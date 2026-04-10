Près de 700 mineures victimes en 2025 : la prostitution juvénile en hausse alarmante en France

En bref

prostitution juvénile : près de 700 mineures victimes recensées en 2025 en France, avec une hausse alarmante qui s’inscrit sur plusieurs années.

: près de 700 mineures victimes recensées en 2025 en France, avec une hausse alarmante qui s’inscrit sur plusieurs années. Une majorité de victimes sont des filles, et le phénomène se restructure sous l’influence du numérique.

sous l’influence du numérique. Le coût humain et social est lourd, mais les forces de l’ordre et les associations multiplient les initiatives de prévention et d’aide à la protection de l’enfance.

La prostitution juvénile est devenue l’une des formes d’exploitation sexuelle les plus préoccupantes en France. Je vous propose d’examiner les chiffres, les mécanismes et les réponses publiques, sans fard, et avec quelques exemples tirés du terrain pour mieux comprendre ce qu’est vraiment cette « hausse alarmante » et ce que nous pouvons faire pour l’inverser.

Résumé d’ouverture : en 2025, les autorités ont enregistré 704 mineures victimes, soit une hausse de 43 % en quatre ans par rapport à 2021. Parmi elles, 416 étaient victimes de proxénétisme et 288 recouraient à la prostitution; la quasi-totalité sont des filles (94 %). Le travail de repérage et d’accueil des victimes par les associations et les forces de sécurité y est pour beaucoup, tout comme l’accès facilité via les réseaux numériques. Ce contexte pousse les pouvoirs publics à insister sur la prévention et la protection de l’enfance.

Année Mineures victimes – total Mineures – proxénétisme Mineures – recours à la prostitution Éléments contextuels 2024 659 435 224 Hausse lente mais continue 2025 704 416 288 86 % des jeunes accompagnées via le numérique Évolution 2021-2025 — +43 % sur 4 ans — Proxénétisme et exploitation en multipartie

En parallèle, les chiffres concernant les personnes majeures en situation de prostitution ne reflètent pas la même trajectoire. Le total a connu une baisse d’environ 8 % entre 2021 et 2025, et les contraventions visant les clients restent modestes dans l’ensemble du territoire, malgré le cadre légal de pénalisation des clients.

Contexte et chiffres clés

Je constate, avec les chiffres publiés par la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof), que la prostitution juvénile demeure une priorité préoccupante. En 2025, 704 mineures ont été recensées, et la tendance montre que les victimes sont surtout des filles, prises dans un système qui les expose à des formes d’exploitation qui se réorganisent via les nouvelles technologies et des réseaux de proximité.

Dans le cadre d’un rassemblement parisien organisé par le collectif Nous Toutes en novembre 2025, les associations et les parlementaires ont réaffirmé l’urgence d’améliorer l’accueil et l’accompagnement des victimes, et de renforcer les contrôles sur les lieux potentiels d’exploitation. Le témoignage de Lucile, mère d’une victime, illustre le ressenti personnel et le besoin d’un dispositif plus humain et plus rapide pour sortir les jeunes de ce cycle.

Pour la prostitution juvénile, le numérique joue un rôle croissant. En 2025, 86 % des jeunes accompagnées par l’Amicale du Nid auraient été mises en relation avec des clients au moins partiellement via Snapchat et des annonces en ligne, selon les données de la Miprof. Cette réalité pose des défis spécifiques à la prévention et à l’intervention, mais elle peut aussi être l’occasion d’apprendre à repérer les signaux pour déclencher rapidement une aide adaptée.

Éléments de compréhension et défis

Exploitation sexuelle et traque numérique : les réseaux utilisent les plateformes pour attirer et exploiter, rendant nécessaire une coopération renforcée entre police, éditeurs de plateformes et associations.

: les réseaux utilisent les plateformes pour attirer et exploiter, rendant nécessaire une coopération renforcée entre police, éditeurs de plateformes et associations. Protection de l’enfance : les mécanismes de protection doivent être capables d’agir rapidement, avec des parcours d’aide coordonnés entre police, justice et associations.

: les mécanismes de protection doivent être capables d’agir rapidement, avec des parcours d’aide coordonnés entre police, justice et associations. Prévention : prévention ciblée dans les lieux vulnérables, campagnes de sensibilisation dans les écoles et programmes de soutien psychologique et social.

Les chiffres majeurs en 2025 – ce que disent les chiffres

Par rapport à 2024, le nombre de mineures victimes a augmenté, et les chiffres montrent une part dominante de proxénétisme (416 sur 704). La proportion de victimes recourant à la prostitution demeure élevée, et la bataille est autant sociale que judiciaire. Les autorités notent aussi une amélioration des conditions d’accueil pour les victimes grâce au travail des associations et des forces de sécurité, mais les chiffres continuent d’indiquer une réalité complexe et évolutive.

Rôle du droit et des forces de l’ordre

La loi de 2016 sur la pénalisation des clients est toujours un jalon, mais la proportion de contraventions visant ces clients reste faible et variable selon les territoires. En 2025, 1 442 contraventions sont relevées, tandis que les chiffres relatifs aux condamnations définitives pour proxénétisme et recours à la prostitution ont évolué, montrant une intensification des poursuites dans certains cas.

Je constate que prévention et répression ne sauraient être opposées; elles s’alimentent l’une l’autre lorsque les professionnels savent repérer les signaux et orienter rapidement les jeunes vers des filets de sécurité.

Des mesures concrètes pour agir demain

Tout en reconnaissant la gravité de la situation, je voudrais souligner quelques axes concrets qui me semblent essentiels pour avancer efficacement.

Renforcer la prévention dans les écoles et les espaces jeunesse : campagnes adaptées, formation des personnel et accès facilité à l’aide psychologique.

: campagnes adaptées, formation des personnel et accès facilité à l’aide psychologique. Améliorer l’accueil et l’accompagnement : parcours de sortie de l’exploitation coordonnés entre police, justice, santé et associations.

: parcours de sortie de l’exploitation coordonnés entre police, justice, santé et associations. Renforcer le cadre numérique : coopération avec les plateformes pour repérage des contenus et des prédateurs, tout en protégeant les données des mineurs.

: coopération avec les plateformes pour repérage des contenus et des prédateurs, tout en protégeant les données des mineurs. Renforcer les ressources humaines : davantage de personnels dédiés à la protection de l’enfance et au travail social sur le terrain.

Pour aller plus loin, je recommande de consulter les ressources disponibles via les pages dédiées à la protection de l’enfance et à la lutte contre la traite des êtres humains, et de suivre les mises à jour officielles sur les chiffres annuels. Ces données ne sont pas de simples chiffres : ce sont des vies humaines en jeu, et chaque progrès ou recul influence directement le quotidien de jeunes en danger.

En fin de compte, la lutte contre la prostitution juvénile est une question de responsabilité collective. Je continuerai à suivre les évolutions et à mettre en lumière les initiatives qui fonctionnent, afin que la France protège mieux ses mineures victimes et leur offre une porte de sortie réelle et durable. Prostitution juvénile.

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