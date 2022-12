Le casino Extra est un casino en ligne qui propose une grande diversité de jeux de casino à ses joueurs. Il est généralement alimenté par l’illustre fournisseur de jeux Micrograming et offre un espace de jeu fiable et sécurisé. Découvrez dans cet article les principales raisons pour lesquelles vous devez jouer sur Casino Extra.

Pour obtenir de meilleurs bonus

L’une des principales raisons de jouer sur Casino Extra est qu’il offre l’un des meilleurs bonus de bienvenue. En effet, lorsque vous vous inscrivez et effectuez vos trois premiers dépôts d’argent, vous recevrez un bonus allant de 100 % à 200 %. Comme vous pouvez le constater sur le site https://www.casino-extra.fr/, le montant minimum de dépôt est fixé à 10 € et la condition de mise est de 30 fois.

Il faut retenir que Casino Extra propose aussi des bonus sans dépôt d’argent. Il vous suffira de participer à une compétition en jouant à certains jeux et de rassembler le maximum de points pour gagner divers lots. Grâce à la Roue de la Fortune par exemple, vous pourrez bénéficier des bonus supplémentaires.

De plus, le casino Extra propose un programme VIP aux membres fidèles. En tant que joueur VIP, vous recevrez des bonus et des promotions exclusifs, ainsi que l’accès à une équipe d’assistance VIP dédiée.

Pour profiter d’une multitude de jeux

L’autre avantage pour lequel il est mieux de jouer sur le casino Extra est qu’il dispose d’une très riche ludothèque. Il propose plus de 1000 jeux qui sont disponibles pour tous les goûts. Que vous soyez un amateur des machines à sous ou des jeux de table, vous trouverez tout ce que vous cherchez dans ce casino. Il est important de savoir que les machines à sous sont proposées avec une multitude de variantes. On peut citer :

Gates of Olympus ;

Hot Fruits on Fire ;

Jelly Boom ;

Fat Frankies ;

Cash of Command ;

Etc.

Pour les jeux de table, vous avez le choix entre le poker, le blackjack, la roulette et le craps. À noter que le casino Extra propose une version démo pour permettre aux joueurs de se familiariser avec certains jeux.

Pour bénéficier de plusieurs moyens de paiement

Le casino Extra offre aussi une multitude de modes de paiement. Par conséquent, si vous jouez dans ce casino, vous ne serez pas limité lors de vos dépôts et de vos retraits d’argent. Les joueurs peuvent utiliser des moyens de paiement tels que : les cartes bancaires (Mastercard et Visa), AstroPay, Ecopayz, Neosurf, Skrill, Paysafecard, etc.

Il vous est également possible d’utiliser des solutions comme Neteller, Bitcoin, Litecoin, Tether, Ethereum connues pour être des modes de paiement fiables et sécurisées.