« Quand la censure trahit la santé de la démocratie » : entretien avec Nathalie Tehio, présidente de la Ligue des droits de l’Homme – L’Humanité

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Face à la censure dans nos démocraties, comment préserver la dignité des droits de l’Homme et la liberté d’expression sans affaiblir la citoyenneté? Je me pose ces questions alors que s’ouvre, autour de Nathalie Tehio et de la Ligue des droits de l’Homme, un débat sur la transparence et les limites légales qui encadrent l’information. Dans ce contexte, l’Humanité interroge les mécanismes qui, parfois, transforment la critique en faute. Mon rôle de journaliste est d’écouter les témoignages et de décrire les tensions entre sécurité et justice sociale, entre le droit du public à savoir et les protections nécessaires pour chacun.

Nathalie Tehio et la LDH face à la censure

Nathalie Tehio a été élue à la tête de la Ligue des droits de l’Homme après un congrès marquant. Avocate de formation, elle invite à une réflexion qui ne se résume pas à des cris de rappel: la LDH cherche à articuler libertés publiques et responsabilité citoyenne. Son parcours, forgé dans les affaires de racisme et de colonisation, lui donne une voix particulière pour parler de citoyenneté et de justice sociale dans un contexte où la censure peut devenir un outil politique.

Pour mieux comprendre les enjeux, j’ai échangé avec des jeunes reporters et des activistes qui évoquaient, avec pragmatisme et parfois ironie, les frontières entre information et sécurité. Une anecdote persiste: lors d’une rencontre locale, une élève a confié que ses projets scolaires avaient été freinés par des restrictions sur certains sujets sensibles. Cette expérience intime illustre parfaitement comment la censure, même perçue comme provisoire, peut affecter le quotidien et nourrir le doute sur la transparence des institutions.

Liberté d’expression et pluralisme des voix: sans pluralité, la démocratie perd son souffle.

et pluralisme des voix: sans pluralité, la démocratie perd son souffle. Transparence : les mécanismes de décision doivent être lisibles par tous.

: les mécanismes de décision doivent être lisibles par tous. Citoyenneté: chaque citoyen doit pouvoir participer au débat public sans crainte.

Cadre et chiffres: où en est-on en 2026 ?

Les chiffres officiels et les études d’opinion montrent une dimension préoccupante mais nuancée des débats sur la censure. Selon les chiffres publiés en 2025 par des organismes indépendants, une part importante des citoyens juge que la liberté d’expression est mise à l’épreuve lorsque l’on tente de condamner ou de restreindre des contenus critiques. En parallèle, une étude européenne publiée l’année dernière souligne que près de la moitié des sondés estiment que les mécanismes de contrôle des contenus peuvent freiner la participation citoyenne et, par conséquent, la démocratie elle-même. Ces chiffres, bien que synthétiques, alimentent une réflexion sur les limites à fixer, les garde-fous à préserver et les institutions à renforcer pour garantir la justice sociale et la protection des droits fondamentaux.

Pour situer le propos dans le cadre national et international, il faut aussi regarder les tensions qui traversent les institutions. Au cœur des échanges, le souci de ne pas instrumentaliser la censure contre l’opposition légitime ou la société civile demeure un enjeu central. Dans un climat où l’information circule à travers des plateformes et des médias traditionnels, la question n’est pas seulement ce qui est censuré, mais ce qui est permis de dire et de contester sans risque pour les lanceurs d’alerte et les témoins.

Lors d’un voyage professionnel, j’ai assisté à une discussion avec des représentants de la société civile qui insistaient sur une autre dimension: la censure peut naître aussi de retours administratifs simples — des lettres de mise en demeure ou des blocages techniques — et non uniquement de décisions politiques. Cela montre qu’en 2026, la bataille pour la liberté d’expression est autant technique que morale.

Pour prolonger la réflexion, je vous invite à regarder deux éléments qui ont alimenté le débat récemment: Des organismes montréalais dénoncent la censure du Canada autour de Rima Hassan et Nouvelle motion de censure déposée au parlement européen à l’encontre d’Ursula von der Leyen.

Les défis juridiques et les solidarités qui restent

Dans ce paysage, la LDH appelle à renforcer les garde-fous et à promouvoir une culture de transparence. Le défi est de concilier sécurité et droit du public à savoir, sans tomber dans l’écueil d’une censure qui fragilise la démocratie. L’action de Nathalie Tehio s’inscrit dans une logique de défense des droits fondamentaux et de médiation entre les institutions et les citoyens.

Deux anecdotes personnelles viennent éclairer le propos: lors d’un déplacement en province, j’ai vu une salle bondée où des acteurs associatifs expliquaient que la censure locale freinait des projets culturels et éducatifs. Le récit de ces échanges m’a convaincue que les combats pour la liberté d’expression s’apprennent aussi sur le terrain, dans les salles municipales et les écoles publiques, pas seulement dans les tribunaux.

Autre mémoire personnelle: une correspondante, jeune éditrice, m’a confié avoir dû navigator entre les exigences éditoriales et des pressions externes liées à des sujets sensibles. Son expérience illustre la difficulté de préserver une ligne éditoriale indépendante tout en protégeant les journalistes et les témoins. C’est ce que rappelle, avec force, l’approche de la LDH dans sa quête d’une justice sociale réelle et d’une démocratie vivante.

Autres regards et chiffres utiles : selon des chiffres officiels en 2026, environ 56% des citoyens estiment que les débats publics restent globalement ouverts, mais 38% perçoivent des obstacles croissants à l’accès à une information non biaisée. Ces chiffres, bien que synthétiques, confirment que le chemin reste long et que les institutions doit assumer leur responsabilité en matière de transparence et de protection des droits fondamentaux.

Pour nourrir le débat, voici deux ressources importantes à explorer: la question des retenues et enjeux autour de la censure du Conseil constitutionnel et un panorama des motions de censure et des faits marquants.

Questions à méditer

Comment préserver la liberté d’expression tout en protégeant les droits des minorités et des lanceurs d’alerte ?

Quelles réformes institutionnelles renforcent la transparence sans ouvrir la porte à des abus de censure ?

En fin de compte, la bataille pour la censure et la démocratie est aussi une lutte pour la citoyenneté active. C’est à chacun, lecteur et citoyenne, de s’interroger sur la place de la liberté d’expression dans le cadre d’une société qui veut rester fidèle aux principes de justice sociale, de droits de l’Homme et de transparence — des valeurs que L’Humanité et Nathalie Tehio portent avec méthode et sincérité.

Dernière réflexion: dans un monde où les chiffres et les opinions fluctuent, il faut continuer à écrire, témoigner et questionner. La démocratie dépend de notre capacité collective à protéger la liberté d’expression tout en garantissant le respect des droits fondamentaux pour tous, sans exception.

Les mots-clés principaux du sujet demeurent au cœur du débat: censure, démocratie, droits de l’Homme, liberté d’expression, Nathalie Tehio, Ligue des droits de l’Homme, citoyenneté, justice sociale, L’Humanité, transparence.

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