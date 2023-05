En mai 2015, les jours fériés font leur retour pour le plus grand bonheur des adeptes de la détente si toutefois le soleil est présent.

Le mois d’avril est en train de se terminer et les barbecues se préparent pour une nouvelle saison qui commence assez bien avec mai 2015. En effet, les jours fériés arrivent et pour le farniente, il sera possible de jouir de plusieurs week-ends de trois jours. D’autres choisiront de travailler ou n’auront pas le choix. Il faudra toutefois que la réglementation émise dans le Code du travail soit respectée par l’employeur. En parallèle, certains Français miseront sur la détente, les promenades et peut-être les premiers départs en vacances.

En mai, les jours fériés ne devraient pas décevoir

Les Français pourront jouir de trois week-ends de tranquillité grâce au 1er mai (fête du Travail), au 8 mai (fin de la Seconde Guerre mondiale) et au 25 mai avec le lundi de Pentecôte. Ceux qui auront le privilège de ne pas travailler le 15 mai notamment en posant une RTT pourront jouir d’un week-end de 4 jours grâce au jeudi de l’Ascension fixé au 14 mai. Cette configuration est donc optimale puisque les fins de semaine se dérouleront avec tranquillité et sérénité. Il faut savoir que cela n’avait pas été au rendez-vous depuis plusieurs décennies selon le Nouvel Obs.

Les jours fériés de mai 2015 sont enthousiasmants

Cette configuration est possible grâce à Pâques qui a été célébré cette année assez tôt au cours du mois de mars. Généralement, il faut attendre le mois d’avril pour découvrir les offrandes des cloches. De ce fait, la Pentecôte ne tombe pas aussi tôt puisque 50 jours séparent ces deux fêtes. Tous ceux qui auront le privilège de ne pas travailler au cours de ces jours fériés se préparent à passer un mois de mai assez reposant. Il faudra toutefois que la météo soit au rendez-vous et une baisse des températures est annoncée dans plusieurs zones de France.