Nouveautés de novembre : heures creuses, aide énergétique et pause hivernale transforment le quotidien des foyers. Je vous propose un décryptage clair et pratique des changements qui vont impacter votre budget et votre vie domestique. Entre nouvelles plages d’heures creuses, versement du chèque énergie et trêve hivernale, voici ce qu’il faut retenir pour bien s’adapter.

Éléments Impact et enjeux Date clé Changement des heures creuses répartition en deux périodes, avec une plage nocturne d’au moins 5 heures et une plage diurne 1er novembre 2025 Gel des pensions Agirc-Arrco valeur du point inchangée pour 2025, pas d’augmentation 1er novembre 2026 Versement du chèque énergie envoi décalé en novembre ; attribution révisée sur PDl et revenus du foyer novembre 2025 Trêve hivernale pas d’expulsions pendant la période septembre – mars, sous conditions 1er novembre 2025

changement des plages horaires des heures creuses

Avant, chacun se repérait avec une logique quasi personnelle. Désormais, la réforme, portée par la CRE, met en place une organisation plus “intelligente” et normalisée. En pratique, vous aurez:

un créneau nocturne , d’au moins 5 heures consécutives, entre 23 h et 7 h

, d’au moins 5 heures consécutives, entre 23 h et 7 h un créneau diurne complémentaire, de 3 heures, en début ou milieu d’après-midi, entre 11 h et 17 h, selon la saison et d’autres paramètres

complémentaire, de 3 heures, en début ou milieu d’après-midi, entre 11 h et 17 h, selon la saison et d’autres paramètres la localisation précise des heures creuses sera communiquée par votre fournisseur environ un mois à l’avance

Pour suivre les détails et les implications pratiques, vous pourrez consulter des analyses spécialisées ici, et les tableaux récapitulatifs proposés par les acteurs du secteur. En parallèle, les prévisions météo peuvent influencer le positionnement optimal des créneaux quotidiens. Pour les questions administratives et les impacts sur les factures, jetez un œil aux ressources sur les déclarations liées aux arrêts maladie.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, voici une capture rapide de ce qui vous attend et des conseils pratiques. Planifier, vérifier avec son fournisseur et s’adapter deviennent les mots d’ordre du mois.

Au-delà des chiffres, je me suis rappelé d’un hiver passé où j’avais mal anticipé mes pics de consommation. Un petit rappel: ne pas attendre le dernier moment pour vérifier son tableau de bord et activer des alertes vous évite bien des surprises sur la facture.

gel des pensions Agirc-Arrco

Autre axe important de novembre : le gel des retraites complémentaires pour les cadres et les salariés affiliés à Agirc-Arrco. L’objectif est d’appliquer l’accord paritaire de 2023 lorsque le consensus fait défaut entre syndicats et employeurs. Concrètement, la valeur du point reste à 1,4386 € au 1er novembre 2025, et ne progressera pas en 2025 ou 2026 tant que l’accord n’est pas renégocié.

pas d’augmentation pour les pensionnés concernés

pour les pensionnés concernés impact direct sur le calcul des futures prestations et sur le niveau de la pension de retraite

à suivre les prochaines négociations et les éventuelles révisions

Pour ceux qui veulent approfondir le sujet, vous pouvez consulter des ressources dédiées à la gestion de votre compte Agirc-Arrco et à ses dernières évolutions ici.

versement du chèque énergie

Le chèque énergie demeure une aide précieuse pour payer les factures d’électricité et de gaz. En 2025, le calendrier est ajusté et le versement est effectué au mois de novembre. En parallèle, le mécanisme qui détermine les bénéficiaires évolue pour refléter la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Dorénavant, l’attribution du chèque énergie s’appuie sur le numéro de Point de Livraison du logement et sur les revenus du foyer du titulaire du contrat d’électricité. Cette refonte vise à préserver l’unicité du chèque par logement et à simplifier les démarches pour les usagers.

nouvelle logique d’éligibilité basées sur PDl et revenus

basées sur PDl et revenus site dédié rénové depuis février 2025 pour faciliter les démarches en ligne

depuis février 2025 pour faciliter les démarches en ligne mesures de protection en cas d’impayé, afin de ne pas couper l’accès à l’énergie

Pour suivre les évolutions et les nouveautés relatives au chèque énergie, voyez les documents publics et les explications officielles à ce sujet.

Pour ceux qui aiment les chiffres et les parcours utilisateurs, j’ai retrouvé des éléments utiles sur les règles de déclarations et les formalités, ainsi que sur les évolutions des aides publiques liées au logement et à l’énergie et remises en contexte météo.

début de la trêve hivernale

La trêve hivernale démarre le 1 er novembre et s’étend jusqu’au 31 mars 2026. Pendant cette période, les expulsions locatives sont en principe suspendues, sauf exceptions motivées et prévues par la loi. Cette pause, qui revient chaque année, a pour but de préserver la stabilité des ménages face à l’arrivée du froid et des factures parfois difficiles à gérer.

interdiction des expulsions pendant la trêve

pendant la trêve cas exceptionnels soumis à autorisation et à des conditions strictes

impact sur les procédures et le calendrier des propriétaires

En parallèle, novembre voit aussi l’installation des avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et leur diffusion selon les modalités habituelles. Si vous n’êtes pas mensualisé, vous pourrez consulter votre avis autour du 3 novembre 2025 ; sinon, ce sera le 17 novembre, avec les formats papier diffusés entre le 6 et le 28 novembre 2025 et des prélèvements possibles jusqu’au 29 décembre 2025.

Pour suivre les informations météo locales et les prévisions pendant la période, vous pouvez consulter les actualités et les prévisions à ce sujet.

comment s’organiser avec ces nouveautés ? conseils pratiques et plan d’action

privilégier des créneaux nocturnes et diurnes adaptés en fonction de ses horaires et de sa consommation

en fonction de ses horaires et de sa consommation monitorer ses consommations via les outils fournis par son fournisseur

via les outils fournis par son fournisseur anticiper le budget en estimant les dépenses énergétiques sur les deux périodes

en estimant les dépenses énergétiques sur les deux périodes anticiper les démarches administratives pour le chèque énergie et les avis fiscaux

Pour approfondir des points spécifiques, vous pouvez lire les ressources suivantes sur les nouveautés du 1 er novembre, et des conseils pour votre Agirc-Arrco.

Les heures creuses vont-elles changer pour tout le monde ?

Oui, la plupart des foyers verront une répartition en deux périodes. Une plage nocturne de 5 heures et une plage diurne de 3 heures, selon la saison et les paramètres locaux.

Comment savoir mes nouvelles heures creuses ?

Votre fournisseur vous informera environ un mois à l’avance et vous pourrez vérifier votre espace client en ligne pour connaître les créneaux exacts.

Que se passe-t-il si j’ai un impayé pendant la trêve hivernale ?

La trêve ne supprime pas les obligations de paiement, mais les expulsions sont en principe suspendues et des mesures de protection existent pour les ménages en difficulté.

Comment le chèque énergie sera-t-il attribué en 2025 ?

L’attribution s’appuie sur le PDl du logement et sur les revenus du foyer. Le site en ligne a été modernisé pour simplifier les démarches.

Où trouver des infos officielles sur ces nouveautés ?

Les organismes publics et les guides gouvernementaux publient des résumés et des détails régulièrement, et vous pouvez aussi suivre les actualités spécialisées via les liens fournis dans l’article.

