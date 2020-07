Mes Allocs, toutes les aides financières à portée de main

Mes Allocs est une plateforme digitale fondée en 2018 qui vous permet de simuler gratuitement et en deux minutes toutes les aides auxquelles vous êtes éligible. L’intérêt principal est que cette plateforme est un point de contact unique qui rassemble toutes sortes d’aides financières. L’accès au simulateur est entièrement gratuit.

Mes Allocs, concrètement c’est quoi ?

Le simulateur Mes Allocs est totalement gratuit et à dispositions de tous, l’objectif étant de permettre à chacun d’améliorer son pouvoir d’achat.

Il permet à chaque utilisateur d’accéder en moins de deux minutes à son éligibilité concernant l’ensemble des aides financières répertoriées.

Contrairement aux simulateurs traditionnels, le simulateur Mes Allocs regroupe l’ensemble des des aides financières et sociales en un seul questionnaire.

En deux minutes et gratuitement, vous découvrirez votre éligibilité :

Aux allocations familiales ;

; Aux aides de la CAF ou MSA ;

Aux aides pour les adultes en situation de handicap ;

Aux aides Pôle Emploi ;

A l’ensemble des crédits ;

Aux prestations départementales ;

Aux aides à la formation ;

Pour rappel, le droit d’accéder aux aides financières est un acquis : il est gratuit.

Vous trouverez gratuitement sur le site Mes Alllocs :

Des centaines d’articles de guides sur les différents dispositifs d’aides sociales et autres bons plans visant à améliorer le pouvoir d’achat des particulier ;

La possibilité de poser des questions à un expert au sujet des droits et des aides ;

L’outil de simulation vous permettant de connaître votre éligibilité à l’ensemble des dispositifs d’aides.

La plateforme Mes Allocs a pour but de soulager les services sociaux traditionnels.En effet ils permettent aux travailleurs sociaux traditionnels de se délester du travail administratif rébarbatif pour se concentrer sur la plus haute valeur ajoutée de leur métier : l’accompagnement social humain.

Comment ça fonctionne ?

C’est très simple, le fonctionnement se déroule en 3 étapes :

Calculez gratuitement le montant de vos aides : en quelques questions, ils calculent toutes les aides auxquelles vous avez droit. Un expert vous accompagne de A à Z : Votre expert dédié vous assiste dans vos démarches administratives. Fini la paperasse ! Recevez l’argent sur votre compte : une fois la procédure validée, vous recevez vos aides directement sur votre compte bancaire.

Pourquoi avoir fondé Mes Allocs ?

La France est connue pour son système très développé d’aides financières mises à la disposition de tous : CAF, Pôle Emploi, CPAM, CROUS, Conseil Régional, départements, villes, banques… Nombreuses sont les entités qui émettent des aides à destination des particuliers. Mes Allocs a été fondé sur un constat simple, chaque année plus de dix milliards d’euros d’aides sociales ne sont pas réclamés.

Les personnes éligibles ne réclament pas leurs droits selon plusieurs facteurs :

La complexité administrative ;

La pudeur ;

Le manque de temps ;

Un blocage avec un organisme social ;

Une méconnaissance des droits ;

Une mauvaise expérience passée.

Les services sociaux français sont chaque année, submergés par le nombres grandissant de demandes, il devient impossible pour les services sociaux traditionnels d’en traiter l’ensemble des demandes simultanément sans prendre du retard.

Mes Allocs est l’assistant finances personnelles des CSP. En effet, leur objectif est de vous aider à améliorer votre pouvoir d’achat, non seulement par l’obtention de toutes les aides auxquelles vous pouvez prétendre mais également par la réduction de vos charges du quotidien : électricité, gaz, internet, téléphone, mensualités de crédit, etc.

Depuis 2018, Mes Allocs a permis à ses utilisateurs d’économiser en moyenne 800 € sur leurs factures du quotidien.

Dans le but d’améliorer le pouvoir d’achat des particuliers et de les encourager à faire valoir leurs droits, l’équipe d’experts de Mes Allocs vous accompagne tout au long de vos démarches et vous propose un simulateur en ligne rapide et gratuit.

À qui sont destinés les services de Mes Allocs ?

Le simulateur d’aides financières est 100% gratuites, vous devez renseigner quelques informations personnelles et déclarer vos ressources.

Mes Allocs propose un service d’accompagnement payant, qui s’adresse à tous ceux qui ne font pas valoir leurs droits aux aides soit par ignorance des dispositifs d’aides, soit par manque de temps, par pudeur ou simplement par phobie administrative. L’objectif de Mes Allocs est d’agir en tant que complément des services sociaux traditionnels pour fluidifier l’accès aux aides, en fournissant à ceux qui le souhaitent la possibilité d’avoir un point de contact unique pour les conseiller dans toutes leurs démarches administratives.

Depuis sa création, Mes Allocs a permis à plus de 10.000 de bénéficier d’aides et de faire valoir leurs droits.

En plus des aides sociales, l’équipe Mes Allocs a également l’ambition d’accompagner les particuliers dans leur réinsertion professionnelle, en les aidant à rédiger leur CV, lettre de motivation, et en leur proposant des jobs via des agences de recrutement partenaires.

En plus des services cités, l’expert Mes Allocs vous conseille également sur les formations disponibles pour lesquelles il est possible d’utiliser des aides à la formation.

Quel est le coût d’accompagnement de Mes Allocs ?

Nous l’avons vu précédemment, l’accès au simulateur d’aides financières et sociales est entièrement gratuit. Si vous voulez aller plus loin dans vos démarches administratives et faire valoir vos droits vous pouvez souscrire au service d’accompagnement administratif et sociale payant de la plateforme.

Ce service vous permet d’avoir un expert dédié disponible à tout moment par téléphone ou par mail, il vous conseille et vous guide tout au long de vos démarches (aides, impôts, sécurité sociale, rédaction de lettres officielles, recherche d’emploi, formations … la liste est longue !) et suit l’évolution de votre situation. Le tarif de l’abonnement à leur service d’accompagnement administratif et social est de 29,90 € de frais de dossier puis 29,90 € par trimestre, résiliable à tout moment sans frais.

Quand votre contrat est effectif, grâce à la signature électronique, un des experts de l’équipe prend contacte avec vous pour faire un point sur votre situation actuelle et répond à toutes vos questions. À la fin des démarches administratives, vous recevrez sur votre compte bancaire personnel le montant des droits auxquels vous êtes éligible. En plus de l’accompagnement personnalisé, l’expert Mes Allocs dédié s’occupe de faire diminuer toutes vos charges du quotidien.

Avec ce point de contact unique pour vous accompagner dans l’ensemble de vos démarches, vous n’aurez plus besoin de vous déplacer pour faire vos démarches et vous économiserez également du temps, tout en améliorant votre pouvoir d’achat en toute sérénité.