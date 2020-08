Pourquoi utiliser le guest blogging pour le SEO ?

Les blogs invités font partie intégrante de toute stratégie de référencement réussie . Cela vous aidera à augmenter votre visibilité, à renforcer votre autorité et à aider de nouvelles personnes à découvrir votre expertise. Bien sûr, je ne parle pas de blogs invités sommaires où les liens d’affiliation dominent la copie. Je parle de contenu sérieux que vous écrivez pour des éditeurs respectables dans votre créneau. En d’autres termes, visez haut. Les blogs avec un bon pedigree sont susceptibles d’obtenir une plus grande visibilité via la recherche et contribuent à renforcer votre réputation.

Qu’est-ce que le blog invité?

Le blog invité est le processus de publication de votre article sur un blog comme https://www.on-en-parle.com/ ou une publication que vous ne possédez pas ou auquel vous ne contribuez pas régulièrement, souvent dans l’espoir de développer votre marque, d’augmenter votre visibilité ou de créer des backlinks .

Le principal avantage des blogs invités réside dans le fait que vous pouvez tirer parti de l’influence et de la portée d’un blog beaucoup plus grand et faisant plus autorité que le vôtre pour augmenter votre portée et votre autorité en ligne. Par exemple, alors que votre site Web ne reçoit actuellement que dix visiteurs par mois, vous pourriez avoir la possibilité de publier sur un blog lu par 100000 personnes chaque mois, vous donnant instantanément une chance de créer une notoriété significative pour votre marque ou d’augmenter l’autorité de votre domaine.

Comment les blogs invités ont évolué

Saviez-vous que la première bannière publicitaire jamais utilisée sur le Web a été cliquée par 44% des personnes qui l’ont vue? En revanche, la bannière publicitaire moyenne en ligne aujourd’hui a un taux de clics de 0,05% , ce qui signifie que moins de 1 personne sur 1000 cliquera dessus.

Cela est dû à quelque chose appelé « cécité des bannières ». Au fil des ans, les bannières sont devenues si omniprésentes que les gens les remarquent à peine, même si elles ne disposent pas d’un bloqueur de publicités.

L’évolution des blogs invités est similaire à celle des bannières publicitaires . Les blogs articles invités étaient très efficaces, quelle que soit votre approche, et même les personnes qui n’étaient pas de brillants écrivains signalaient un succès énorme grâce aux blogs invités. Les choses ont radicalement changé et il n’est plus aussi facile de gagner des milliers de vues. Plus d’efforts doivent maintenant être consacrés aux blogs invités pour voir les résultats.

Le même principe s’applique aux blogs invités pour créer des backlinks . Auparavant, vous pouviez écrire de simples articles d’invité sur des sites de mauvaise qualité pour améliorer votre classement et vous remarquiez une augmentation très rapide du classement des mots clés et du trafic de recherche organique vers votre site. De nos jours, vous devez rédiger un contenu de premier ordre et le placer sur des sites Web de haute qualité pour qu’il fasse bouger l’aiguille du référencement.

Bien que les blogs invités ne soient plus comme avant, ils sont toujours très vivants; les particuliers et les entreprises intelligents obtiennent toujours des résultats impressionnants en mettant en œuvre la bonne stratégie de blogging invité.