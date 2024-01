Paris 2024 : Comment circuler en transports à Paris pendant les JO ?

Alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas, les inquiétudes concernant les transports publics montent en flèche. Cependant, les organisateurs assurent que tout sera prêt pour assurer le bon fonctionnement des transports durant l’événement.

Une augmentation de capacité sur les réseaux de transport

Selon Laurent Probst, directeur général d’IDFM, les plans de transport prévoient une capacité sur toutes les lignes des sites olympiques supérieure à la demande prévisible, incluant les besoins quotidiens au cœur de l’été et ceux liés aux Jeux. « Sur l’ensemble du réseau, nous offrirons environ 15% de service en plus en moyenne », explique-t-il. Il promet donc qu’il n’y aura pas de saturation des transports et qu’il y aura suffisamment de conducteurs pour permettre à tous visiteurs et parisiens de se déplacer sans problèmes.

Des conseils pour voyager en toute sérénité pendant les Jeux

Procurez-vous vos billets à l’avance via un site Web qui sera lancé en février

N’utilisez pas nécessairement le trajet le plus court, mais le plus confortable pour gérer le flux global de manière optimale

Pensez à utiliser des applications partenaires pour planifier vos trajets

Cependant, certains restent sceptiques quant à l’efficacité des transports pendant les Jeux. Le président de la Fédération nationale des usagers des transports d’Île-de-France pense que certaines lignes, comme le RER B et D, sont encore trop fragiles pour garantir qu’il n’y aura pas de problèmes durant les événements.

Les différents projets prévus en matière de transport pour les Jeux Olympique

Afin d’assurer la fluidité des déplacements, la commission chargée des transports a établi un plan comprenant plusieurs projets. Parmi ces projets, on note :

Amélioration de la fiabilité et de l’efficacité des lignes de métro desservant les sites olympiques

Mobilisation de 19 000 personnels opérationnels quotidiennement sur le réseau (et 21 000 lors des Jeux Paralympiques)

Augmentation du nombre de bus circulant à proximité des sites olympiques et paralympiques

Promouvoir la mobilité durable avec des Jeux « vélo-friendly »

En marge des transports publics, les organisateurs souhaitent également mettre en avant la mobilité durable. Pour cela, la Métropole a financé 140 projets de mobilité, notamment autour du vélo. Des pistes cyclables temporaires seront aménagées afin de faciliter l’accès aux sites olympiques, et des parkings à vélos seront mis à disposition pour encourager les visiteurs à utiliser ce mode de transport écologique.

Prenez part à la fête en toute tranquillité grâce à ces conseils

Pour profiter pleinement des Jeux Olympiques de Paris 2024 sans stresser pour vos déplacements, suivez ces quelques recommandations :