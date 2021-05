Marketplace, les arnaques augmentent de jours en jours

Avec la crise sanitaire qui a entraîné la fermeture des boutiques pendant plusieurs mois, les consommateurs ont pris de nouvelles habitudes d’achat en se rendant davantage sur des sites généralistes que l’on appelle également des « market place ». Ces sites, dont le plus connu est Amazon, sont en réalité des revendeurs d’autres commerçants qui s’y affilient pour promouvoir leurs produits et avoir ainsi accès à une clientèle mondiale. Pour cette raison, la diversité des produits est absolument incroyable. Les sites chinois ont également compris l’opportunité offerte par une market place pour écouler facilement des produits fabriqués en Chine et certains occupent désormais les premières places. Mais avec la multiplication de ces sites, les arnaques se sont aussi développées. Alors, nous vous disons ici comment les éviter ou ne pas être déçus.

Comparer les services proposés

Au-delà de la pure arnaque, certains sites chinois proposent à la vente des produits de très mauvaise qualité et le consommateur se retrouve dans la plupart du temps dans l’impossibilité de se faire rembourser ou effectuer un échange est si long et compliqué qu’il y renonce dans la majorité des cas.

Il est donc important de bien lire les conditions générales de vente, les modalités de livraison et de remboursement. Pensez aussi à lire des avis vérifiés de clients ou mieux encore de sites spécialisés dans la comparaison des market place afin par exemple d’avoir des conseils sur Wish ou un avis objectif avec un véritable retour d’expérience.

En lisant ces articles vous découvrirez que les sites chinois ne respectent pas toujours les délais de livraison annoncés en raison de problèmes de douane, que la qualité des produits est souvent mauvaise avec des services clients parlant assez mal le français.

Il est donc conseillé d’utiliser ce type de site pour des articles bon marché déjà connus ou au contraire pour des articles qu’il est impossible de trouver ailleurs.

Faire attention aux paiements

Si la grande majorité des sites sont sécurisés et grandes enseignes de vente en ligne offrent des moyens de paiement classiques comme la carte bancaire ou paypal, la sécurité réside en réalité dans les mesures de vérification faites par votre banque.

Les établissements bancaires offrant la plupart du temps le remboursement des fraudes à la carte bleue, ils ont mis en place des systèmes de contrôles renforcés avec demande de saisie d’un code unique ou propose aussi l’utilisation de cartes éphémère utilisées uniquement pour un achat donné.

Il est cependant conseillé de consulter régulièrement son relevé de compte en ligne afin de s’assurer qu’aucun prélèvement douteux n’a été effectué ou qu’un débit ne correspondant pas au montant d’un achat est passé sur le compte. Dans cette éventualité il faut absolument le signaler à la banque qui vous indiquera la marche à suivre.

L’utilisation de Paypal est également un bon moyen d’éviter les fraudes puisque la plateforme de paiement se charge des litiges et d’effectuer un remboursement en cas de non réception de la marchandise par exemple.