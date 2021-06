Pourquoi acheter une trottinette électrique ?

Loin d’être un phénomène de mode, les trottinettes électriques prouvent, du moins dans les grandes villes, qu’elles ne vont pas passer de mode. En raison, entre autres, de leur facilité de conduite, les trottinettes électriques sont en train de devenir la star des véhicules de mobilité personnelle (VMP). Examinons quelques-unes des raisons de ce phénomène urbain.

Le premier avantage notable de la trottinette électrique comme moyen de transport alternatif est qu’il ne pollue pas. Cela s’applique tant à sa production qu’à l’utilisation de la trottinette. Du point de vue de la fabrication, elle nécessite moins de pièces et d’équipements moins complexes, ce qui réduit les coûts et émet moins de déchets. En outre, elle ne nécessite pas de combustibles fossiles pour son fonctionnement, et ne nuit donc pas à l’environnement.

Autonomie et polyvalence : les avantages des trottinettes électriques

Le deuxième avantage des trottinettes électriques est la réduction de l’espace. Ce système de locomotion permet de le ranger partout de manière très pratique. De nombreux modèles sont pliables et peuvent être transportés. C’est un excellent moyen de contourner définitivement les embouteillages produits par les voitures. En outre, il est possible qu’il y ait bientôt des parkings exclusifs pour les trottinettes électriques, ce qui faciliterait le déplacement.

Bien que cela dépende de la marque et du modèle choisis, les trottinettes électriques ont une autonomie remarquable. Elles peuvent être utilisées pendant 10, 20 ou 40 kilomètres sans avoir besoin d’être rechargées, ce qui constitue un avantage considérable par rapport aux autres véhicules. Cela signifie que, selon la vitesse maximale, une trottinette électrique peut être conduite pendant 2 ou 3 heures sans interruption avant de devoir recharger ses batteries.

Les trottinettes électriques sont très bon marché

Un autre avantage des trottinettes électriques est la réduction des coûts. La trottinette électrique est un produit très bon marché par rapport aux véhicules traditionnels. Même les modèles haut de gamme, comme la Trottinette-Electrique.pro, peuvent sembler abordables au regard de leurs performances, de leur confort et de leur autonomie.

D’autre part, ces véhicules sont très faciles à entretenir. Comme il s’agit de produits compacts, ils ne nécessitent pratiquement aucun entretien. C’est un bel avantage car toute personne ayant des connaissances de base sur le fonctionnement de sa trottinette électrique peut la réparer ou l’améliorer. Cette caractéristique permet de réduire encore davantage le coût global du véhicule.

Selon un rapport du cabinet de conseil Deloitte, l’utilisation des trottinettes électriques est en hausse dans plusieurs villes du monde. Ce passage à l’alternatif implique une réduction significative de la consommation d’énergie et des émissions de particules qui sont nocives pour la santé des citoyens. De cette façon, l’utilisation d’une trottinette électrique contribue à la propreté environnementale de la ville.

Quels sont les points clés pour l’entretien d’une trottinette électrique ?

En plus de suivre les instructions du fabricant, notamment en ce qui concerne la charge de la batterie, il est important de contrôler régulièrement les trottinettes électriques. Il est possible que la chaleur accrue puisse affecter la batterie ou les pneus, il est donc conseillé de les contrôler plus régulièrement pendant les mois d’été. Pour un service efficace et facile, suivez ces étapes de base.