Les fêtes de Noël approchent ! Vous devez probablement vous demander que faire pour égayer vos journées à Lille. Vous n’êtes pas sans savoir que la ville regorge de nombreuses attractions. Lisez cet article pour choisir les meilleurs centres de divertissement.

Le grand marché de Lille

Situé sur la place Rihour, le marché de noel Lille tient ses portes ouvertes chaque année depuis bientôt 30 ans. Ce grand rendez-vous riche en découvertes est organisé par la fédération lilloise du commerce et de l’artisanat.

Le centre de vente suffit largement pour bien meubler votre journée. Profitez de 80 chalets différents et dégustez le meilleur vin chaud de la ville.

Bien que vous soyez à Lille, vous faites le tour du monde au marché de Noël. Vous y retrouverez les trésors les plus précieux venus de grands pays comme : Russie, Chine, Pologne et Canada.

Faites un tour sur cette place festive pour offrir à vos parents et amis des cadeaux, des souvenirs, des éléments décoratifs et des éléments festifs. C’est un très bel endroit équipé de beaux sapins de guirlandes lumineuses. Vous serez particulièrement attiré par la bonne odeur de gaufres et des marrons chauds qui parfument tous les coins de rue.

Opter pour un tour à la grande Roue et à la patinoire

En décembre, il y a beaucoup de neige. Le climat est idéal pour faire un tour à la patinoire. C’est un sport assez physique qui vous convient si vous avez envie de passer un temps riche en action. Alors, pensez à faire un tour à la patinoire de Lille avec vos amis et votre famille pour des moments intenses.

Vous ne pouvez pas mettre vos pieds à Lille sans contempler l’impressionnante grande roue qui se dresse fièrement à proximité du grand sapin de la ville. Elle mesure plus de 50 mètres. Vous pourrez observer la ville depuis les hautes altitudes.

Les concerts gospels

La ville de Lille est caractérisée par la présence de nombreux chœurs. Si vous êtes amateurs de chants gospels, vous êtes au bon endroit. La ville organise de nombreux concerts à l’occasion de la fête de Noël.

Gospel, conte ou concert, les prestations seront toutes aussi amusantes et conviennent à toutes les tranches d’âge. Que vous soyez plus âgé ou plus jeune, vous trouverez forcément votre compte.

Les vacances de Noël sont finalement animées par le marché de Lille, la grande roue, la patinoire et les églises. Faites-y un tour et amusez-vous !