Après deux semaines bercées par une douceur hivernale quasi printanière, le temps prend un tournant moins clément sur l’Hexagone. Dès ce dimanche 18 février, les premiers signes d’un changement notable de la météo pointeront le bout de leur nez. Préparez vos parapluies et accrochez vos chapeaux, car des perturbations notables sont annoncées pour la semaine à venir.

Météo : un dimanche à rester sous la couette

Le dimanche 19 février marquera le début de ce revirement climatique avec des pluies soutenues s’abattant sur la moitié nord du pays. Un vent de Sud-Ouest, soufflant une mélodie peu réjouissante entre 50 et 60 km/h, accompagnera ces averses. Heureusement, une amélioration est attendue en soirée, permettant peut-être une éclaircie pour les lève-tard.

À partir du jeudi 22 février, il semblerait que l’anticyclone, tel un artiste sous les projecteurs, décide de quitter la scène vers le sud, laissant place à une perturbation active. Cette dernière, n’ayant pas froid aux yeux, promet pluie et vent sur l’ensemble du territoire, avec un petit bonus de neige en montagne. Préparez vos moufles et vos bonnets, les paysages hivernaux reprennent leurs droits.

Une fin de mois sous le signe de l’instabilité

La période s’annonce chahutée avec un défilé de perturbations jusqu’à la fin du mois, rappelant à certains la période de mi-octobre à mi-janvier. Cette instabilité météorologique rendra difficile la prévision des détails précis des prochaines perturbations. Un vrai casse-tête pour les météorologues, qui devront jongler entre les gouttes pour nous tenir informés.

Les températures, quant à elles, se feront plus fraîches après le passage de la perturbation. Toutefois, pas de retour du grand froid à l’horizon, grâce à un flux d’ouest océanique dominant. Nous devrions retrouver des normales de saison pour la fin du mois, permettant de ranger au placard les tenues de grand froid, mais pas encore de ressortir les maillots de bain.

Un adieu à la douceur hivernale

La fin de cette douceur hivernale annonce un temps plus perturbé, marquant le retour à une réalité climatique plus conforme à la saison. Les prévisions météo des prochaines semaines seront à surveiller de près, car elles pourraient réserver quelques surprises. Restez donc à l’écoute, et surtout, n’oubliez pas de profiter des éclaircies. Même aussi rares soient-elles, vous ferez le plein de vitamine D.