Partagée souvent entre douleurs et sauts d’humeur, le souci principal de la femme durant ses règles est de se sentir le plus à l’aise possible. Il est important alors d’adopter une protection hygiénique qui assure un confort total. Découvrez ici les raisons pour lesquelles vous devez choisir la culotte menstruelle !

Confortable

Tout naturellement, le premier critère pour lequel vous devez opter pour la culotte menstruelle est le confort qu’il vous assure. En réalité, la culotte menstruelle est conçue sans substances chimiques. Généralement, elle est fabriquée avec du coton qui lui confère une certaine douceur au toucher. Ainsi, le port de la culotte menstruelle n’entraîne pas des irritations cutanées comme c’est parfois le cas avec les serviettes hygiéniques.

Par ailleurs, la culotte menstruelle se porte tout simplement comme un sous-vêtement. Vous n’avez pas à mettre un autre sous-vêtement sur votre culotte menstruelle. N’hésitez donc pas à vous procurer une culotte menstruelle sur her-underwear.com pour pouvoir être la plus légèrement vêtue lors de vos règles. Aussi, les culottes menstruelles épousent parfaitement toutes les morphologies.

Résistante

Outre le confort que procure la culotte menstruelle, elle est également très résistante. En effet, que vous ayez un flux simplifié ou un flux abondant, la culotte menstruelle vous rassure de passer toute la journée sans connaître de débordement. Elle possède une capacité d’absorption très importante. Ainsi, même si vous saignez énormément lors de vos règles, vous pouvez opter la culotte menstruelle.

Lorsque vous optez pour la culotte menstruelle, vous n’aurez pas à craindre une quelconque fuite qui peut entacher vos vêtements. Vous avez la liberté de vaquer à vos activités quotidiennes sans crainte. Il est même possible de faire du sport lors de vos règles si vous portez la culotte menstruelle. Vous n’aurez pas à vous sentir mal à l’aise, car la culotte menstruelle est inodore et évite donc les odeurs qui peuvent gêner.

Écologique et économique

Au-delà du confort qu’elle procure et de sa bonne résistance, la culotte menstruelle est aussi écologique. En réalité, contrairement aux serviettes hygiéniques, la culotte menstruelle est réutilisable. Son utilisation permet donc de s’inscrire dans l’approche zéro déchet et de contribuer à la protection de l’environnement.

De plus, opter pour la culotte menstruelle permet de faire des économies. Chaque mois, vous n’aurez plus à dépenser dans l’achat des protections jetables. Il suffit de laver et ranger soigneusement votre culotte menstruelle pour l’utiliser chaque mois autant que vous voudriez. Vous pourriez ainsi dépenser vos économies pour d’autres besoins plus importants.