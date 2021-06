Prêt hypothécaire : redonnez du souffle à vos finances

Aujourd’hui, le rachat de crédits y compris le prêt hypothèque est le système pour lequel la plupart des gens optent lorsqu’il s’agit de regrouper ses dettes en un seul paiement et donc de cesser de payer mensuellement tous les crédits indépendamment les uns des autres.

Comment cela fonctionne-t-il ? Pour le réaliser, vous devez profiter du marché immobilier. Cela signifie que vous pouvez offrir votre propre bien immobilier comme garantie de paiement ou collatéral au cas où vous ne pourriez pas faire face à tous les prêts ou toutes les dettes contractées. Quelle qu’en soit la raison, c’est une solution pour payer moins chaque mois mais en étalant les paiements dans le temps.

Pour ce faire, vous pouvez demander un prêt hypothécaire sur un bien immobilier et, grâce au montant obtenu, procéder à l’annulation de toutes vos dettes.

Il est important de tenir compte des coûts liés à l’annulation des prêts personnels en plus de l’hypothèque. Cela implique des frais de notaire, de cadastre, de taxes, d’agence, d’assurance, etc. Mais en même temps, vous bénéficierez de conditions très avantageuses en termes d’économies sur les paiements mensuels et sur la commodité à tout réunir en une seule mensualité.

Pourquoi refinancer mon prêt hypothécaire ?

Parce que c’est l’option la plus demandée. Les prêts hypothécaires sont assortis de conditions plus favorables pour le débiteur que tout autre type de prêt que vous pouvez demander. En outre, la banque sera également protégée puisque le bien immobilier constitue une garantie pour le nouveau crédit au cas où vous ne pourriez pas faire face aux paiements.

Les avantages sont nombreux, car c’est l’une des options les plus intéressantes et les plus demandées par les détenteurs de prêt hypothécaire car elle leur permet de bénéficier de meilleures conditions de paiement, d’un prêt hypothécaire au meilleur taux d’intérêt et donc d’un meilleur remboursement mensuel. La seule obligation du demandeur est de réunir tous ses crédits en un seul et il bénéficiera ainsi de l’avantage d’un taux bas grâce à l’hypothèque.

Comment le rachat de crédits peut-il aider vos finances ?

Le rachat de crédits peut aider vos finances personnelles de deux manières :

– Il vous permet de regrouper toutes vos dettes en un seul paiement mensuel. Le principal avantage de ce procédé est que vous paierez moins d’intérêts surtout si vous êtes en mesure d’obtenir un taux d’intérêt intéressant sur le rachat de crédits.

– De plus, le rachat de vos crédits y compris le prêt hypothécaire vous permettra de prolonger la période de remboursement de vos dettes, ce qui se traduira par un paiement mensuel plus abordable.

Cependant, il est important de garder à l’esprit que cette procédure n’est pas sans risques et coûts que vous devez évaluer avant de demander un rachat de crédits.

Quels sont les coûts liés au rachat de crédits avec un prêt hypothécaire ?

Puisque la demande implique également l’annulation de tous vos prêts pour les inclure dans une seule et même mensualité, vous devrez payer des frais sur l’annulation des autres crédits et/ou, dans certains cas, le remboursement anticipé.

Vous devrez également formaliser le nouveau prêt hypothécaire que vous allez contracter, ce qui entraînera des dépenses telles que le coût de l’ouverture de l’hypothèque, les différents actes juridiques documentés et les honoraires du notaire qui s’occupera de votre dossier.

La dernière dépense dépendra du fait que vous décidiez ou non de gérer les prêts qui vont être regroupés avec l’hypothèque par le biais d’un intermédiaire financier, qui a également des frais que vous devrez payer. Si vous le faites par l’intermédiaire de votre banque, il est possible que les différents frais ne soient pas facturés lorsque vous effectuez l’opération. Tout dépendra de la bonne volonté de votre banque, chacune ayant des règles, des caractéristiques, des avantages et des bénéfices différents et vous devrez les évaluer par vous-même.