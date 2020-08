Mode homme grande taille : 3 choses à éviter pour un bon look

Vous êtes un homme avec un gros ventre ? Ou vous avez une taille imposante ? Et vous avez du mal à mettre en valeur votre silhouette tout en restant tendance ? Eh bien ! Cela est probablement dû à certaines mauvaises pratiques vestimentaires que vous adoptez. Voici les erreurs à éviter dans la mode masculine grande taille pour avoir un look impeccable.

Essayer de dissimuler son physique

Dans l’espoir de ne pas trop mettre l’accent sur leurs formes arrondies, la majorité des hommes ayant une corpulence supérieure à la moyenne aiment porter des vêtements amples. Mais, en le faisant, cela produit l’effet contraire escompté : on attire plus d’attention sur sa forme. En effet, bien s’habiller ne signifie pas de cacher ses rondeurs. C’est plutôt une occasion pour mieux les valoriser. Pour le haut, vous pouvez porter un pull homme grande taille qui vous convient. Pour le bas, choisissez des pantalons avec une coupe ajustée. C’est beaucoup plus tendance actuellement. Vous allez ainsi mettre en avant tous vos atouts. Gardez en tête que votre habillement doit être un moyen de rétablir les proportions de votre corps. Et si votre poids vous fait honte au point de vous dissimuler, la meilleure solution va consister à faire du sport.

Vouloir s’habiller comme les hommes de taille standard

La deuxième erreur que commettent les hommes avec de l’embonpoint est de vouloir aussi copier le look hommes de taille standard. De ce fait, certains tentent parfois de porter des pantalons slim ou des chemises ultra slim qui affinent encore plus leur physique. Quand on est un homme grand et fort corpulent, il est important de cultiver le bon goût avec un sweat grande taille homme pour avoir un bon style. Faites surtout attention à vos épaules et à votre ventre. Ce sont ces éléments qui font remarquer votre corpulence le plus. Les pantalons taille basse sont également déconseillés. Pourquoi ? Car ils se logent généralement sous votre ventre et donnent ainsi plus de volume à votre taille. Le style parfait est celui qui se marie à votre corps sans le mouler. Il ne doit pas créer une grande rupture avec votre silhouette.

Ne porter que des couleurs unies

Il n’est pas toujours bien de porter des vêtements unis lorsqu’on est un homme de grande taille. En vérité, ce sont les couleurs qui permettent de casser la silhouette. En optant pour ce style, vous allez créer des contrastes entre le haut et le bas de votre corps. On vous conseille, par exemple, de mettre une couleur claire sur le haut et une couleur noire pour le bas.

En résumé, vos muscles et votre poids ne doivent pas impacter négativement votre style vestimentaire. Pour un bon look, il suffit de trouver les astuces pour mieux habiller votre physique.