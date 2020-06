Avant la période estivale et surtout, pour profiter des rayons du soleil, l’épilation laser définitive du maillot vous tente ? Sachez que l’épilation laser est très pratique pour cette zone. Elle permet de venir à bout de sa pilosité en toute sécurité ! En plus, c’est nettement moins douloureux que l’épilation à la cire ! Voici ce qu’il faut savoir avant que vous n’optiez pour cette méthode !

S’épiler intégralement au laser est-il adapté à tous type de peau ?

Le traitement au laser est une technique qui permet de traiter toutes les parties du corps en toute sécurité : les aisselles, le menton, la lèvre, les sourcils, les jambes complètes, ou encore les cuisses. Il est très populaire auprès des femmes désirant un maillot échancré ou une épilation du maillot intégral ! Le laser permet de détruire la mélanine qui se situe dans le bulbe du poil sans pour autant brûler l’épiderme.

Pour que la séance d’épilation soit réellement efficace, le dermatologue déconseille l’épilation définitive à certains types de peaux. Pourquoi ? Car le faisceau lumineux doit être en mesure de cibler tous les poils. Les poils blancs, blonds ou gris sont assez difficiles à identifier. Par contre, ce type d’épilation au laser est recommandé aux poils foncés.

Quels types de peaux sont les plus sollicités pour une épilation définitive ?

Avant de commencer, il est essentiel d’effectuer une première consultation avec son esthéticienne. Cela lui permettra de prendre les précautions nécessaires et d’évaluer le nombre de séances qu’il vous faut pour éviter la repousse sur une longue durée. Il est prohibé d’effectuer une épilation laser sur une peau bronzée car les risques de brûlures sont plus importants sur une peau qui a été exposée longtemps aux rayons UV. Il faut au moins attendre 3 semaines avant la séance.

Par contre, l’épilation du maillot au laser n’est pas réservée qu’aux peaux claires. Il existe des appareils qui sont adaptées aux peaux mates ou aux peaux noires par contre, il est essentiel de faire une à deux séances en plus pour avoir des résultats parfaits. Ce site vous aidera à vous lancer, si vous hésitez encore à effectuer une epilation definitive lyon.

Est-ce douloureux de s’épiler au laser ?

Comme le maillot est une zone vraiment très sensible, il est normal d’avoir peur. Mais si vous avez déjà effectué une épilation à la cire, vous constaterez que les effets indésirables et les douleurs sont bels et bien présents. Dans le cas de l’épilation au laser, les sensations sont différentes et peuvent être incommodantes. Tout dépendra de la sensibilité de chaque femme et de leur pilosité. Il est possible d’y appliquer une crème anesthésiante afin de réduire la douleur.

Avant d’entamer votre première séance, il est recommandé de faire un examen clinique avec votre médecin ou votre centre esthétique afin de bien connaître le déroulement de la séance, en fonction de votre peau et de la zone à épiler. Généralement, il faut 5 séances avant de voir des résultats concrets. Une séance elle, va durer entre 30 à 40 minutes.

Il y-a-t ’il des éventuelles contre-indications ?

Il faut savoir que l’épilation au laser n’est pas une épilation anodine que l’on effectue à la cire ou au fil. Il y a des contre-indications qu’il faut réellement prendre au sérieux. Ainsi, cette méthode d’épilation n’est pas faite pour les personnes ayant la peau sensible car elles sont plus sujettes aux réactions allergiques, aux inflammations et aux brûlures. Etant donné que les hormones ont des répercussions sur la pilosité, il n’est pas recommandé d’effectuer une épilation au laser en cas de changements hormonaux comme la puberté, la ménopause ou la grossesse. A ne pas respecter ces précautions, vous vous exposerez à de réels dangers, sans compter les nombreux effets indésirables.