Météo : la dépression Bernard arrive, voici le programme des intempéries

Du lundi 23 octobre à minuit au mardi 24 octobre à midi, une ambiance tumultueuse se dessine sur l’échiquier météorologique français. Suite aux empreintes laissées par les tempêtes Babet et Aline, une nouvelle dépression baptisée Bernard par nos homologues portugais, trace son sillon du Portugal à la mer du Nord. En franchissant les frontières hexagonales, elle déclenche lundi et mardi un épisode d’intempéries, bien que plus modéré et éphémère que ceux orchestrés par Babet et Aline.

Lundi, une houle de vents vigoureux balaiera le sud de la nation. Puis, du lundi après-midi au mardi après-midi, un épisode cévenol doublé de pluies orageuses robustes gravira les échelons vers Rhône-Alpes et la Bourgogne Franche-Comté.

Des vents flirtant avec les 100 km/h et des précipitations sporadiquement supérieures à 100 mm marqueront les départements placés en alerte par nos veilles météorologiques.

Cette dégradation se montre moins virulente que prévu, grâce à la dépression Bernard moins creuse et plus véloce qu’anticipé.

L’observation et l’évolution de la situation avec la dépression Bernard

Dimanche matin, la dépression Bernard, architecte des aléas climatiques de lundi à mardi, entame sa remontée du Portugal au nord de l’Espagne.

Concernant le vent, lundi matin verra le vent de sud fouetter les cimes pyrénéennes avec des rafales dépassant les 140 km/h. Le vent d’autan s’intensifiera également, de pair avec le vent de sud-est sur le Massif central, décochant des rafales entre 90 et 100 km/h et quelques pointes audacieuses au-delà de 110 km/h.

En réponse à cet orchestre venteux, les pluies feront leur entrée sur le Languedoc-Roussillon lundi matin, modestes au départ. Elles gagneront en vigueur dans l’après-midi, en soirée, ciblant principalement les Cévennes et la Montagne noire.

La nuit entre lundi et mardi, le front froid venant de l’ouest apportera des pluies diluviennes aux intensités horaires notables. Cette orchestration pluvieuse et orageuse s’étendra des Cévennes vers le nord de l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne. Elle couvre le quart sud-est jusqu’à PACA et la Corse mardi matin, sans élément aggravant.

Voici ce qui est prévu

Des rafales à 140 km/h sur les Pyrénées, 110 km/h sur le Massif central et 90 km/h près de la Méditerranée, d’importants cumuls de pluies, jusqu’à 150 mm sur les Cévennes et de 50 à 100 mm de la Bourgogne au nord de Rhône-Alpes. Sur des sols déjà saturés d’humidité, ces pluies pourraient orchestrer quelques inondations ponctuelles près des points bas.

Que faire s’il y a de fortes rafales de vent ?

Lorsque les vents manifestent leur force, leur virulence peut perturber la quiétude et la sécurité des résidents. Face à ces souffles impétueux, certaines mesures préventives et réactives s’imposent.

Il est judicieux de suivre les prévisions météorologiques, surtout si une alerte vent est émise par les autorités. Ce geste simple favorise l’anticipation et la préparation face aux tumultes atmosphériques envisageables.

La prudence s’impose en évitant les déplacements inutiles. Si la nécessité vous y contraint, le maintien d’une vitesse modérée sur la route diminue les risques. Durant les sorties, éviter zones boisées et structures frêles comme échafaudages, réduit les risques face au vent.

Chez soi, fixer solidement objets extérieurs comme mobiliers de jardin, évite risques de projectiles durant fortes rafales. Un examen minutieux de la toiture et des gouttières minimise également les éventuels dommages.

Dans des vents extrêmement violents, se réfugier dans une pièce centrale, loin des vitres, augmente la sécurité des occupants. La vigilance et le partage d’informations avec voisins et communauté créent une sécurité collective face à l’impétuosité naturelle.