Le traditionnel réveillon de Noël arrive à grands pas. De l’entrée au dessert, vous cherchez l’inspiration. Foie gras, saumon, dinde aux marrons, bûches pâtissières, glacées… Quels sont les plats qui cette année vont se retrouver sur les tables du réveillon de Noël ? Allez-vous jouer la carte de la tradition ou plutôt celle de l’originalité ? Pourquoi ne pas tenter de nouvelles expériences culinaires pour régaler les papilles de vos invités ?

Un réveillon avec les meilleurs accords pour le repas de Noël

Certains cette année vont suivre la tradition et ils vont préparer des huîtres, une dinde aux marrons accompagnés de haricots verts, d’un foie gras, de saumon, plateau de fromages, chocolats, bûches diverses et variées. Les coquilles Saint-Jacques, le homard, la langouste sont aussi de la partie. La bûche est une tradition qui remonte à plusieurs siècles. On avait l’habitude à l’époque de mettre dans la cheminée une grosse bûche de bois, elle devait durer toute la soirée. Elle provenait d’un arbre fruitier pour garantir une future bonne récolte. Elle fut remplacée en 1945 par la bûche pâtissière. Chaque année, les plus grands pâtissiers réalisent leurs bûches. Avant que ne commencent les festivités, il est grand temps de préparer votre menu pour bluffer vos invités.

Quel menu choisir pour le réveillon cette année ?

Pour ne pas stresser le jour J, pourquoi ne pas déjà préparer la liste de tous les ingrédients dont vous aurez besoin ? De l’entrée au dessert, l’organisation est de mise. Cette année pour élaborer ce repas sans stress, on peut réaliser certaines recettes la veille. Les terrines sont des alliées pour gagner du temps en cuisine. Vous n’aurez plus qu’à faire griller du pain le jour même et sortir vos terrines du frigo. Pour un peu d’originalité, la panna cotta de choux-fleurs et saumon surprendra vos convives. Si vous aimez l’exotisme, pourquoi ne pas préparer un délicieux tajine au faisan, aux pruneaux et aux coings ? Les verrines pour l’apéritif sont très tendance. On peut les préparer avec différents ingrédients. La décoration est aussi un élément important. Choisissez une jolie nappe et décorez votre table avec des guirlandes, des boules de Noël. Si le réveillon s’éternise, pensez à préparer une salade de fruits, des petits sablés. Les gourmands apprécieront cette attention. Le lendemain si vous avez des restes, faites des mini burgers avec la dinde, des feuilletés avec le saumon, le foie gras et amusez-vous.

Repas de Noël, Pixabay