Le taux de rémunération n’étant pas attractif pousse les épargnants à retirer massivement leurs économies, les vacances ont également un lourd impact.

Le Livret A vient de passer un mauvais mois de mai. Lorsqu’un évènement arrive et rythme le quotidien des Français, une décollecte est observée. En septembre, les épargnants doivent faire face à la rentrée scolaire, professionnelle… À la fin de l’année, ce sont les fêtes qui optimisent les dépenses et dès le mois de mai, l’esprit est déjà en vacances. Quelques jours au bord de l’eau, dans un camping ou à la montagne coûtent relativement cher.

Une décollecte massive pour le LDD et le Livret A en mai

Le Livret A ne comble donc plus les attentes et cela est sans doute expliqué par le taux de rémunération qui est très bas. De ce fait, les Français n’ont pas trop d’états d’âme en piochant dans les économies et ce geste a engendré une perte de 440 millions d’euros pour cette solution d’épargne.

La tendance n’est toutefois pas visible uniquement du côté du Livret A, car le Livret de Développement Durable est lui aussi touché, mais l’impact est moindre puisque la perte s’articule autour de 190 millions d’euros. Cela fait donc 12 mois que les solutions d’épargne ne rencontrent plus un réel engouement.

En 12 mois, la chute pour le Livret A a été conséquente

Pourtant, la situation aurait pu être encore plus dramatique au début de l’année, car le taux de rémunération devait faire une chute au vu de l’inflation. Finalement, le gouvernement a décidé de le maintenir, mais avec l’approche des vacances, les décollectes sont massives. Si le mois de mai n’était pas positif, ceux à venir ne devraient pas être une exception.

Il faut toutefois noter que la perte pour le Livret A a été de 11 milliards d’euros depuis le mois de mai 2014. Cela représente donc une somme extrêmement importante.