Encore appelé le tract publicitaire, le flyer porte en français le nom de feuille volante. Il s’agit effectivement d’un feuillet utilisé à des fins de communication et de marketing. Développé depuis plusieurs décennies, le flyer tient toujours la dragée haute aux nouveaux supports de communications que sont entre autres les réseaux sociaux et autres plateformes de communications. En effet, de nombreux facteurs concourent à cet engouement dont sa facilité de mise en œuvre. Voici donc les avantages qui découlent de l’usage des flyers par les entreprises à des fins publicitaires…

Le flyer, un support de communication peu cher

Le flyer est un support print largement utilisé par les entreprises pour atteindre efficacement leur cible. C’est d’ailleurs l’un des principaux supports de communication du street marketing. Le premier avantage qui découle de leur usage est donc leur coût. Facile à élaborer, le flyer peut être imprimé en nombre considérable sans que le prix de réalisation ne porte atteinte à la trésorerie de l’entreprise. De ce fait, il est adapté aussi bien aux petites et aux grandes sociétés.

Le coût des flyers comparés à celui des autres supports de communication utilisés par les entreprises est moindre. Et sur de nombreux plans, ils sont plus efficaces. Ainsi, les flyers, ces petits papiers ont une forme assez « coquette », on distingue alors plusieurs formats :

Le format A5 (une demi-feuille de papier A4) .

Le format A6 (un quart de feuille) .

La forme carrée de 14 cm de côté .

Le format de 10×21.

Ces différents formats sont choisis par l’entreprise en fonction de ses besoins, du message à transmettre et de la composition graphique du flyer.

Contrairement aux autres supports de communication, un flyer partagé à une cible a plus de chance d’être lu sur-le-champ qu’un SMS publicitaire ou une affiche. Le flyer suscite donc la curiosité.

Le flyer, un support à l’image de l’entreprise

Généralement, il est recommandé aux entreprises de confier la réalisation des flyers à des agences spécialisées. La raison est que ce support de communication directe est le reflet de l’entreprise qui le partage. Devant inciter la cible à consommer le produit, il doit donc bénéficier d’un soin particulier. À cet effet, le flyer est un support ouvert à la créativité. Cela est d’autant plus important qu’il a le potentiel de permettre une large diffusion. Mieux donc un flyer est élaboré, plus donc il a la chance d’atteindre indirectement d’autres cibles.



Dans l’ensemble, un flyer permettra à une entreprise nouvelle de se faire connaitre, à une ancienne de vendre ses produits, etc. Un flyer est un outil idéal pour la promotion d’un évènement… Son impact sur une entreprise va du contact avec la cible sur le terrain à un contact virtuel sur les réseaux sociaux et autres plateformes de communication. Cela est possible dès lors que l’entreprise laisse ses contacts sur le flyer, ce qui est d’ailleurs très important.

L’avantage est que cela permet un tant soit peu de suivre l’impact de la campagne publicitaire quand bien même la traçabilité n’est pas aisée. Mais dans l’ensemble, les flyers boostent l’impact communautaire de l’entreprise…