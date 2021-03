Pourquoi est-il intéressant d’investir dans les ETF en bourse ?

Depuis plusieurs années, déjà, nous avons assisté à l’arrivée de produits dérivés sur les marchés financiers. Un des plus intéressants d’entre eux est l’ETF, des fonds indiciels, cotés en bourse, autrement connu sous le nom de « trackers ». Ils possèdent plusieurs avantages, dont le fait qu’il est possible de les acquérir à bas coût. Voici une courte présentation des ETF et de leurs avantages pour les traders.

Définition d’un ETF

ETF vient du terme anglais « Exchanged Traded Funds ». Ce sont des fonds qui ont été créés afin de suivre des indices boursiers. Ils peuvent être d’ordre géographique, pour suivre des indices tels que le CAC40, rassembler un certain type de produits (pétrole et autres matières premières) ou suivre une thématique précise (monde digital, villes du futur, etc.). En Europe, ils ont été créés dans le but d’attirer plus d’investisseurs privés. Mais en réalité, un grand nombre de joueurs institutionnels profitent eux aussi de ce type d’investissement. Pour acquérir des ETF, il faut faire appel à une plateforme agréée telle que home.saxo.

Les ETF, en Europe, sont soumis à la réglementation des OPC, puisqu’ils sont considérés comme des fonds de placement. Ce sont des sociétés de gestion qui décident du contenu du portefeuille, qui se trouve à l’intérieur du fonds. L’objectif de ceux-ci est toujours le même : répliquer les résultats d’un indice boursier, en achetant des actions des acteurs les plus importants du domaine, pour les insérer dans le fonds. Ainsi, un trader peut acheter un seul ETF tout en ajoutant à son portefeuille une vaste gamme d’actions diverses.

Les avantages d’un ETF

Son avantage premier, qui a justifié la création des ETF à l’origine, est qu’il permet à des investisseurs ayant moins de capacité financière, d’entrer sur le marché avec un portefeuille diversifié. Si un trader devait acheter des actions de toutes les entreprises faisant partie d’un de ces fonds, cela nécessiterait une somme importante d’argent. Au contraire, il est possible d’investir dans un ETF à partir de seulement quelques centaines d’euros.

Son second avantage est que l’investisseur n’a pas besoin de connaître le marché boursier en profondeur. Acheter des actions d’un groupe ou investir sur le Forex (marché des devises) exige une recherche détaillée pour chaque achat. Dans le cas des ETF, ils sont créés par des spécialistes, ce qui minimise le danger de pertes trop importantes.

Le troisième avantage, et le plus important pour les investisseurs, est qu’ils sont généralement très performants. Normal, puisqu’ils tendent à répliquer les bonnes performances des différents indices boursiers.