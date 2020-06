Si vous avez des incertitudes sur votre situation familiale ou encore votre généalogie, faire un test EDN est la meilleure solution pour pallier à tous les doutes. Désormais, il est possible de procéder à un test maternité, mais la recherche de la paternité figure toujours en tête de liste. Avant de s’intéresser au test de paternité et au prix, il importe de noter les informations nécessaires sur cet examen délicat.

L’utilité d’un test

Le test de paternitépermet de vérifier la cohérence de l’ADN de deux personnes rattachées par un lien de parenté, notamment le père et l’enfant. Il consiste à effectuer une analyse sur les chromosomes de chaque cellule après un prélèvement de l’échantillon desalive. Lors de l’examen, les scientifiques vont identifier la ressemblance des marqueurs génétiques chez les individus concernés. Ce test ADN peut être réalisé sur tous les âges, ainsi il peut être effectué sur les échantillons d’un nourrisson ou un quadragénaire. Les tests de paternité sont surtout utilisés dans le domaine juridique et légal. Néanmoins, ils permettent aussi de rétablir la vérité dans une famille et sur le père de l’enfant.

Les résultats d’un test de paternité sont fiables à 99,99% dans la majorité des cas. Ils sont calculés sur la base d’une suite de formule précise.

Le budget pour un test de paternité prix

Les personnes qui souhaitent solliciter cet examen particulier doivent réserver une certaine allocation. En effet, le test de paternité prix tourne autour de 200euros. Mais, s’il est réalisé dans le cadre d’une affaire devant le tribunal il faut également compter les frais de justice ainsi que les honoraires des avocats.

Les finalités du test

En général, le test de paternité est réalisé dans divers objectifs. Les raisons dépendent de chaque personne qui le sollicite auprès des laboratoires, mais ci-après une liste non exhaustive de ces cas :

Pour la reconnaissance du père biologique de l’enfant et l’établissement de la filiation entre deux individus. Les tests adn sont des preuves irréfutables devant la Cour pour mettre en exergue un fait juridique.

et l’établissement de la filiation entre deux individus. Les sont des preuves irréfutables devant la Cour pour mettre en exergue un fait juridique. Pour régler un litige dans la famille ou dans le cadre d’une succession et l’identification des héritiers liés par le sang au défunt. En effet, s’il y a une contestation du testament ou de la dévolution successorale, le lien de paternité permet à un enfant inconnu de toute la famille de profiter d’une partie des legs.

permet à un enfant inconnu de toute la famille de profiter d’une partie des legs. Pour réunir les familles afin d’accélérer une procédure d’immigration ou pour faciliter l’adoption d’un enfant par son père biologique.

Les procédures à suivre

Réaliser un test de paternité exige le suivi de certaines règles spéciales ainsi qu’un protocole propre à ce type d’analyse.

Le test de paternité sur le plan légal

La réglementation régissant la pratique du test de paternité en France est très stricte. Contrairement, aux autres pays comme la Suisse ou les Etats-Unis, le test de paternité par pur plaisir n’est pas encore possible dans l’Hexagone. Ainsi, il faut une ordonnance du juge du tribunal de grande instance pour solliciter ce test génétique de manière légal. Cette décision est rendue dans le cadre d’une action en recherche de paternité. La loi exige que le demandeur soit le père ou l’enfant, mais ce dernier doit être représenté par sa mère jusqu’à sa majorité. Avant d’effectuer un test afin de démontrer un lien de parenté chaque personne concernée doit donner expressément son consentement pour éviter la violation de ses droits et libertés fondamentaux.

Une fois l’autorisation obtenue, le test de paternitédoit être réalisé par des techniciens en expertise biologique. Le non-respect de cette condition porte atteinte à la recevabilité des résultats du test.

Le test de paternité à domicile

Faire un test de paternité n’est plus aussi compliqué qu’avant. Grâce à internet, vous pouvez faire un test de paternité sans vous déplacer dans un hôpital ou dans une clinique spécialisée. Il suffit de se rendre sur le site de l’établissement, attendre l’arrivée du kit de test à la maison et procéder au prélèvement de l’échantillon de salive avec un écouvillon. Après tout cela, il suffit d’envoyer les échantillons à l’adresse indiquée et recevoir les résultats chez soi.