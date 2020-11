Que doit-on trouver dans un devis de déménagement ?

Lors de l’achat d’un nouvel appartement ou d’un local pour votre entreprise, vous recourez aux services d’une société de déménagement. Cette dernière se charge de convoyer vos affaires de votre ancienne résidence vers une nouvelle. Aussi, elle doit vous fournir un devis qui comporte toutes les informations obligatoires en rapport avec votre transaction pour être conforme à la loi. Que doit contenir ce document ? On vous en parle ici.

L’identité de la société de déménagement et l’adresse du client

En premier lieu, votre Devis déménageurs doit contenir l’identité de la société qui vous fournit ses services. Il s’agira d’inscrire le nom de leur entreprise, leur adresse, et d’autres informations telles que leur qualification. Ensuite, le devis doit pouvoir mentionner le nom et prénom du client. L’adresse et le numéro de téléphone sont également des éléments qui doivent figurer sur ce document.

Le lieu de chargement, de livraison et la date d’établissement du devis

Le lieu de chargement est l’endroit où la société doit récupérer vos affaires afin de les transporter. Quant à l’emplacement de livraison, c’est l’adresse où elle doit faire le dépôt de vos mobiliers. Il est important que la date d’établissement figure sur le devis. Gardez à l’esprit que la date d’établissement du dévis vous permettra de déterminer avec exactitude le moment où vous avez bénéficié des services de la société de déménagement. Elle est obligatoire pour la conformité face à la loi.

Les prestations fournies et le volume du mobilier

Les prestations dont vous fait bénéficier la société de déménagement doivent être établies sur le devis. Il peut s’agir de la location de camion et de chauffeur, la vente de matériel d’emballage, les services de déballage, l’entreposage, etc. Aussi, le document doit indiquer le volume du mobilier que vous souhaitez transporter en cas de délogement.

Le mode de transport et la distance en kilomètre

Selon la quantité et l’envergure de vos mobiliers, il peut s’agir d’un camion, d’un petit transporteur, etc. Il est important de donner cette information. Aussi, la distance en kilomètre effectuée par le Déménageur doit être consignée sur le devis. De même, les garanties sont importantes en cas de désagrément causé sur vos biens. De ce fait, la société doit mentionner les informations relatives aux garanties et aux conditions générales de vente.

Le prix de la prestation et le mode de règlement

Le prix de la prestation HT et TTC doit être sur le devis. Aussi, la société doit mentionner le mode de règlement (espèces, virement bancaire, chèque, etc.). Lorsque toutes ces informations figurent sur le devis, vous pouvez le signer et faire confiance à l’établissement pour votre déménagement.