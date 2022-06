Aujourd’hui, il est nécessaire pour quiconque possède un site web ou une boutique en ligne de savoir ce qu’est le référencement et à quoi il sert. Le référencement est très important pour toute entreprise qui souhaite avoir une visibilité sur Internet, il est donc normal que ce sujet soit constamment abordé dans de nombreux blogs. Il permet à une entreprise d’être trouvée et connue sur Internet, c’est une occasion en or de générer de nouveaux clients. Vous devez donc apprendre à appliquer les meilleures techniques de référencement et à améliorer le classement de votre site dans les moteurs de recherche. Le référencement est le meilleur moyen de se démarquer de la concurrence.

Si le référencement SEO ressemble à du grec pour vous, ce billet va vous aller comme un gant. Vous apprendrez la signification du référencement SEO et comment l’appliquer pour obtenir plus de clients. Vos doutes seront complètement résolus !

Raisons pour lesquelles le référencement d’une entreprise est si important

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, les sites web sont en plein essor. Les spécialistes du référencement ont de plus en plus de mal à faire apparaître leur contenu en tête des résultats de recherche. Plus votre entreprise est bien positionnée, plus les utilisateurs ont de chances de cliquer sur votre site web. L’objectif est d’attirer davantage de trafic vers votre site web afin de vous faire connaître et de ne pas passer inaperçu parmi vos concurrents.

Une plus grande visibilité

Imaginez que vous ayez un magasin de cosmétiques dans un coin d’une grande avenue, vous n’aurez même pas la moitié de la clientèle qui entrera comme si vous l’aviez situé sur la même grande avenue. Si vous êtes plus visible, il y a plus de chances que des clients potentiels viennent vous voir. Une chose similaire se produit pour les moteurs de recherche. Si votre entreprise est placée sur la première page des résultats de Google, les chances que les utilisateurs cliquent sur le lien vers votre site web ou votre boutique en ligne augmentent. En revanche, si vous apparaissez sur les pages suivantes, ces chances sont considérablement réduites. Et les statistiques le prouvent, plus de 30% des clics vont au premier résultat, tandis que 95% des internautes ne regardent même pas les résultats affichés sur les pages qui suivent.

Plus de crédibilité

Le référencement doit être inclus dans toute stratégie de marketing numérique d’une entreprise si son objectif est d’obtenir de nouveaux clients en ligne. Investir dans le référencement, c’est obtenir de la visibilité, mais ce n’est pas le seul avantage du positionnement organique car vous obtiendrez également plus de crédibilité. Lorsqu’une entreprise apparaît dans les premiers résultats des moteurs de recherche, c’est parce que Google considère qu’elle offre de la valeur aux utilisateurs, ce qui, dans leur esprit, signifie que vous êtes digne de confiance. Ils seront donc plus enclins à acheter chez vous, car ils auront davantage confiance en vous qu’en vos concurrents.

Plus de trafic web

Il est également nécessaire de considérer le référencement comme un outil d’Inbound Marketing. C’est un moyen d’attirer les visites sans la froideur d’une publicité. Son fonctionnement est le suivant: lorsqu’un utilisateur rencontre un problème, il se tourne vers Google pour rechercher des informations sur les solutions possibles à ce problème. Si une entreprise a utilisé de bonnes techniques de référencement, elle apparaîtra en tête de liste comme une solution possible. On entend souvent dire que le référencement est gratuit, ce qui signifie que vous pouvez attirer des visiteurs sur votre site web sans avoir à dépenser de l’argent en publicité (SEM).

De tout ce qui précède, on peut en déduire que le référencement est un investissement rentable à moyen et long terme, bien que, selon le type d’entreprise, vous puissiez également obtenir des résultats à court terme. Mais attention, le référencement aide beaucoup à améliorer la visibilité d’une entreprise, mais il sera inutile si votre site web n’est pas capable de générer des conversions, et pour cela d’autres stratégies seront utilisées. Ce qui est clair, c’est que les entreprises qui misent sur les stratégies de référencement seront en mesure de se démarquer de la concurrence.

Définition du référencement

On peut définir le SEO (Search Engine Optimisation), également appelé positionnement organique ou naturel, comme l’ensemble des techniques qui visent à améliorer la visibilité d’un site web dans les moteurs de recherche. De tous, Google est le plus pertinent car il est le plus utilisé sur les ordinateurs et les appareils mobiles pour rechercher des informations.

Lorsqu’un utilisateur recherche un mot clé dans Google, les sites web qui ont indexé ce mot clé apparaissent dans les pages de résultats. Le référencement SEO de votre entreprise est essentiel pour atteindre davantage de clients intéressés par vos produits ou services. Les stratégies de référencement visent à vous faire apparaître dans les premières positions des pages de résultats (SERP).

Les actions de référencement peuvent être effectuées de deux manières. Depuis le site web lui-même, en modifiant le code interne ou le contenu, c’est ce qu’on appelle le SEO on page. Et aussi de l’extérieur en utilisant des stratégies de linkbuilding, c’est ce qu’on appelle le SEO off page.