Lyon a décidé d’inviter tous ceux qui le souhaitent à un rendez-vous spécifique pour tester son cœur et plus précisément sa santé cardiovasculaire. 5 établissements ouvrent ainsi leurs portes gratuitement pendant une semaine.

Les habitants de Lyon et des environs ont une occasion à ne pas manquer pour tester leur cœur de manière gratuite. Parfois, des symptômes sont ressentis, mais les patients redoutent le diagnostic ou ils n’ont pas les moyens financiers pour obtenir un avis médical. Pendant une semaine, la capitale gastronomique de France ouvre les portes de 5 centres pour accueillir le public gratuitement. L’objectif consiste à en apprendre davantage sur la santé cardiovasculaire dans le cadre de la Semaine du cœur.

Tous les hôpitaux disponibles à Lyon pour la Semaine du Coeur

Dès lundi et jusqu’à vendredi, le public de Lyon est donc attendu dans le 3e à l’hôpital des Armées Desgenettes (le 27 octobre). 24 heures plus tard, ce serait à Bron avec l’hôpital Cardiologique Louis Pradel de proposer un même concept. Pour la journée de jeudi, le public susceptible d’obtenir des informations sur le cœur sera reçu dans le 7e arrondissement à l’hôpital Saint-Joseph Saint Luc. Enfin, pour le dernier jour de la Semaine du Cœur, ce sera l’hôpital de la Croix Rousse dans le 4e qui proposera ses services.

Des tests à passer gratuitement pour identifier le risque cardiovasculaire

Les personnes qui se rendront à Lyon obtiendront des tests gratuits et ils auront pour objectif d’identifier le risque cardiovasculaire. C’est un moyen efficace au vu des résultats de changer son hygiène de vie, d’opter pour une pratique sportive ou pour motiver davantage une visite médicale. Sur place, des professionnels seront au rendez-vous et ils partageront quelques connaissances notamment avec l’utilisation d’un défibrillateur et la réalisation d’un massage cardiaque. Cette Semaine du Cœur à Lyon est proposée par la Fédération française de cardiologie Val-de-Rhône.