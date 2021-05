Que prendre en compte lors de l’achat de vans pour chevaux ?

Le monde des remorques et vans pour chevaux peut être assez déroutant, même pour les propriétaires de chevaux expérimentés. Que vous possédiez des chevaux depuis des années, ou que vous soyez novice en la matière, vous devez prendre en compte un certain nombre d’informations avant d’investir dans une remorque. En effet, avant de vous lancer dans l’achat de votre première remorque pour chevaux ou dans le remplacement d’une ancienne, il est important de tenir compte du confort de vos animaux et de votre budget.

Remorques, vans ou bétaillères : que choisir ?

Les remorques pour chevaux varient d’une simple bétaillère avec de simples portes arrière à des vans avec des stalles rembourrées pour vos chevaux. La remorque la plus basique est la bétaillère ouverte, qui est généralement conçue pour transporter une variété de bétail. Si vous avez besoin d’une remorque polyvalente et que vous n’avez pas l’intention de faire de longs trajets avec votre cheval, une simple bétaillère peut être une option abordable et pratique.

Combien coûtent les remorques de chevaux ?

Les vans chevaux flambant neufs représentent un investissement important et les prix peuvent être décourageants au premier abord. Dans ce contexte, il est recommandé de réfléchir à l’usage que vous ferez de votre remorque, au nombre de chevaux que vous devez transporter et aux options que vous souhaitez inclure. Pour ceux qui n’ont pas besoin d’utiliser un van ou une remorque pour chevaux de façon régulière, l’achat d’un van chevaux d’occasion peut être une option plus adaptée.

Comment choisir la bonne remorque pour chevaux ?

Si les remorques ordinaires peuvent être utilisées en cas de besoin ou pour de courtes promenades simples, les amateurs d’équidés sérieux peuvent se tourner vers les remorques pour chevaux spécialement conçues pour être tractées par un SUV. Disponibles dans une variété de dimensions, de longueurs, de configurations, de matériaux de fabrication, ce type de remorque pour chevaux peut être un choix plus économique, bien que l’ajout de caractéristiques puisse faire grimper les prix.

Pour remorquer plus facilement des charges plus lourdes sur des trajets plus longs, passez à une remorque pour chevaux à col de cygne. Ce type de remorque permet un rayon de braquage plus serré et un meilleur contrôle lors des marches arrière. La sécurité et la stabilité pour le transport de charges lourdes font des remorques à col de cygne un excellent choix lorsque vous transportez trois chevaux ou plus. Avant de choisir une remorque à col de cygne, assurez-vous que votre véhicule de traction est à la hauteur.

Pour les trajets de plusieurs jours, pensez au confort et à la commodité d’une remorque pour chevaux avec habitation. Qu’elle soit spartiate ou luxueuse, c’est une solution qui allie la fonctionnalité d’un van pour chevaux à la commodité d’un camping-car. Il est également possible d’opter pour des vans personnalisés, mais ils sont généralement plus chers que les autres modèles.

Matériaux de fabrication des vans pour chevaux

Le choix des matériaux de fabrication de votre van pour chevaux est une question importante. Les modèles en acier sont robustes, faciles à réparer et à entretenir. Cependant, ils sont plus sensibles à la rouille. Les remorques en acier sont également les plus abordables. Les vans en aluminium sont devenus populaires ces dernières années grâce à la légèreté du matériau, qui permet d’obtenir une grande capacité de charge pour un poids de remorquage moindre.

Les remorques en aluminium résistent à la rouille, mais pas à la corrosion causée par les déchets animaux. L’avantage d’une remorque à chevaux est sa grande flexibilité, sans oublier qu’il vous dispose de la nécessité d’un véhicule dédié au transport de vos équidés. Les vans pour chevaux sont d’excellentes solutions pour les personnes qui ne transportent leur cheval que de manière occasionnelle, généralement à des fins de loisirs.